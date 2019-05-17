Redmi K20 AnTuTu’da performansıyla şaşırttı

Qualcomm Snapdragon 855 çipsete sahip ilk Redmi cihaz olması olacak. Weibing, bugün yaptığı bir 458.754 puan alan Redmi K20, şuan uygulamanın birincisi konumunda. Redmi’nin amiral gemisi kâtili K20, firmanın Genel Müdürü Lu Weibing tarafından birkaç gün önce doğrulanmıştı. Cihazın en çok dikkat çeken özelliğiçipsete sahip ilk Redmi cihaz olması olacak., bugün yaptığı bir paylaşımda daha fazla detay vererek cihazın AnTuTu skorunu da paylaştı.alan Redmi K20, şuan uygulamanın birincisi konumunda.

Şimdiye kadar birincilikte yer alan Xiaomi Mi 9, 371.423 puana sahipti. İki cihaz arasında bu kadar büyük fark olmasının sebebi ise muhtemelen Redmi K20’nin UFS 3.0 depolama ve daha iyi soğutma sistemine sahip oluşu.

https://www.gsmarena.com/redmi_k20_antutu_score_revealed_dusts_off_competition_by_a_lot-news-37062.php

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Redmi K20,panelle gelecek ve bu paneli ve parmak izi okuyucuyu Corning Gorilla Glass 6 koruyacak.çözünürlüklü selfie kamerası ise bir çeşit pop-up mekanizmasıyla gelecek.