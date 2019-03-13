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Redmi, 18 Mart etkinliğinde akıllı telefon dışında farklı bir ürün tanıtabilir

Redmi firmasının 18 Mart tarihinde düzenlenecek etkinlikte Redmi 7 modelini tanıtması bekleniyor. Ancak firmanın yeni paylaşımı farklı bir ürün de göreceğimize işaret ediyor.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi, 18 Mart etkinliğinde akıllı telefon dışında farklı bir ürün tanıtabilir
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Xiaomi’den ayrılan Redmi, özellikle Note 7 ve Note 7 Pro modelleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Hatta Redmi Note 7 satışa sunulduğunda sürekli rekor haberleri geldi. Firmanın 18 Mart tarihinde düzenleyeceği etkinlikte, bu sefer giriş seviyesi Redmi 7 modelini tanıtması bekleniyor. Ancak Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yapılan bir paylaşım farklı bir ürün de görebileceğimize işaret etti.
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“Redmi’nin sadece akıllı telefon olduğunu kim söyledi?”

Weibo paylaşımı çevrildiğinde “Redmi’nin sadece akıllı telefon olduğunu kim söyledi?” ve “gizemli yeni ürün” tarzı söylemler dikkat çekiyor. Bu da Redmi’nin akıllı telefon dışında farklı ürünler de üreteceği manasına geliyor olabilir. Bu paylaşımla birlikte bir de poster yayınlandı. Haberimizin başında da görebileceğiniz posterdeki Redmi logosu farklı ürünlerden oluşuyor. Bildiğiniz gibi Xiaomi de akıllı telefon üreticisi olarak tanınsa da akıllı bileklikten, güvenlik kamerasına hatta diş fırçasına kadar geniş bir yelpazeye sahip.

Redmi, 18 Mart etkinliğinde akıllı telefon dışında farklı bir ürün tanıtabilir
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Bu paylaşımın ardından Redmi yöneticisi Lu Weibing de 18 Mart etkinliğinin yıldızı olacak Redmi 7’nin kutu görselini kendi Weibo hesabından yayınladı. Redmi 7’nin özellikleri Snapdragon 632 işlemci, 6.26 inç HD+ ekran, 4000 mAh batarya vb. şeklinde sıralanabiliyor. Hem gizemli ürünü hem de Redmi 7’yi görmemize bir haftadan az bir süre kaldı.


https://www.gizmochina.com/2019/03/12/redmis-march-18-launch-event-may-bring-more-than-just-smartphones-redmi-7s-retail-box-pops-up-online/ Yorum Yaz
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fuckulteli 2 ay
Bilekliktir veya saat, önce bunlar gelir..
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