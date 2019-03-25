Redmi Note 7 Pro global pazarda satışa sunulmayacak

Redmi’nin şu an için en üst düzey modeli olan Redmi Note 7 Pro geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Redmi Note 7’ye kıyasla Snapdragon 675 yonga seti ve 48 MP Sony IMX586 ana kamera sensörü gibi artılara sahip olan Pro versiyonun global pazarda satışa sunulmayacağı öğrenildi. Redmi Note 7 Pro sadece Çin ve Hindistan’a özel olacak.

Redmi Note 7’ye yönelebilirsiniz

Xiaomi’nin Güneydoğu Asya Bölge Direktörü John Chen, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla durumu açıkladı. Yönetici, ürün stratejileri gereği Redmi Note 7 Pro modelini Çin ve Hindistan’a özel tutacaklarının altını çiziyor. Redmi Note 7’nin resmi olarak global pazara sunulması konusunda ise herhangi bir değişim yok. Hatta John Chen kullanıcıların Redmi Note 7 modeline yönelebileceğini de ekledi.

Redmi Note 7, Snapdragon 660 ve 48 MP Samsung ISOCELL GM1 sensörü ile geliyor. Pro versiyon ile aralarındaki fark bundan ibaret. Ancak Snapdragon 660 yonga setinin 48 MP fotoğraf çekimine izin vermemesi ve Sony IMX586’nın üst seviye cihazlar ile sunulan bir sensör olması düşünüldüğünde, kullanıcıların Redmi Note 7 Pro’ya daha çok ilgi göstermesi oldukça doğal.

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Kısacası Redmi Note 7 Pro modelinin resmi olarak global pazara açılmasını bekleyen kullanıcılara üzücü bir haber verilmiş oldu. Ek olarak Redmi’nin Snapdragon 855’li üst seviye bir model için çalıştığını hatırlatalım. Redmi yöneticisi Lu Weibing tarafından bugün yapılan başka bir açıklamaya göre Snapdragon 855’li Redmi akıllı telefonu görmemize uzun bir zaman var.

https://www.facebook.com/pin.young.31/posts/2348137922097634