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Reeder’dan yeni amiral gemisi

Akıllı telefon pazarında son dönemde vites arttıran Reeder, yeni amiral gemi modeli ile karşımızda. Reeder P11S, Meditek’in Helio X20 yonga setinden gücünü alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,7b
1
53
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir akıllı telefon pazarında pay arayan yerli üreticilerden Reeder, yeni amiral gemisi P11S’i ön siparişe açıyor. ODM tarzında çalışan Reeder, yeni modelini iddialı özelliklerle donatmış.

Depolama Dikkat Çekiyor

5.7 inçlik AMOLED ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan Reeder P11S, MediaTek Helio X20 yonga setinden gücünü alıyor. Artık biraz eskide kalan Helio X20, 2 adet Cortex-A72 çekirdeği ve 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor. Yonga setinin eksik tarafı LPDDR3 RAM desteği sunması. Bu da performansta darboğaz oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Modelde 4GB LPDDR3 RAM yer alıyor.

128GB kapasite ile depolama konusunda kullanıcısını rahatlatan model ayrıca 128GB’a kadar da hafıza kartı desteği sunuyor. Batarya kapasitesi bilinmeyen model USB Tip-C üzerinden bağlantı sağlıyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Ayrıca Bkz. "HTC sanal gerçeklik araştırma laboratuvarı kurdu"

Tamamen metal kasaya sahip olan telefonun ön kısmındaki Home butonunda parmak izi okuyucusu entegre şekilde geliyor. 4.5G uyumlu olan akıllı telefon için 1999TL fiyat etiketi belirlenmiş. Ön siparişler resmi sitesinde başlamış durumda. 

 

http://mage.reeder.com.tr/akilli-telefonlar/p11s.html Yorum Yaz
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CyberDiamond 3 yıl en beğenilen
2000 liraya alan olursa yanında plaket de versinler iyi kazıkladık diye.
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javaprof 3 yıl
çok beğendim tam bir fiyat/çöp cihazı olmuş.o işlemci sd 810 dan bile kötü.bunu alacağınıza s6 alın daha güçlü bu fiyata z5 var s6 var bunlar hangi akılla helio x20 li cihaza 2000 kağıt istiyor?
çok beğendim tam bir fiyat/çöp cihazı olmuş.o işlemci sd 810 dan bile kötü.bunu alacağınıza s6 alın daha güçlü bu fiyata z5 var s6 var bunlar hangi akılla helio...
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Xloud 3 yıl
Satışa çıkmadan aldım çok memnunum diye yazar şimdi reeder satış temsilcisi dolandırıcılar anakonusuna :) Adamların resmen sosyal medya yalan ekibi var uzak durmak lazım böyle ucuz firmalardan...
Satışa çıkmadan aldım çok memnunum diye yazar şimdi reeder satış temsilcisi dolandırıcılar anakonusuna :) Adamların resmen sosyal medya yalan ekibi var uzak dur...
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ResulSönmez 2 yıl
Ekranın görüntü kalitesi çok iyi ayrıca 128 gb depolama alanı olması mükemmel olmuş x20 nin oyun ve uygulama performansı gayet yeterli
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mrsmrc 2 yıl


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Barerkican 2 yıl
Amiral gemisi!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Haggard1963 2 yıl
Bu fiyata komik olmuş. Bu cihaza 2000 lira bağlayacak adam teknolojiden hiç mi hiç anlamıyor demektir. Şöyle hesaplıca olsa olsa düşünülebilir. Aynı paraya yaygın markalar varken kim bunu alsın? Hiç mi kafaları basmıyor?
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fuujitsu 2 yıl
Reeder Çin firması değil miydi yaw Türk markası mıymış?
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dtmmustafa 2 yıl
Reeder marka ürüne verdiğiniz para her zaman çöpe gider. Teknik servis halen sıfr , yedek parça sorunları halen var. Cihaz görüntü olarak , özellik olarak güzel olabilir. Ancak markanın sahibi uygar saral bir ara forumlarda markasını öve öve bir hal olmuştu sonradan markanın sahibi olduğunu anlayıp maskesini düşürünce bir daha forumlara girmedi. Yanlış bişey yazaranız sizi başka markanın temsilcisi yapar. Laf sokar değişik bir adam. Sadece cihazları garantiden yapmayıp , para almak için herşey yapabilecek bir marka , çinden alıyor reeder markasını yazdırıyor yerli üretici oluyor. Öyle yerli üretici olunmuyor kardeşim , sadece yatırımcı olunuyor. Bana sorarsanız uzak durulması ve tavsiye edilmemesi gereken marka.
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metearman 3 yıl
süper telefon,tabiki fiyatıyla(2199 tl ile ön satışda),2999 tl yapın iphonela yarışın,içi boş reklam ve fake hesapla algı degiştirmenin uzun süreli bir satış teknigi olmadıgını firmalarımız ne zaman anlayacaklar.
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Ahahhahaa firmanın elemanları misafir modunda mesaj atarak reklam yapıyor rezilsiniz be rezil
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DH Misafiri 3 yıl
Ozelliklerine bakacak olursak adindan cok soz ettirecek bir telefon gibi duruyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu özelliklerle üst segment telefonlar arasına gireceği kesin ancak bazı eksik bilgilerde olmuş.Okuduğum kadarıyla telefonda Gorilla Glass 5 kullanılıyor.Bilindiği gibi bu telefonun extra darbe ve dayanıklı olacağı anlamına gelir.Batarya 3400 mah olacakmış 2k ekranlı cihazlar 3000 mah üzeri olduğunda 1 günü rahatlıkla çıkartabiliyordu bu telefon biraz daha iyi sarja sahip olup USB type-c sayesinde de hızlı şarj olacağı içim kimseyi yarı yolda bırakmaz.128 GB mükemmel olmuş.Resmen hafıza derdine son dedirtmişler.4 GB ramda çoklu uygulamalarda yavaşlama yada takılma sorunu olmayacağı gibi 10 çekirdekli bir işlemciyle donatılmış.Küçük bir bilgisayar olmuş açıkçası yapılamayacak birşey olamaz bu donanımda.Fiyat konusunda mantıklı hem orta segment hemde amiral gemi dediğimiz üst segment telefonlara hitap ediyor fiyat olarak.Bu özelliklere bakıp x tanınmış firma çıkartsa kaç para olurdu diye düşünüldüğünde fiyat daha da mantıklı gelecektir.Ben cihazı alacağım.Çünkü bu özellikleriyle almayı düşünen kimseyi yanıltmayacaktır.P10s , P10 ve P10SE gibi cihazlarla adını fazlasıyla duyuran reeder bu cihazla artık bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ve ileride daha da kaliteli yenilikçi ürünler çıkartacağının sinyalini verdi.Yeni cihazlarını da merak etmeye başladım şimdiden.
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