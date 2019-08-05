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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redmi Note 8 beklenenden erken gelebilir

Redmi Note 7’nin yakaladığı büyük başarı yeni bir modelle pekiştirilmeye hazırlanıyor. Redmi Note 8 modeli beklenenden daha erken tanıtılabilir. Firma yöneticisinin açıklamaları bu yönde.
2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Note 8 beklenenden erken gelebilir
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Xiaomi’den ayrılan Redmi firması ilk olarak Note 7 modelini tanıttı. Fiyatına kıyasla sunduğu özelliklerle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Redmi Note 7 modeli, üst üste satış rekorlarıyla firmanın yüzünü güldürmeyi başardı. Bugün ise Redmi Note 8’in beklenenden daha erken gelebileceği ortaya çıktı.

Firma yöneticisi paylaştı

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da kullanıcılardan gelen soruları cevaplayan Redmi yöneticisi, durumu ortaya çıkardı. Bir kullanıcı Redmi Note 8’in ne zaman geleceğini sordu. Yönetici ise fazla beklemeyeceğimize yönelik bir açıklama yaptı.

Redmi Note 7 modeli ülkemizde de oldukça sevildi. İçinde bulunduğumuz yılın başında tanıtılan telefon, hala popülerliğini koruyor. Firma yöneticisinin açıklamasını baz alırsak, bir sene dolmadan yeni modelin tanıtıldığını görebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı!"

Redmi Note 8 için en çok merak edilen nokta yine fiyat olacaktır. Redmi Note 7’ye benzer şekilde uygun fiyatla sunulabilirse, benzeri bir başarıyı yakalama ihtimali oldukça yüksek. Ancak şimdilik cihazın detayları tamamıyla belirsiz. Tek söyleyebileceğimiz Redmi’nin çalışmalara çoktan başlamış olduğu.

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https://www.gsmarena.com/redmis_general_manager_confirms_the_redmi_note_8_is_coming_soon-news-38509.php Yorum Yaz
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renega1 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
Bakın başarı dedikleri sadece satış miktarı. Herkes pofpoflanmış bir telefonu gözükapalı alıyor. Karşılaştırma videolarına bakın mikrofonu korkunç. Ben bu huawei dışındaki çinli markaların telefonunu sırf mikrofonları yüzünden kullanmam. Kötü de olsa bi şekilde kullanılır ama bunlar kullanılmaz derecede berbat mikrofonlara sahip. Mi 6'dan beri aynı sorunu görüyorum. Hem ekran kronik birçok kullanıcı bunu söylüyor. Ben 2019'dan beri samsung'a para verilir diyorum.
Bakın başarı dedikleri sadece satış miktarı. Herkes pofpoflanmış bir telefonu gözükapalı alıyor. Karşılaştırma videolarına bakın mikrofonu korkunç. Ben bu huawe...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Guaire 1 gün
Merak edilen fiyatı açıklıyorum:
İlk nesil Redmi Note'tan beri başlangıç fiyatı 1000 yuandır.
Ufak tefek gelişmeler dışında Redmi Note 7'nin üstüne bir şey koyması zor.
Bize de uğraması çok geç olacaktır. Eldeki Note 7 stokları bitmeden kimse Note 8'e girmek istemez.
Note 7'nin Pro modeli hala uğramış değil. Halbuki ilk tanıtıldığında daha çok bu model milleti heyecanlandırmıştı.
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xml-arif 1 gün
umarım fiyat artışına gitmeyip fp ürünü olmaya devam eder
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clb12 1 gün
Xiaomi önce mikrofon kalitesini düzeltsin ondan belki dusunurum almayi.
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renega1 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
Bakın başarı dedikleri sadece satış miktarı. Herkes pofpoflanmış bir telefonu gözükapalı alıyor. Karşılaştırma videolarına bakın mikrofonu korkunç. Ben bu huawei dışındaki çinli markaların telefonunu sırf mikrofonları yüzünden kullanmam. Kötü de olsa bi şekilde kullanılır ama bunlar kullanılmaz derecede berbat mikrofonlara sahip. Mi 6'dan beri aynı sorunu görüyorum. Hem ekran kronik birçok kullanıcı bunu söylüyor. Ben 2019'dan beri samsung'a para verilir diyorum.
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my precious 1 gün
2019'dan beri mi samsung ...
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my precious 1 gün
2019'dan beri mi...
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mladenbmv 2 gün
tlf güzel ama şu kamera çıkıntısına el atarlarsa dahada fazla satar.
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my precious 2 gün
Umarım redmi note 7 gibi f/p olur.
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