Reeder’dan yeni amiral gemisi

Uzun süredir akıllı telefon pazarında pay arayan yerli üreticilerden Reeder, yeni amiral gemisi P11S’i ön siparişe açıyor. ODM tarzında çalışan Reeder, yeni modelini iddialı özelliklerle donatmış.

Depolama Dikkat Çekiyor

5.7 inçlik AMOLED ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan Reeder P11S, MediaTek Helio X20 yonga setinden gücünü alıyor. Artık biraz eskide kalan Helio X20, 2 adet Cortex-A72 çekirdeği ve 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor. Yonga setinin eksik tarafı LPDDR3 RAM desteği sunması. Bu da performansta darboğaz oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Modelde 4GB LPDDR3 RAM yer alıyor.

128GB kapasite ile depolama konusunda kullanıcısını rahatlatan model ayrıca 128GB’a kadar da hafıza kartı desteği sunuyor. Batarya kapasitesi bilinmeyen model USB Tip-C üzerinden bağlantı sağlıyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

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Tamamen metal kasaya sahip olan telefonun ön kısmındaki Home butonunda parmak izi okuyucusu entegre şekilde geliyor. 4.5G uyumlu olan akıllı telefon için 1999TL fiyat etiketi belirlenmiş. Ön siparişler resmi sitesinde başlamış durumda.