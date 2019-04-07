Redmi'nin Snapdragon 855'li amiral gemisi pop-up kamera ile gelmeyecek

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin yakın gelecekte Snapdragon 855 yonga setinden güç alan, uygun fiyatlı bir amiral gemisi tanıtacağını açıklamıştı.

Daha sonrasında ise bahsi geçen cihazın pop-up olarak tabir edilen tarzda, açılır-kapanır bir ön kamera mekanizmasıyla geleceğine dair oldukça güçlü söylentiler ortaya çıkmıştı. Bu söylentiler oldukça şaşırtıcıydı zira Xiaomi bugüne dek hiçbir cihazında pop-up kameralara yer vermedi. Bugün ise Redmi'nin başındaki isim Lu Weibing, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde söylentilerin doğru olmadığını, cihazın pop-up kamera ile gelmeyeceğini açıkladı.

https://www.gizchina.com/2019/04/07/redmi-upcoming-sd855-phone-will-not-use-a-pop-up-camera/

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Çok büyük olasılıkla ismiolacak olan bu cihazla ilgili şu an için bildiğimiz tek detaylar,yonga setinden güç alacağı,ana sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ile geleceği ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağı. Ayrıca cihaz,'lik kulaklık girişine sahip olacak.'nin bu yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.