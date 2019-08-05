Redmi Note 8 beklenenden erken gelebilir

Firma yöneticisi paylaştı
Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da kullanıcılardan gelen soruları cevaplayan Redmi yöneticisi, durumu ortaya çıkardı. Bir kullanıcı Redmi Note 8’in ne zaman geleceğini sordu. Yönetici ise fazla beklemeyeceğimize yönelik bir açıklama yaptı.
Redmi Note 7 modeli ülkemizde de oldukça sevildi. İçinde bulunduğumuz yılın başında tanıtılan telefon, hala popülerliğini koruyor. Firma yöneticisinin açıklamasını baz alırsak, bir sene dolmadan yeni modelin tanıtıldığını görebiliriz.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı!"
Redmi Note 8 için en çok merak edilen nokta yine fiyat olacaktır. Redmi Note 7’ye benzer şekilde uygun fiyatla sunulabilirse, benzeri bir başarıyı yakalama ihtimali oldukça yüksek. Ancak şimdilik cihazın detayları tamamıyla belirsiz. Tek söyleyebileceğimiz Redmi’nin çalışmalara çoktan başlamış olduğu.
https://www.gsmarena.com/redmis_general_manager_confirms_the_redmi_note_8_is_coming_soon-news-38509.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İlk nesil Redmi Note'tan beri başlangıç fiyatı 1000 yuandır.
Ufak tefek gelişmeler dışında Redmi Note 7'nin üstüne bir şey koyması zor.
Bize de uğraması çok geç olacaktır. Eldeki Note 7 stokları bitmeden kimse Note 8'e girmek istemez.
Note 7'nin Pro modeli hala uğramış değil. Halbuki ilk tanıtıldığında daha çok bu model milleti heyecanlandırmıştı.