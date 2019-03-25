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Redmi Note 7 Pro global pazarda satışa sunulmayacak

Snapdragon 675, 48 MP Sony IMX586 ana kamera sensörü gibi özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çeken Redmi Note 7 Pro’nun global pazara sunulmayacağı öğrenildi.
1 ay
3,7b
1
35
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Note 7 Pro global pazarda satışa sunulmayacak
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Redmi’nin şu an için en üst düzey modeli olan Redmi Note 7 Pro geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Redmi Note 7’ye kıyasla Snapdragon 675 yonga seti ve 48 MP Sony IMX586 ana kamera sensörü gibi artılara sahip olan Pro versiyonun global pazarda satışa sunulmayacağı öğrenildi. Redmi Note 7 Pro sadece Çin ve Hindistan’a özel olacak.

Redmi Note 7’ye yönelebilirsiniz

Xiaomi’nin Güneydoğu Asya Bölge Direktörü John Chen, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla durumu açıkladı. Yönetici, ürün stratejileri gereği Redmi Note 7 Pro modelini Çin ve Hindistan’a özel tutacaklarının altını çiziyor. Redmi Note 7’nin resmi olarak global pazara sunulması konusunda ise herhangi bir değişim yok. Hatta John Chen kullanıcıların Redmi Note 7 modeline yönelebileceğini de ekledi.

Redmi Note 7, Snapdragon 660 ve 48 MP Samsung ISOCELL GM1 sensörü ile geliyor. Pro versiyon ile aralarındaki fark bundan ibaret. Ancak Snapdragon 660 yonga setinin 48 MP fotoğraf çekimine izin vermemesi ve Sony IMX586’nın üst seviye cihazlar ile sunulan bir sensör olması düşünüldüğünde, kullanıcıların Redmi Note 7 Pro’ya daha çok ilgi göstermesi oldukça doğal.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 SE yakında tüm dünyada satışa sunulabilir"

Kısacası Redmi Note 7 Pro modelinin resmi olarak global pazara açılmasını bekleyen kullanıcılara üzücü bir haber verilmiş oldu. Ek olarak Redmi’nin Snapdragon 855’li üst seviye bir model için çalıştığını hatırlatalım. Redmi yöneticisi Lu Weibing tarafından bugün yapılan başka bir açıklamaya göre Snapdragon 855’li Redmi akıllı telefonu görmemize uzun bir zaman var.


https://www.facebook.com/pin.young.31/posts/2348137922097634 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DokuzKuyrukluTilki 1 ay en beğenilen
AĞAM BİZİMLE EĞLENİY.
48 mp kamera koyup dandik sensör koymasını geçtim işlemci zaten desteklemiyor. Ne saçma iş bu ya. Buna para vereceğime gider note 6 pro alırım ulan. En azından para verdiğim ve kağıtta yazan her özelliği kullanabilirim.
AĞAM BİZİMLE EĞLENİY.48 mp kamera koyup dandik sensör koymasını geçtim işlemci zaten desteklemiyor. Ne saçma iş bu ya. Buna para vereceğime gider note 6 pro...
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TearsForFears 1 ay
Snapdragon 675 isteyen meizu note 9 pro bekleyebilir o ülkemize gelebilir.
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ironman 1 ay
BANT eksik nasıl olacak
Türkiye şartlarında
4G Network LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500)
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mkashgari 1 ay
Note 7 pro hakkında ben de global pazarda satışa çıkmayacak haberlerini okumuştum ama bugün bir satış ilanında üstünde "Global version" yazan Redmi Note 7 Pro kutusu gördüm. Hem de Amazon Türkiye faturasını da koymuşlar. Kimovil ve GSM Arena'da sadece Çin ve Hindistan modelleri görünüyor. Nasıl oldu anlamadım.
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vollkan59 1 ay
Malum ticaret sitesinde yorumlara bakarsanız telefon Üner, süper, mega!!!
Ülen 150 dolarlık telefon, yapar 850-900 . Hadi vergisi algısı yapsın yapsın 1500, taş çatlasın 1600 olsun
2000 e değecek ne özelliği var. Xaomi bizim milleti çözmüş. Ver , yolla gelsin, alıcısı çok memlekette.
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Diavelin 1 ay
Keşke globale çıksaydı 2500 TL civarında gelir diye onu almayı düşünüyordum sanırsam pocophone f1 alacağım gelmeyeceği için
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Havzali 1 ay
Redmi Note7 pro sıfır, kayıtsız, kutulu siyah renk 6-128 isteyen varsa PM atabilir..
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astegon 1 ay sbjk
Orta seviye arayanlar için Redmi Note 7 çok mantıklı bir cihaz olmuş.
Ama mi9 biraz pahalı kaçmış. O paraya kimse Xiaomi almaz. Samsung alır.
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sbjk 1 ay
yarından itibaren note7 satışta 64gb 1999 tl 128gb 2349 tl
su an Türkiye lansmanı var
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

fotolar @mertyamak
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astegon 1 ay sbjk
Pro değil bu düz Redmi Note 7.
Pro China ve India için.
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pusat1249 1 ay
Amaçları nedir anlamıyorum bunları, bir çok ülkede müşterisi olacak ama satışa çıkarmıyorlar. Yine telefoncular çok fazla kar yapacak.
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astegon 1 ay
twitter.com/...
28 Mart lansmanı var. Ama nerede bilmiyorum.
Ancak, fiyat ve garanti konusunda büyük endişelerim var maalesef.
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Bloodin 1 ay astegon
İstanbulda ama nerede olduğu açıklanmadı :) Sadece etkinliğe gelmesi için seçilen Mi fanlarına ve haliyle basına duyurulacaktır. Duyuru ve gidiş için başvurular Mi Community sitesinden yapıldı.
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Bloodin 1 ay
Mi 8 SE, Note 7 Pro gibi fiyat/performans krallarının global versiyonlarının üretilmemesi oldukça talihsiz kararlar. Resmen saçmalık. Asıl iş yapacak modelleri yerel tutuyorlar resmen...
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