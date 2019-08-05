Redmi Note 8 beklenenden erken gelebilir

Xiaomi’den ayrılan Redmi firması ilk olarak Note 7 modelini tanıttı. Fiyatına kıyasla sunduğu özelliklerle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Redmi Note 7 modeli, üst üste satış rekorlarıyla firmanın yüzünü güldürmeyi başardı. Bugün ise Redmi Note 8’in beklenenden daha erken gelebileceği ortaya çıktı.

Firma yöneticisi paylaştı

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da kullanıcılardan gelen soruları cevaplayan Redmi yöneticisi, durumu ortaya çıkardı. Bir kullanıcı Redmi Note 8’in ne zaman geleceğini sordu. Yönetici ise fazla beklemeyeceğimize yönelik bir açıklama yaptı.

Redmi Note 7 modeli ülkemizde de oldukça sevildi. İçinde bulunduğumuz yılın başında tanıtılan telefon, hala popülerliğini koruyor. Firma yöneticisinin açıklamasını baz alırsak, bir sene dolmadan yeni modelin tanıtıldığını görebiliriz.

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Redmi Note 8 için en çok merak edilen nokta yine fiyat olacaktır. Redmi Note 7’ye benzer şekilde uygun fiyatla sunulabilirse, benzeri bir başarıyı yakalama ihtimali oldukça yüksek. Ancak şimdilik cihazın detayları tamamıyla belirsiz. Tek söyleyebileceğimiz Redmi’nin çalışmalara çoktan başlamış olduğu.

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https://www.gsmarena.com/redmis_general_manager_confirms_the_redmi_note_8_is_coming_soon-news-38509.php