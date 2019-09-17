Redmi K20 serisi dünya genelinde 3 milyon satış rakamını geride bıraktı

Xiaomi daha önce Redmi K20 serisinin ilk ayında 1 milyon adet sattığını açıklamıştı. Çinli şirket şimdi de K20 ve K20 Pro modellerinin yeni bir kilometre taşına ulaştıklarını duyurdu.

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Redmi K20 serisi 4 ay gibi kısa bir sürede dünya genelinde 3 milyondan fazla satmayı başardı. Böylelikle Redmi'nin en popüler akıllı telefon serilerinden biri haline geldi.

Başarının sırrı fiyat etiketi

Redmi K20 ve K20 Pro'nun global pazarda Xiaomi Mi 9T ve Mi 9T Pro olarak piyasaya sürüldüğünü hatırlatmakta fayda var. Her iki cihaz da Çin pazarı dışında inanılmaz derecede iyi bir grafik çizdi.

Bu başarıda Redmi K20 ve K20 Pro için belirlenen fiyat etiketinin son derece önemli bir rol oynadığını belirtmek gerek. Akıllı telefonlar Çin'de sırasıyla 289 dolar ve 361 dolar gibi son derece makul bir fiyatla satılıyor.