Redmi Note 8 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Redmi Note 8 Pro’nun Avrupa fiyatı hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen haberlere bakılırsa akıllı telefonun global versiyonu Eylül ayının sonunda piyasaya sürülecek.

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Cihazın 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip modelinin Avrupa'da 259 euro karşılığında satılacağı söyleniyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile donatılan versiyonu ise 289 euro fiyat etiketi taşıyacak.

İlk gün 300 binden fazla sattı

Redmi Note 8 Pro'nun 6 + 64 GB ve 6 + 128 GB varyantları şu anda Çin'de sırasıyla 196 ve 224 dolara satılıyor. Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, 23 Eylül'den itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.

Akıllı telefonun siyah, yeşil ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. Son derece hızlı bir başlangıç yapan Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün bir rekora imza atarak 300 binden fazla satmıştı.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1173958852263346177