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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 8 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Satışa çıktığı ilk gün bir rekora imza atarak 300 binden fazla satan Redmi Note 8 Pro çok yakında Avrupa'da satışa sunulacak. Akıllı telefonun Avrupa fiyatı internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi Note 8 Pro’nun Avrupa fiyatı hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen haberlere bakılırsa akıllı telefonun global versiyonu Eylül ayının sonunda piyasaya sürülecek.
    Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi OnePlus 7T'nin tasarımı resmen açıklandı"
    Cihazın 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip modelinin Avrupa'da 259 euro karşılığında satılacağı söyleniyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile donatılan versiyonu ise 289 euro fiyat etiketi taşıyacak.

    İlk gün 300 binden fazla sattı

    Redmi Note 8 Pro'nun 6 + 64 GB ve 6 + 128 GB varyantları şu anda Çin'de sırasıyla 196 ve 224 dolara satılıyor. Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, 23 Eylül'den itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.
    Akıllı telefonun siyah, yeşil ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. Son derece hızlı bir başlangıç yapan Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün bir rekora imza atarak 300 binden fazla satmıştı.


    https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1173958852263346177 Yorum Yaz
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    yksln 58 dk.
    Note 7 de 160 Euro idi sanırım.
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    brhtn 1 sa.
    Vay arkadaş ya 1 aydır bekliyorum gelen habere bak, fiyat moralimi bozdu. Note 7 alırım yarı fiyatına
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    DH Misafiri 2 sa.
    gsm arenada 180 euro avrupaya gelince 280 euromu vay canına galiba intikam alıyorlar yüzyıllarca siz bizi sömürdünüz şimdi sıra bizde :)
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    SeKSandDoRT 2 sa.

    nasıl bir haksızlıktır ya, çinde 180 euro, avrupada 280 euro, Tr de 2800 lira olur muhtemel
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