Facebook, Huawei ile olan iş ortaklığını sonlandırdı

ABD'nin Çinli telekomünikasyon devi Huawei'ye getirdiği yasağın ardından, Facebook da bu markanın akıllı telefonlarıyla ilgili ortaklığı sona erdirmeye karar verdi. Huawei ve Honor marka telefonlar Facebook, WhatsApp ve Instagram'a veda etmeye hazırlanıyorlar, ancak paniklemenize gerek yok.

Olumlu olarak değerlendirilebilir

Facebook, Huawei ile ticari ilişkilerini sonlandırmaya karar veren Amerikan şirketlerinin yalnızca sonuncusu . Yasak 19 Ağustos'a kadar askıya alınmış olmasına rağmen, Zuckerberg şimdiden şirketinin Çin markasıyla olan ortaklığını durdurmamaya karar vermiş gibi görünüyor. Bu bir iş ortaklığı olduğu için, Huawei'nin bu karardan finansal olarak etkileneceğini söylemek mümkün.

https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-facebook-exclusive/exclusive-facebook-suspends-app-pre-installs-on-huawei-phones-idUSKCN1T80D7

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Alınan karara göre artıkvemarka akıllı telefonlarda Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamaları yüklü bir şekilde gelmeyecek. Bunun birolup olmadığı tartışılır. Zira birçok kullanıcı gizlilik endişesiyle, telefonla birlikte gelenkaldıramamaktan şikayetçi. Olaya olumlu tarafından bakacak olursak, Facebook'un bu kararını, kullanıcılar açısındanbir gelişme olarak bile nitelendirmek mümkün.