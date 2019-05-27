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Redmi Note 7 serisi dört ayda 10 milyondan fazla sattı

Redmi Note 7 serisi sadece 129 gün gibi kısa bir sürede tüm dünyada 10 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı. Çinli şirket şimdi ise amiral gemisi katili K20'yi çıkarmaya hazırlanıyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Ocak ayında piyasaya sürülen Redmi Note 7, o tarihten bu yanan piyasadaki en popüler orta sınıf telefonlardan biri olmayı başardı. Çinli şirket Şubat ayında ise 48 megapiksel kameralı Redmi Note 7 Pro'yu çıkarmıştı. Mart sonunda Note 7 serisi satışlarının dünya genelinde 4 milyona ulaşması ile birlikte ne kadar doğru bir hamle yapıldığı kanıtlandı.
Ayrıca Bkz. "NSA'nın hack yazılımı bilgisayar korsanlarının eline geçti"
Xiaomi, bugün Redmi Note 7 serisi için yeni bir kilometre taşına ulaşıldığını açıkladı. Şirket, 129 gün gibi kısa bir sürede 10 milyon adet Redmi Note 7 satışı gerçekleştiğini duyurdu. Hesaplama yapacak olursak, açıklanan rakam her ay ortalama olarak 2 milyondan fazla Redmi Note 7 satıldığı anlamına geliyor.

Çin ve Hindistan pazarının katkısı büyük

Redmi Note 7 serisinin gösterdiği bu başarı şüphesiz ki Çin ve Hindistan pazarındaki inanılmaz satış rakamlarından kaynaklanıyor. Bu iki pazardaki satışların 10 milyonun yarısından fazlasını oluşturduğu belirtildi.
Redmi Note 7 serisinin Note 7, Note 7 Pro ve Note 7S olmak üzere üç farklı modeli var. Çinli üretici şu anda "amiral gemisi katili" olarak piyasayada boy göstermesi beklenen Redmi K20 akıllı telefon serisini çıkarmaya hazırlanıyor.

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koyunsayar 2 hf. en beğenilen
Trump un yeni gözdesi olur
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mathews 1 hf.
150 dolarlık telefonu 2000tl ye satıyorlar, meydanı bunlara bıraktılar, ayrıca yurtdışından alınan bütün ürünlere ürün fiyatının yarısı kadar vergi alıyorlar, amazonda başladı bile örnek 1 dolarlık üründen bile vergi alıyorlar 22euroluk limiti kaldırdılar artık
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YeşilOk 1 hf.
Maalesef ben parasını verdiğim halde yararlanamıyorum. Nisan ayında hb'den aldığım Redmi Note 7 pil arızalı çıktı. 1 aydan fazladır değişim/iade talebiyle serviste. Arıyorum, süreç devam ediyor, diyorlar. İki gün önce hb'nin gönderdiği e-mailde artık servis durumunun takibi yapılamamaktadır, yazıyor. 2000 TL boşa gitti gibi. Keşke biraz çıkıp daha bilinen bir marka alsaydım. Hiç değilse muhatabım belli olurdu. Şimdi ne olacak?
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V4LKyR 2 hf.
Hindistan neredeyse sadece Xiaomi alıyor, öyle bir rağbet var.
Yakında Hindistan'a da demokratik yaptırımlar gelebilir. :)
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Bloodin 2 hf.
Bu "7" rakamı Samsung hariç herkese uğurlu geldi, Oneplus 7 Pro da baya başarılı ilerliyor. Gerçi Samsung da Note 7 ile bomba gibi telefon yapmıştı, hakkını yediler :D
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kırmızı panda 2 hf. Bloodin
Hocam rakamdan bağımsız, OnePlus masallah cok istikrarlı şekilde ilerliyorz stabiliteyi bozmadan güncel tasarımı kavuşturuyor, zamaninda HTC' nin yapamadığını yapıyorlar.
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alemburda34 2 hf.
Yarın bi sipariş geçeceğim hayırlısıyla. Güzel telefon şuan fiyat performansda garantili bir telefon arıyorsanız zirvede diyebilirim.
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Giresunlufuk 2 hf.
Bu yaz yeni bir telefon alacağım. Redmi Note 7 bayağı ilgimi çrkti ama ışık sızması varmış çentik kısmında. Belki çok sıkıntı bir şey değil ama içim rahat etmeyeceğinden vazgeçtim bu telefondan. Yine de kamerası vs. fiyatına göre iyi incelemelerden anladığım kadarıyla.
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koyunsayar 2 hf. en beğenilen
Trump un yeni gözdesi olur
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Bloodin 2 hf. koyunsayar
Aman Allah korusun, Xiaomi'ye bulaşmasın diycem ama duracağı yok, özellikle Huawei konusunda başarılı olursa gözünü diğer Çinli firmalara dikeceğine kesin gözüyle bakabiliriz ve potanın ağzında Xiaomi var...
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xiaomi, akıllı telefon ve
5 etiket daha cep telefonu redmi note 7 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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