Redmi K20 afişi, açılır kapanır mekanizmayı ve mavi renkli modeli ortaya çıkardı

Redmi’nin üst seviye modelleri için meraklı bekleyiş 28 Mayıs tarihi itibariyle son bulacak. Haliyle sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir posterde Redmi K20’nin mavi renkli modeli ve açılır kapanır kamera mekanizması görüldü.

Snapdragon 730 tercihi doğrulandı

Dün sizlere aktardığımız haberimizde Redmi K20’nin Snapdragon 730 yonga seti ile gelebileceğini söylemiştik. Ortaya çıkan afişte de Snapdragon 730 yonga seti yeniden doğrulandı. Snapdragon 855 tercihi Redmi K20 Pro modeli için saklanacak. Afişte görülen diğer teknik özellikler 48 MP kamera, 7. nesil ekran üzerinden parmak izi sensörü, 4000 mAh batarya şeklinde. Ayrıca altta bulunan görsel yardımıyla cihazın kırmızı ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle geleceğini de öğrendik. Özellikle arka kapaktaki yansımaların telefona farklı bir hava kattığını söylemeliyiz.

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Redmi K20, Snapdragon 730 yonga seti ile birlikte amiral gemisi özellikleri uygun fiyata sunan bir model olacak. Ancak performanstan ödün vermek istemeyenler Snapdragon 855 yonga setli Redmi K20 Pro’ya yönelebilecekler. Son olarak Donovan Sung tarafından yapılan açıklama, ilginç bir durumu daha ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan Redmi K20 görüntüsünün render olmadığı öğrenildi. Yani önümüzde gerçek bir telefonun fotoğrafı var. Kısacası Redmi K20 tasarımıyla çoğu kullanıcıyı etkileyecek gibi.

https://www.gizmochina.com/2019/05/25/poster-reveals-redmi-k20-is-powered-by-snapdragon-730-shows-off-blue-variant/