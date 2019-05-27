Redmi Note 7 serisi dört ayda 10 milyondan fazla sattı

Ocak ayında piyasaya sürülen Redmi Note 7, o tarihten bu yanan piyasadaki en popüler orta sınıf telefonlardan biri olmayı başardı. Çinli şirket Şubat ayında ise 48 megapiksel kameralı Redmi Note 7 Pro'yu çıkarmıştı. Mart sonunda Note 7 serisi satışlarının dünya genelinde 4 milyona ulaşması ile birlikte ne kadar doğru bir hamle yapıldığı kanıtlandı.

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Xiaomi, bugün Redmi Note 7 serisi için yeni bir kilometre taşına ulaşıldığını açıkladı. Şirket, 129 gün gibi kısa bir sürede 10 milyon adet Redmi Note 7 satışı gerçekleştiğini duyurdu. Hesaplama yapacak olursak, açıklanan rakam her ay ortalama olarak 2 milyondan fazla Redmi Note 7 satıldığı anlamına geliyor.

Çin ve Hindistan pazarının katkısı büyük

Redmi Note 7 serisinin gösterdiği bu başarı şüphesiz ki Çin ve Hindistan pazarındaki inanılmaz satış rakamlarından kaynaklanıyor. Bu iki pazardaki satışların 10 milyonun yarısından fazlasını oluşturduğu belirtildi.

Redmi Note 7 serisinin Note 7, Note 7 Pro ve Note 7S olmak üzere üç farklı modeli var. Çinli üretici şu anda "amiral gemisi katili" olarak piyasayada boy göstermesi beklenen Redmi K20 akıllı telefon serisini çıkarmaya hazırlanıyor.