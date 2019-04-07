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Redmi'nin Snapdragon 855'li amiral gemisi pop-up kamera ile gelmeyecek

Redmi'nin bu yılın ikinci yarısında tanıtması beklenen Snapdragon 855'li amiral gemisi Redmi Pro 2, açıklamalara göre pop-up kamera ile gelmeyecek. Detaylar haberimizde.
1 ay
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Redmi'nin Snapdragon 855'li amiral gemisi pop-up kamera ile gelmeyecek
Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin yakın gelecekte Snapdragon 855 yonga setinden güç alan, uygun fiyatlı bir amiral gemisi tanıtacağını açıklamıştı.
Daha sonrasında ise bahsi geçen cihazın pop-up olarak tabir edilen tarzda, açılır-kapanır bir ön kamera mekanizmasıyla geleceğine dair oldukça güçlü söylentiler ortaya çıkmıştı. Bu söylentiler oldukça şaşırtıcıydı zira Xiaomi bugüne dek hiçbir cihazında pop-up kameralara yer vermedi. Bugün ise Redmi'nin başındaki isim Lu Weibing, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde söylentilerin doğru olmadığını, cihazın pop-up kamera ile gelmeyeceğini açıkladı.
Çok büyük olasılıkla ismi Redmi Pro 2 olacak olan bu cihazla ilgili şu an için bildiğimiz tek detaylar, Snapdragon 855 yonga setinden güç alacağı, 48 megapiksellik ana sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ile geleceği ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağı. Ayrıca cihaz, 3.5 mm'lik kulaklık girişine sahip olacak. Redmi Pro 2'nin bu yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
https://www.gizchina.com/2019/04/07/redmi-upcoming-sd855-phone-will-not-use-a-pop-up-camera/ Yorum Yaz
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Fenomenon 1 ay
gelmesin napalım oturup ağlayalım mı :D
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The.Mafia 1 ay
Açılır kapanır kamera tasarım olarak bozuyordu gelmemesi iyi olmuş
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Carlsberg7539 1 ay The.Mafia
görünmeyen bişey tasarımı nasıl bozuyodu anlayamadım:d
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