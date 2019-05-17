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Redmi K20 AnTuTu’da performansıyla şaşırttı

Xiaomi'nin alt markası Redmi, yeni amiral gemisinin tanıtımına kısa bir süre kala cihazın AnTuTu puanını paylaştı. Cihaz bu puana göre test yazılımının ilk sırasına yerleşecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,9b
1
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Redmi’nin amiral gemisi kâtili K20, firmanın Genel Müdürü Lu Weibing tarafından birkaç gün önce doğrulanmıştı. Cihazın en çok dikkat çeken özelliği Qualcomm Snapdragon 855 çipsete sahip ilk Redmi cihaz olması olacak. Weibing, bugün yaptığı bir paylaşımda daha fazla detay vererek cihazın AnTuTu skorunu da paylaştı. 458.754 puan alan Redmi K20, şuan uygulamanın birincisi konumunda.
Şimdiye kadar birincilikte yer alan Xiaomi Mi 9, 371.423 puana sahipti. İki cihaz arasında bu kadar büyük fark olmasının sebebi ise muhtemelen Redmi K20’nin UFS 3.0 depolama ve daha iyi soğutma sistemine sahip oluşu.
Redmi K20, 6,39 inçlik FHD+ AMOLED panelle gelecek ve bu paneli ve parmak izi okuyucuyu Corning Gorilla Glass 6 koruyacak. 20MP çözünürlüklü selfie kamerası ise bir çeşit pop-up mekanizmasıyla gelecek.

https://www.gsmarena.com/redmi_k20_antutu_score_revealed_dusts_off_competition_by_a_lot-news-37062.php Yorum Yaz
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Sharparrow 3 hf. en beğenilen
Miui için ucuz software diyorsan kimin 5-6 yaşında olduğu ortaya çıktı...
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DH Misafiri 2 hf.
allahtan mi a1 kullanıyorum da miui tartışmasına girmiyorum :D
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oturtan boğa 3 hf.
İsterse 1 milyon puan alsın. Çinli telefon hayatta almam. Antutu'da yüksek skorlar alıp bebeleri kandırmak için işlemciye abanıyorlar. Geri kalan tüm özellikler kalitesiz. Yazılımları berbat, kaldırılamayan uygulamaların içinde reklam gösteriyorlar fabrika çıkışlı virüslü telefonlar.
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M_aTRa_X 3 hf. oturtan boğa
değişik bir yorum vesselam. Siz nerde üretilen telefonu kullanıyorsunuz? Reklam nerede ben göremiyorum nedense
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Babangida Babayaro 3 hf. oturtan boğa
Diğer telefonlar hangi maddeden üretiliyor.
Merka ettim doğrusu. Dizin kullandığınız telefonu üstün tutan nedir
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Sharparrow 3 hf.
Ne kadar çok cahil toplanmış buraya... Hem teknoloji haber sitesi takip edeceksin hemde bu kadar cahil olacaksın akıl alır gibi değil. Miui arayüzünde reklam var diyen CAHİL... Sen daha yazılım kullanmasını öğrenemediysen, eline telefonu yeni alan ne yapacağını bilemeyen bebeler gibi bırak buralarda yazmayı git 3 tekerlekli bisiklet kullan... Akıl alır gibi değil yorumlar... Eskiden DHı takip eden adam azıcık da bilgi sahibi olurdu şimdi o da yok...!!! Bilmeden fikir sahibi olan ne kadar çok insan var... İkonların çinlşsinden dem vuruyır adam perdon çoluk çocukdan başkası yapamaz bunu ... Yazdığı dil , yazdıkları zaten ysşını ortaya çıkarıyor... Ben 10 senedir söylüyorum şuraya yaş sınırı getirin diye ama Gün parayı bulunca ne kalite malite hak getire.. DH arpa boyu yol alamadığı gibi eskisi kaliteside artık yok........... Böyle saçma sapan kafasına göre yazanlarla doldu..
