Redmi Note 7 Pro global pazarda satışa sunulmayacak

Redmi Note 7’ye yönelebilirsiniz
Xiaomi’nin Güneydoğu Asya Bölge Direktörü John Chen, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla durumu açıkladı. Yönetici, ürün stratejileri gereği Redmi Note 7 Pro modelini Çin ve Hindistan’a özel tutacaklarının altını çiziyor. Redmi Note 7’nin resmi olarak global pazara sunulması konusunda ise herhangi bir değişim yok. Hatta John Chen kullanıcıların Redmi Note 7 modeline yönelebileceğini de ekledi.
Redmi Note 7, Snapdragon 660 ve 48 MP Samsung ISOCELL GM1 sensörü ile geliyor. Pro versiyon ile aralarındaki fark bundan ibaret. Ancak Snapdragon 660 yonga setinin 48 MP fotoğraf çekimine izin vermemesi ve Sony IMX586’nın üst seviye cihazlar ile sunulan bir sensör olması düşünüldüğünde, kullanıcıların Redmi Note 7 Pro’ya daha çok ilgi göstermesi oldukça doğal.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 SE yakında tüm dünyada satışa sunulabilir"
Kısacası Redmi Note 7 Pro modelinin resmi olarak global pazara açılmasını bekleyen kullanıcılara üzücü bir haber verilmiş oldu. Ek olarak Redmi’nin Snapdragon 855’li üst seviye bir model için çalıştığını hatırlatalım. Redmi yöneticisi Lu Weibing tarafından bugün yapılan başka bir açıklamaya göre Snapdragon 855’li Redmi akıllı telefonu görmemize uzun bir zaman var.
https://www.facebook.com/pin.young.31/posts/2348137922097634 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
48 mp kamera koyup dandik sensör koymasını geçtim işlemci zaten desteklemiyor. Ne saçma iş bu ya. Buna para vereceğime gider note 6 pro alırım ulan. En azından para verdiğim ve kağıtta yazan her özelliği kullanabilirim.