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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Referandum 2017 uygulamaları mobil mağazalarda yer aldı

Anaysa değişikliği için yapılacak referandum öncesinde mobil uygulama mağazalarına değişiklikleri anlatmak için uygulamalar eklenmeye başlandı. İşte onlardan bazıları:
2 yıl
4,9b
1
28
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Referandum 2017 uygulamaları mobil mağazalarda yer aldı

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu 16 Nisan 2017’de gerçekleşecek. Anayasanın 18 maddesi üzerinde gerçekleştirilecek oylama öncesinde hem değişiklikleri savunan hem de bu değişikliklere karşı çıkan taraflar, düşüncelerini desteklemek adına çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yürütüyor.

Bu odakta mobil uygulama mağazalarına da hem kullanıcıların nabzını tutmaya çalışan hem de bilgilendirme amacı taşıyan uygulamalar eklendi. Bu uygulamalardan en iyi 3 tanesini seçtik. Seçimi yaparken hem her iki düşünceyi de savunan hem de ortada duran bir tanesini dahil etmeye özen gösterdik.

Evet? Hayır? 

Uygulamalardan ilki tarafsız bir şekilde insanlara değişiklikleri anlatma amacı güdüyor. Değişecek maddelerde kaldırılacak kısımlar kırmızı ile gösterilmiş ve üstü çizilmiş. Yeni eklemeler ile yeşil olarak belirtilmiş. Bu sayede tüm düzenlemelere dair detaylıca bilgi sahibi olmak mümkün hale geliyor. Uygulama görsel olarak da son derece sade bir arayüze sahip. 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.referandum.evethayir

iOS: https://itunes.apple.com/tr/app/evet-hayır-referandum-2017/id1215743754?mt=8

Hayır 

Değişikliklerin yanlış olduğunu savunan kesimi temsil eden Hayır uygulaması ise neden hayır denilmesi gerektiğini maddeler halinde açıklıyor. Uygulamada bazı özellikler şu anda çalışmıyor. 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haziran.androidhayiruygulama

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/neden-hay%C4%B1r/id1207043859?mt=8

Kararımız Evet 

Değişiklikleri destekleyen kesimi temsil eden Kararımız Evet uygulaması ise hem maddeleri sıralamış hem de değişiklikler ile gelecek olanları ayrı bir ekranda maddeler halinde ekrana getirmiş.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akp.ke&hl=tr

iOS: https://itunes.apple.com/tr/app/karar%C4%B1m%C4%B1z-evet/id1205980498?l=tr&mt=8

