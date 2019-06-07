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Redmi K20 Pro, yüz tanıma ile kilit açma özelliğine kavuştu

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Redmi K20 Pro için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı. Amiral gemisi telefona yüz tanıma ile kilit açma özelliği getiren güncellemenin detayları haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay tanıtılan Redmi K20 Pro, OnePlus 7 Pro'ya sıkı bir rakip olarak gösterildi. Amiral gemisi telefon satışa sunulduğu ilk gün 200 bin adet satmayı başarmıştı. Şimdi ise ilk OTA güncellemesi ile yeni özelliklere kavuştu.
Ayrıca Bkz. "Facebook, Huawei ile olan iş ortaklığını sonlandırdı"
329 MB boyutundaki güncelleme Redmi'nin amiral gemisi akıllı telefonunda eksik olan bir özelliği getirdi. Cihaz artık yüz tanıma ile kilit açma desteğine sahip. Bununla birlikte, şirket yeni eklenen özelliğinin güvenilirliği ile ilgili bir uyarı yayınladı.
Redmi K20 Pro, yüz tanıma ile kilit açma özelliğine kavuştu

PIN veya şifre kadar güvenli değil

Açıklamaya göre söz konusu özellik, cihazın kilidini PIN veya şifre ile açmak kadar güvenli değil. Zira tamamen yazılımsal olduğu için sadece ön kamerayı kullanıyor. Yani cihaz sahibine benzeyen birinin yüzüyle veya sadece bir fotoğrafla bile aşılması mümkün olabilir.
OTA güncellemesine eklenen diğer özellikler arasında özelleştirilebilir üç kilit ekranı saati stili ve sinyal gücüne göre sıralama yapan Wi-Fi listesi var. Redmi K20 Pro şu an yalnızca Çin'de piyasaya sürüldü. Akıllı telefonun ülkemizde Mi 9T Pro olarak çıkma ihtimali bulunuyor.

https://www.gsmarena.com/redmi_k20_pro_miui_10_face_unlock-news-37425.php Yorum Yaz
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awaqado 15 sa.
tatakla açıyormu...sen ondan haber ver
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dodofran 1 gün
iphone x biin dolar bu 300 dolar. neyle neyi karşılaştırıyorsunuz. teknolojiden gerçekten anlamamak bu olsa gerek. adamlar uyarısını da yapmış işte böyle bi özellik var ama diğerleri kadar güvenli değil diye. sanki kgb ajanısınız çok önemli telefonunuza çektiğiniz 2 3 manzara fotosu.
cem yılmazın dediği ''kesin ip var aq'' muhabbeti aklıma geliyor böyle konularda. adam uçsa peygamberliğini ilan eder zaten hayır neyle neyi satın almak istiyo gibi. adam uçsa fiyatı bin dolar olur zaten neyle neyi satın almak istiyosunuz. bomboş yorumlar.
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esmerbuyucu 1 gün
Sanki iPhone X mübarek. Vesikalık fotoğrafla açılıyor işte 😂
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Boragungoren 1 gün esmerbuyucu
Bu iphone x veya sonraki versiyonlarda çıkan telefonlarda olan özellikleri kullanıcılar hep aynı sanıyor teknolojiden anlamayanlar aaa buda yüz kilidiyle açılıyor ne güzel diyor halbuki teknoloji farkı var mecbur firmalarda bu isteği karşılıyor.
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