2 Yanıt Yanıtla +3
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__Nikolaus__ 3 hf. Sharparrow
Boş yapma , 32 yaşındayım senin toplam kullandıgın telefon kadar xiaomi telefon eskittim , daha türkiyede kimse mi ne demek bilmezken yurtdısından mi4 getirttim sonrasında mi5 pro , mi note 3 , redmi note 6 pro , mi8 ve daha gecen hafta mi9 kullandım , öyle de bir reklam var ki , hatta reklamı geçtim sen boş boş telefonunda takılırken adamlar 1.5 milyon mi account bilgilerini paylaştılar , sadece reklam olsa neyse , telefon xiaomi tabanlı gizli reklam uygulayan programlar bile vardı hey gidi , 2 tane telefon kullanan adam gelmiş burda xiaomi gurusu kesiliyor başımıza.
Miui arayüzü oldukça işlevsel olmakla beraber cok basit hatalarıda barındıran ve reklamsever bir arayüzdür.
Yaş sınırı değil beyin yaşı sınırı gelse daha faydalı olur :)
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If you my star 3 hf. Sharparrow
Kendim de Xiaomi kullanıyorum. Ayarlardan reklamları kapatabiliyor olmamız telefonun REKLAM GÖSTERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Anne baba veya bilgisiz biri de kullanıyor olabilir. Para ödediğim cihazda stock olarak reklam tavsiye ayarı açık olmamalı.
Bana ne zaman bu telefonu ücretsiz verirler, o zaman istediği reklamı gösterirler. Veya cihazı ilk kurarken sorsun "Kardeşim biz o kadar fakiriz ki sana göstereceğimiz 2-3 reklamın parasına kadar düştük. Reklam göstereceğim kabul ediyor musun?"
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evolez 3 hf.
Amiral gemisinden giris seviyesine bakin, her telefona gcam diyen topluluk. Bu sadece kamera yazilimi. Daha say say bitmez yazilimdaki cekik gozlulukleri. Umarim olurlar bir gun
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Lithaunans 3 hf.
Adamlar miui arayüzüne kaliteli diyor olaya bak arayüzü bile çin işi o kare tasarım o kamera ikonu
giriyorsun uygulamalara kamerada renk kalitesi düşük, ses kalitesi zaten berbat cihazları elle tutuş konforundan uzak ve ağır bu xiaomi nasıl bu kadar ağır cihaz yapabiliyor hayret ediyorum. Mutlaka her cihazında hücresel sıkıntısı olur servis zaten yedek parça yok bir insan neden xiaomi alsın ki (?) pubg için mi???...
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Mustafa-1453 3 hf.
AnTuTu torpil var herhalde
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evolez 3 hf.
5-6 yas seviyesi hedef kitleleri. Benim babam senin babani dover hesabi. Abanmislar overclocka. Ver 3 kurus ucuza bes para etmez softwarei, aban rakamlara bebeler sevinsin.
olimpiyatlara telefonlariyla katilsin artik cekik gozluler. Benim pop up kemara 20 kg kaldiriyo seninki 18 de kaldi falan diye. Silkme, koparma yaristirsin bebeler :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Sharparrow 3 hf.
Miui için ucuz software diyorsan kimin 5-6 yaşında olduğu ortaya çıktı...
1 Yanıt Yanıtla +9
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Mirram 3 hf. evolez
Katılıyorum telefonda reklam var şaka gibi birde gelip utanmadan millet "ama kapatabiliyorsunuz" diyor
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damn2u 3 hf.
Diğer üst seviye cihazlar arasında ki puan için bir açıklama olabilir ve overclock bile söz konusu olabilir fakat antutu puanına göre cihaz alan kaldıysa diyecek bir şey yok zaten. Cihazlar arasında tasarımlar bile bu kadar benzer iken herkesin gerçek kriterleri ortaya çıkmaya başladı bence.
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oguzhan diric 3 hf.
Puan imkansiz, galaxy fold ve oneplus 7 pro cihazlarinda da "UFS 3" var onlar 370.000 civari aliyorlar. İslemciler de SND 855.
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dragons4 3 hf.
Bizim tel redmi 5 Plus hala 77000 civarı 😐😐😐
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xiaomi, redmi ve
5 etiket daha amiral gemisi katili redmi k20 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
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