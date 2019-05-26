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Redmi K20 afişi, açılır kapanır mekanizmayı ve mavi renkli modeli ortaya çıkardı

Redmi K20 ve Redmi K20 Pro modellerinin tanıtılmasına yalnızca iki gün kaldı. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Redmi K20 posterinde mavi renkli model ve açılır kapanır kamera mekanizması görüldü.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi K20 afişi, açılır kapanır mekanizmayı ve mavi renkli modeli ortaya çıkardı
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Redmi’nin üst seviye modelleri için meraklı bekleyiş 28 Mayıs tarihi itibariyle son bulacak. Haliyle sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir posterde Redmi K20’nin mavi renkli modeli ve açılır kapanır kamera mekanizması görüldü.

Snapdragon 730 tercihi doğrulandı

Dün sizlere aktardığımız haberimizde Redmi K20’nin Snapdragon 730 yonga seti ile gelebileceğini söylemiştik. Ortaya çıkan afişte de Snapdragon 730 yonga seti yeniden doğrulandı. Snapdragon 855 tercihi Redmi K20 Pro modeli için saklanacak. Afişte görülen diğer teknik özellikler 48 MP kamera, 7. nesil ekran üzerinden parmak izi sensörü, 4000 mAh batarya şeklinde. Ayrıca altta bulunan görsel yardımıyla cihazın kırmızı ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle geleceğini de öğrendik. Özellikle arka kapaktaki yansımaların telefona farklı bir hava kattığını söylemeliyiz.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Xcover serisi geri dönüyor"

Redmi K20, Snapdragon 730 yonga seti ile birlikte amiral gemisi özellikleri uygun fiyata sunan bir model olacak. Ancak performanstan ödün vermek istemeyenler Snapdragon 855 yonga setli Redmi K20 Pro’ya yönelebilecekler. Son olarak Donovan Sung tarafından yapılan açıklama, ilginç bir durumu daha ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan Redmi K20 görüntüsünün render olmadığı öğrenildi. Yani önümüzde gerçek bir telefonun fotoğrafı var. Kısacası Redmi K20 tasarımıyla çoğu kullanıcıyı etkileyecek gibi.


https://www.gizmochina.com/2019/05/25/poster-reveals-redmi-k20-is-powered-by-snapdragon-730-shows-off-blue-variant/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
damn2u 2 hf.
Çin firmaları resmen dünyanın elini ayağını bağladı. Şu an resmen telefon sektörü benim beklediğim olgunluğa ulaşmaya başladı. Uygun fiyata bu tarz dolu dolu ve pek çok yönden tatminkar cihazlara ulaşabilmek gerçekten keyif veriyor. Artık önümüz de tek bir engel kaldı o da bu firmaların international satış sistemini tamamlamaları. Umarım bu mesajı alıntı yapıp bizim ülkemizin ekonomik durumu ile ilişkilendirerek boş bir tartışma alanına çevirmezsiniz.
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