Referandum 2017 uygulamaları mobil mağazalarda yer aldı
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strathmorea 2 yıl en beğenilen
Herkese Hayırlı bir referandum olsun.
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deniz_sea 2 yıl
#Hayır'lısı olsun diyelim
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redoracle 2 yıl
Anayasa vs bahane dokunulmazlık şahane.
Haydi hayırlısı, 3 aylara da girdik biliyorsunuz
.
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~Lion King~ 2 yıl
Maddeleri okudum ve cumhurbaşkanının millete yalan söylediğini anladım. Madde de resmen meclisi fesh hakkı olduğu yazıyor ayriyetten bir çok antidemokratik maddeler var. Şunu okuyan insan vatanını seviyorsa eğer zaten hayır diyecektir ki uygulamadaki anket sonucu ümitlerimi canlandırdı. Milletimiz sandığımız kadar şuursuz değil
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hacettepe_fbo 2 yıl
Konu girişine uygulamamızı eklerseniz sevinirim: Referandum 17 appsto.re/...
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DH Misafiri 2 yıl
Burada yorum yapanlarının çoğunun oy kullanamaması çok güzel, çünkü siz daha geçmişinizi bilmiyorsunuz. Büyük ihtimalle 2000 'lı yıllarda ya babanızda tohumdunuz,
yada altınız naylon bezle bağlıydı ki o zamanları hatırlamıyorsunuz. Sizin gibi geçmişi okumayıp ordan burdan sallama, sosyal medyalarda fenomen olacam diye ona buna sataşma kendini önemsetmeye çalışan bebeler bilmez geçmişini tabii ki.Geçmişi bende bilmiyorum ama şükür aklım var kullanıyorum, araştırıp öğrenebiliyorum.
Sizin gibi bebeler bu hükümetin nimetlerinden faydalanıp büyüdünüz. Eskiden böyle herkesin evinde bilgisayarlar,internetler, telefonlar, tabletler vs.vs.vs yok bu tarz şeyler yoktu.Kocaman tüplü bir televizyondan alırdı herkes haberi bilgiyi. Şimdilerde herkes teknoloji meraklısı ki adam kredi çekip son model telefonu alıp hava atıcam diye borca giriyor sonra diyor ki asgari ücret çok az, alma! atmayı ver hava 1 sene sonra al ama olmaz hava atması lazım, burda yorum yapanların bir kısmıda ne yazık ki böyle herşeyi geçtim tüm herşeyi maddeleri partileri kişileri v.s v.s. be İnsafsızlar hayırı destekleyenlere bakıyorum avrupa ki ne hadlerine, pkk, hdp, sokak röportajalrında cevap bile veremeyen chpliler, tayyipten nefret eden herkes. Bu andavallar hayır diyorsa doğru olanı evet demektir. Şunu unutmayın ki bebeler geçmişimizden ötürü herkes Türkiye'ye düşman çünkü geçmişimiz Osmanlı koca imparatorlu bir darbe vurmuş avrupaya, tam yenildik derken Cumhuriyetin önderi Atatürk'de bir darbe daha vurmuş. Bizi yıkamadıkları için içimize hep kin fesat sokmuşlar aklımızı yıkamışlar bizleri sindirmişler. Şimdi burda böyle rahat rahat konuşup fikrinizi sunabiliyorken diktatör yakıştırması yapıp hayır vericem, -neden? diye sorulduğunda diktatör istemiyorum o yüzden hayır diye cevap veren bebeler için evet diyeceğim/z
-Umarım yayınlarsınız tarafsız editör bey.
1 Yanıt Yanıtla
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ULYSES 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Burada yorum yapanlarının çoğunun oy kullanamaması çok güzel, çünkü siz daha geçmişinizi bilmiyorsunuz. Büyük ihtimalle 2000 'lı yıllarda ya babanızda tohumdunuz,
yada altınız naylon bezle bağlıydı ki o zamanları hatırlamıyorsunuz. Sizin gibi geçmişi okumayıp ordan burdan sallama, sosyal medyalarda fenomen olacam diye ona buna sataşma kendini önemsetmeye çalışan bebeler bilmez geçmişini tabii ki.Geçmişi bende bilmiyorum ama şükür aklım var kullanıyorum, araştırıp öğrenebiliyorum.
Sizin gibi bebeler bu hükümetin nimetlerinden faydalanıp büyüdünüz. Eskiden böyle herkesin evinde bilgisayarlar,internetler, telefonlar, tabletler vs.vs.vs yok bu tarz şeyler yoktu.Kocaman tüplü bir televizyondan alırdı herkes haberi bilgiyi. Şimdilerde herkes teknoloji meraklısı ki adam kredi çekip son model telefonu alıp hava atıcam diye borca giriyor sonra diyor ki asgari ücret çok az, alma! atmayı ver hava 1 sene sonra al ama olmaz hava atması lazım, burda yorum yapanların bir kısmıda ne yazık ki böyle herşeyi geçtim tüm herşeyi maddeleri partileri kişileri v.s v.s. be İnsafsızlar hayırı destekleyenlere bakıyorum avrupa ki ne hadlerine, pkk, hdp, sokak röportajalrında cevap bile veremeyen chpliler, tayyipten nefret eden herkes. Bu andavallar hayır diyorsa doğru olanı evet demektir. Şunu unutmayın ki bebeler geçmişimizden ötürü herkes Türkiye'ye düşman çünkü geçmişimiz Osmanlı koca imparatorlu bir darbe vurmuş avrupaya, tam yenildik derken Cumhuriyetin önderi Atatürk'de bir darbe daha vurmuş. Bizi yıkamadıkları için içimize hep kin fesat sokmuşlar aklımızı yıkamışlar bizleri sindirmişler. Şimdi burda böyle rahat rahat konuşup fikrinizi sunabiliyorken diktatör yakıştırması yapıp hayır vericem, -neden? diye sorulduğunda diktatör istemiyorum o yüzden hayır diye cevap veren bebeler için evet diyeceğim/z
-Umarım yayınlarsınız tarafsız editör bey.

12 Eylül darbesini bizzat yaşamış, görmüş birisi olarak hayır diyorum. Bu anayasa ondan bile beter. Bir yandan bebeler deyip gençliği aşağılamak, bir yandan seçilme yaşını 18'e indiriyoruz diyen anayasaya oy vermek de ilginç.
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PhoneSaler35 2 yıl
Ve farkettiyseniz Cumhurbaşkanı ve başbakan içeriği hiç anlatmıyor millet bilmiyor neye evet neye hayır diyeceğine ! Varsa yoksa Kandilde hayır diyor , Kılıçdaroğlunu ağızlarından düşürmüyorlar ! Sürekli polemiğe çekmek istiyorlar saldırıyor ikisi adama.Milleti kutuplaştıra kutuplaştıra mahvettiler ! Bu hayırın sağı solu olmaz ! Bu haklar Devlet Bahçeliyede Kemal Kılıçdaroğlınada verilmez kandırıldığını söyleyen Cumhurbaşkanına hiç verilmez !
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PhoneSaler35 2 yıl
Tabikide hayır diyeceğiz çünkü 14 yıldır baştalar halen mitinglerde verin hakkı terörü bitireceğiz diyor :) Sen dalgamı geçiyon ! 14 yıldır baştaydında bitiremedin bu yasayamı kaldı bitirmen :) Cumhurbaşkanı diyorki Fetönün arkasına saklanma CHP ! Adama gülerler siz fetöcüleri büyülttünüz , kullandınız ve şimdide çöpe attınız.Her aktivitesine sizler katıldınız başkası değil.Bekir Bozdağ size birşey yapan bizi karşısında bulur diyen herhalde MHP CHP'li değildi ! Hiç evet kandırıldım diyen bir Cumhurbaşkanına bu haklar verilirmi ? Hep tvlerde gözümüze evet evet sokuyorlar neymiş vermeyen Kandildeki teröristle birmiş :) Sizden olmayanı teröristte yaptınız mahlukatta herşey yaptınız ! Hep tvde sizi boy boy gösteriyorlar ! Bizim Cumhurbaşkanı gibi biri olan Trump başa geldi Amerikada yer yerinden oynadı kaç aydır.Düşünün biz 14 yıldır çekiyoruz böyle bir insanı :)
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Artizt 2 yıl
Hayır'lısı.
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tobepeople 2 yıl
2014'dahil olarak bu zamandan beri durumumuz çok kötüleşti dolar ki katına çıktı asgari ücret ise aylık 100 lira artmaya devam etti. Artık aklınızı başınıza toplayın derim TL yarı değerine düştü yıllar sonra. Bakın 2014 yılına kadar yapılanları eleştirmiyorum sonrasında mahvoldu ülke ve 10 yıl geriye gittik son 3 yılda fazlasını bu ülke kaldırır mı nereye kadar kaldırır.Şuan size her şey normal geliyor geliyor çünkü öyle aktarılıyor ancak bu kadar mı kör oldunuz her yıl 10 kuruş artardı dolar... 2012 ye kadar 2012 de kriz oldu 34 kuruş arttı 2013 de krizin yarası sarıldı düzeldik geri ancak 2014 ve sonrasında ortalamaya vurduğunuzda her yıl kriz olmuş gibi gözüküyor ve toparlanamayan daha da kötüleşen şekilde her yıl 50 kuruş dolar değer kazanmış dolar iki katına mı çıkmış yoksa biz 2 katı değer mi kaybetmişiz orasını siz düşünün artık...
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ali.semiz 2 yıl
HAYIR YOLSUZLUĞA HIRSIZLIĞA ADAM KAYIRMACILIĞA HAYIRRRRR
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SeKSandDoRT 2 yıl

klasik akp yaklaşımı ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar,
yok efendim, ecevit şöyleydi, kılıçdaroğlu beş koyun güdemezdi, menderes şöyleydi, evren böyleydi ..
en yakının üstünden 20 yıl geçmiş iktidarsın, adam geçmişin üzerinden siyaset yapıyor,
sen ne sin birader, sen kimsin, sen necisin bana onu anlat, boşver onu bunu,
başkasının üzerinden siyaset yapan, din üzerinden siyaset yapan, bu tarz bir yaklaşımla yani başkalarının üzerinden argümanını kuran adamlar bir hiç tir,
o yüzden ne akp si ne chp si ne mhp si ne hdp si, basın HAYIR ı önümüze bakalım onlar düşünsün ...
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ø 2 yıl
Özet olarak; Teklif edilen yeni düzenleme daha stabil bir devlet yönetimi vaat ediyor.
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