Redmi K20 AnTuTu’da performansıyla şaşırttı

Teknoloji Editörü
Redmi’nin amiral gemisi kâtili K20, firmanın Genel Müdürü Lu Weibing tarafından birkaç gün önce doğrulanmıştı. Cihazın en çok dikkat çeken özelliği Qualcomm Snapdragon 855 çipsete sahip ilk Redmi cihaz olması olacak. Weibing, bugün yaptığı bir paylaşımda daha fazla detay vererek cihazın AnTuTu skorunu da paylaştı. 458.754 puan alan Redmi K20, şuan uygulamanın birincisi konumunda.
Şimdiye kadar birincilikte yer alan Xiaomi Mi 9, 371.423 puana sahipti. İki cihaz arasında bu kadar büyük fark olmasının sebebi ise muhtemelen Redmi K20’nin UFS 3.0 depolama ve daha iyi soğutma sistemine sahip oluşu.
https://www.gsmarena.com/redmi_k20_antutu_score_revealed_dusts_off_competition_by_a_lot-news-37062.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Merka ettim doğrusu. Dizin kullandığınız telefonu üstün tutan nedir
Miui arayüzü oldukça işlevsel olmakla beraber cok basit hatalarıda barındıran ve reklamsever bir arayüzdür.
Yaş sınırı değil beyin yaşı sınırı gelse daha faydalı olur :)
Bana ne zaman bu telefonu ücretsiz verirler, o zaman istediği reklamı gösterirler. Veya cihazı ilk kurarken sorsun "Kardeşim biz o kadar fakiriz ki sana göstereceğimiz 2-3 reklamın parasına kadar düştük. Reklam göstereceğim kabul ediyor musun?"
olimpiyatlara telefonlariyla katilsin artik cekik gozluler. Benim pop up kemara 20 kg kaldiriyo seninki 18 de kaldi falan diye. Silkme, koparma yaristirsin bebeler :)
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