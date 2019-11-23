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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Michael Jackson filmi için hazırlıklar başladı

    Bohemian Rhapsody'nin yapımcısından şimdi de Michael Jackson biyografi filmi geliyor. Film konusunda şimdiden bazı tartışmalar başlamış durumda.
    21 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    2,2b
    10
    6
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Michael Jackson filmi için hazırlıklar başladı
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    Pop müziğin efsanevi isimlerinden olan Michael Jackson'ın biyografik sinema filmi için hazırlıklar resmen başladı. Variety tarafından yapılan habere göre ünlü yıldızın filmi, Bohemian Rhapsody'nin yapımcısı Graham King tarafından hazırlanacak. Filmin senaryosunu ise Gladiator ve The Aviator gibi filmlerden tanıdığımız John Logan'ın kaleme alacağı belirtiliyor.

    Graham King şu an için herhangi bir stüdyoyla anlaşmaya varmamış. King-Logan ikilisinin öncelikle senaryoyu tamamlamak istedikleri söyleniyor. Sonrasında muhtemelen Hollywood'un önemli bir stüdyosuyla anlaşma sağlanacak. Bohemian Rhapsody filmi 20th Century Fox tarafından dağıtılmıştı.

    Michael Jackson'ın hayatı bildiğiniz gibi epey tartışmalı şeyler içeriyor. Jackson henüz sadece çocukken bir pop yıldızı olmuş, yetişkinliğinde ise global bir ikon haline gelmişti. Ancak Jackson'ın özellikle de son yılları pek kolay geçmedi. Çocuk istismarı konusunda yapılan suçlamalar hala çokça tartışılan bir konu. 

    Michael Jackson filmi için hazırlıklar başladı
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    Son olarak bu yılın başlarında HBO'da yayınlanan Leaving Neverland isimli belgesel tüm dünyada epey bir konuşulmuştu. Tam dört saat uzunluğundaki belgesel, Michael Jackson tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia eden iki kişi Wade Rabson ve James Safechuck'a odaklanıyordu. Leaving Neverland daha sonra bir Emmy ödülü de kazanmıştı. Michael Jackson Vakfı ise belgeselin yayınlanmasından kısa bir süre sonra HBO'ya tam 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

    Michael Jackson filminin bu gibi konuları 'sterilize edilmiş' şekilde yansıtmayacağı belirtilmiş. Ünlü yıldızın kompleks yaşamındaki bu tarz hassas konuların filmde göz ardı edilmeyeceği söyleniyor.

    Michael Jackson filmiyle ilgili bir diğer ilginç nokta ise elbette aktör seçimi olacak. Michael Jackson'ın fiziksel görünüşü bildiğiniz gibi 80'li ve 90'lı yıllarda müthiş bir değişime uğramıştı. Örneğin 1983'teki Michael Jackson ile 2001'de Michael Jackson neredeyse iki farklı insan gibi. Ünlü yıldızı canlandıracak aktör siyahi mi olacak, siyahi olacaksa sonradan beyaz tenliye mi dönüştürülecek bu konularda şimdiden tartışmalar başlamış durumda. Ayrıca Jackson çocukken de bir pop yıldızıydı dolayısıyla iyi bir çocuk aktörün de seçilmesi gerekiyor. 

    Sonuç anlamında filmi hazırlayacak olan yapım ekibini her anlamda epey zor bir süreç bekliyor diyebiliriz. Ancak filmin gişe potansiyeli de elbette inanılmaz yüksek. Bohemian Rhapsody sadece 55 milyon dolarlık bütçeyle 900 milyon dolar hasılat yapmış ve 2018'in en büyük sürprizlerinden birisi olmuştu. Michael Jackson filminin biraz daha yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söylersek muhtemelen yanılmış olmayız.



    https://variety.com/2019/film/news/michael-jackson-music-biopic-in-the-works-from-bohemian-rhapsody-producer-1203413480/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rachsuchtig 20 sa. en beğenilen
    Yeni moda her altı ayda bir 80lerde ünlenmiş bir şarkıcının filmini yap.

    Bohemian Rhapsody (Freddie Mercury)

    Rocketman (Elton John)

    Şimdi de Michael Jackson filmi
    Yeni moda her altı ayda bir 80lerde ünlenmiş bir şarkıcının filmini yap. Bohemian Rhapsody (Freddie Mercury) Rocketman (Elton John) Şim...
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    Askaparta 1 sa.
    Kötü devam filmleri, uydurma kahraman filmleri, şimdi de ünlüler. Nefes alsak para kazanıyor agalar.
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    alpalp84 2 sa.
    Michael Jackson'ın filmini seyretmek isteyen youtube'u açsın, 2 konserini seyretsin. O zamanın konserleri konser ise, şimdikiler ne ??
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    Ussuz 14 sa.
    Bu adamı nasıl beyaz yaptılar ya kafam da deli sorular
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Mr. Cheritto 4 sa. Ussuz
    Vitiligo yüzünden beyaz oldu.
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    Rachsuchtig 20 sa. en beğenilen
    Yeni moda her altı ayda bir 80lerde ünlenmiş bir şarkıcının filmini yap.

    Bohemian Rhapsody (Freddie Mercury)

    Rocketman (Elton John)

    Şimdi de Michael Jackson filmi
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    hrnpnr4595612 20 sa. yeni yorumcu
    baklım nasıl bir film olacak :)
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