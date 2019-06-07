Redmi K20 Pro, yüz tanıma ile kilit açma özelliğine kavuştu

Geçtiğimiz ay tanıtılan Redmi K20 Pro, OnePlus 7 Pro'ya sıkı bir rakip olarak gösterildi. Amiral gemisi telefon satışa sunulduğu ilk gün 200 bin adet satmayı başarmıştı. Şimdi ise ilk OTA güncellemesi ile yeni özelliklere kavuştu.

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329 MB boyutundaki güncelleme Redmi'nin amiral gemisi akıllı telefonunda eksik olan bir özelliği getirdi. Cihaz artık yüz tanıma ile kilit açma desteğine sahip. Bununla birlikte, şirket yeni eklenen özelliğinin güvenilirliği ile ilgili bir uyarı yayınladı.

PIN veya şifre kadar güvenli değil

Açıklamaya göre söz konusu özellik, cihazın kilidini PIN veya şifre ile açmak kadar güvenli değil. Zira tamamen yazılımsal olduğu için sadece ön kamerayı kullanıyor. Yani cihaz sahibine benzeyen birinin yüzüyle veya sadece bir fotoğrafla bile aşılması mümkün olabilir.

OTA güncellemesine eklenen diğer özellikler arasında özelleştirilebilir üç kilit ekranı saati stili ve sinyal gücüne göre sıralama yapan Wi-Fi listesi var. Redmi K20 Pro şu an yalnızca Çin'de piyasaya sürüldü. Akıllı telefonun ülkemizde Mi 9T Pro olarak çıkma ihtimali bulunuyor.

https://www.gsmarena.com/redmi_k20_pro_miui_10_face_unlock-news-37425.php