Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, Huawei ile olan iş ortaklığını sonlandırdı

ABD'li birçok şirket tarafından ambargo uygulanan Huawei'ye bir darbe de Facebook'tan geldi. Yapılan açıklamaya göre, artık Huawei cihazlarda Facebook uygulamaları yüklü olarak gelmeyecek.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
3,1b
2
18
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD'nin Çinli telekomünikasyon devi Huawei'ye getirdiği yasağın ardından, Facebook da bu markanın akıllı telefonlarıyla ilgili ortaklığı sona erdirmeye karar verdi. Huawei ve Honor marka telefonlar Facebook, WhatsApp ve Instagram'a veda etmeye hazırlanıyorlar, ancak paniklemenize gerek yok.

Olumlu olarak değerlendirilebilir

Facebook, Huawei ile ticari ilişkilerini sonlandırmaya karar veren Amerikan şirketlerinin yalnızca sonuncusu . Yasak 19 Ağustos'a kadar askıya alınmış olmasına rağmen, Zuckerberg şimdiden şirketinin Çin markasıyla olan ortaklığını durdurmamaya karar vermiş gibi görünüyor. Bu bir iş ortaklığı olduğu için, Huawei'nin bu karardan finansal olarak etkileneceğini söylemek mümkün.
Alınan karara göre artık Huawei ve Honor marka akıllı telefonlarda Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamaları yüklü bir şekilde gelmeyecek. Bunun bir olumsuzluk olup olmadığı tartışılır. Zira birçok kullanıcı gizlilik endişesiyle, telefonla birlikte gelen yerleşik uygulamaları kaldıramamaktan şikayetçi. Olaya olumlu tarafından bakacak olursak, Facebook'un bu kararını, kullanıcılar açısından sevindirici bir gelişme olarak bile nitelendirmek mümkün.

https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-facebook-exclusive/exclusive-facebook-suspends-app-pre-installs-on-huawei-phones-idUSKCN1T80D7 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KoşanBalık 1 gün en beğenilen
Bu iyi bir haber ki.silsen silemiyordun kullanmak isteyen kendisi kurar olur biter
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsayar 1 gün drupal
Aynı dert bende de var silmek istiyorum silemiyorum. Sanki çok önemli bir uygulama
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JESKO 2 sa.
Ne yaptı ya bu adamlar size?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 11 sa.
Bunlar daha başlangıç. Play Store desteği kesilince marketten uygulama indirilemeyecek ve dolayısıyla Facebook, Instagram, WhatsApp da indirilemeyecek. Huawei kullanıcılarına geçmiş olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 19 sa.
Keşke Samsung'da da olmasa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
torenbolen 1 gün
Huawei to Hell! Dırıdırıdırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KortX 1 gün
Huawei'yi zaten savunmam, merak eden geçmiş mesajlarıma bakabilir ama Facebook desteği kesse ne olur kesmese ne olur? Zaten depolamayı telefonda sakladığı için aşırı yer kaplayan gereksiz bir uygulama. Hâlâ kullananların aklına da şaşıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 1 gün
Huawei kullanıcıları için şuana kadarki en iyi haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 gün
Yüzsüz şekilde kalıcıydı. Silinsin gitsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Archi33tect 1 gün
Anladığım kadarıyla kurmak istesen de kuramıyorsun Huawei telefonlara..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saint42 1 gün
Oooo bu süper o dandirik s.... Kimsonic uygulamayı çook ama çok uzun zamandır kullanmıyordum nedeni basit face denen uygulama çöpçü gibi önüne gelen bilgiyi toplaması bir yana telefon her seferinde fazla güç harcayan uygulama diye haber veriyordu ayrıca messenger rezilliğini söylememe gerek bile yok. abi instgram desen reklam bombası öyle bedavadan para kazanma yok açıyorum tarayıcıdan mis gerek kalmıyor faceye instgrama.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 1 gün
Hayır huawei kullanıcılarına iyilik olmuş pislik facebook kullanıcı bilgilerini satarken sorun yok dimi herkes birilerini indirme peşinde ahhh ah bunlar yok mu tamam huawei belki suçlu ama diğerleride hiç hiç masum değiller
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3098 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, huawei ve
5 etiket daha instagram WhatsApp Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 20 sa. WiFi sinyalinden hareket algılama teknolojisi 21 sa. Google analitik uzmanı Looker’ı 2.6 milyar dolara satın aldı 22 sa. 240Hz ekranlı oyuncu bilgisayarı | MSI GE65 Raider 22 sa. Haftaya A101 marketlerde Xbox One S konsolu var 23 sa. Konuşan Tom kahramanlığa soyunuyor 1 gün PS Store'da büyük indirim dönemi 'Days of Play' başladı 1 gün Android Q’da telefona baktığınız sürece ekranınız kapanmayacak 1 gün Samsung Galaxy Fold önümüzdeki ay satışa çıkabilir 1 gün Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net olarak görüldü 1 gün NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu resmen turizme açıyor 1 gün Borderlands 2 ve 3’ü konu olarak birbirine bağlayacak olan DLC sızdırıldı 1 gün Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 1 gün Yüksek çözünürlüğe sahip kara delik simülasyonu üretildi 1 gün Çift arka kameralı Oppo A1s'in görüntüleri ortaya çıktı 1 gün Google, Android işletim sistemini hacker'lara karşı koruması konusunda Huawei'yi uyardı 1 gün Google Stadia’nın ilk özel oyunu Get Packed olacak 1 gün Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, Avrupa şampiyonu oldu 1 gün Breaking Bad dizisinin resmi mobil oyunu hazır 1 gün Robotların ürettiği sanat eserleri astronomik rakamlara satılıyor 1 gün Redmi K20 Pro, yüz tanıma ile kilit açma özelliğine kavuştu 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Facebook, Huawei ile olan iş ortaklığını sonlandırdı Sonraki Uncharted filminin vizyon tarihi nihayet belli oldu 1 gün Google Arama sonuçlarında aynı site iki kereden fazla görünmeyecek 1 gün Google Stadia ile 65 saat oyun oynamak için 1 TB veri kullanılacak 1 gün NASA’nın Mars helikopteri bir testi daha başarıyla geçti 1 gün Google uzaktan masaüstü kontrolünü çok daha kolay hâle getirdi 1 gün G.Skill standında toplam 23 hız aşırtma rekoru kırıldı 1 gün Razer Kraken X oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 gün Onun rakibi yok | Avermedia'dan 4K60p HDR kayıt cihazı 1 gün Nokia 2.2 duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün iOS 13 otomatik olarak bilinmeyen numaraları engelleyecek 1 gün Asus ROG Phone 2 için Tencent ile iş birliği 2 gün Performans canavarı SSD | 5500MB/sn hızında 2 gün Android Q Beta 4 güncellemesi durduruldu 2 gün HTC, 11 Haziran tarihinde yeni bir telefon tanıtacak 2 gün Instagram hikayelerine şarkı sözü özelliği geldi 2 gün İşte RGB ışıklandırmanın bir adım ötesi 2 gün Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları ve çıkış tarihi 2 gün Kök hücreler vücut içerisindeyken genetik olarak düzenlenecek 2 gün Radyasyon, insanlı Mars görevi için önümüzdeki en büyük sorunlardan biri 2 gün Samsung 6G çalışmalarına başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim