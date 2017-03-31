Referandum 2017 uygulamaları mobil mağazalarda yer aldı





2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu 16 Nisan 2017’de gerçekleşecek. Anayasanın 18 maddesi üzerinde gerçekleştirilecek oylama öncesinde hem değişiklikleri savunan hem de bu değişikliklere karşı çıkan taraflar, düşüncelerini desteklemek adına çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yürütüyor.

Bu odakta mobil uygulama mağazalarına da hem kullanıcıların nabzını tutmaya çalışan hem de bilgilendirme amacı taşıyan uygulamalar eklendi. Bu uygulamalardan en iyi 3 tanesini seçtik. Seçimi yaparken hem her iki düşünceyi de savunan hem de ortada duran bir tanesini dahil etmeye özen gösterdik.

Evet? Hayır?

Uygulamalardan ilki tarafsız bir şekilde insanlara değişiklikleri anlatma amacı güdüyor. Değişecek maddelerde kaldırılacak kısımlar kırmızı ile gösterilmiş ve üstü çizilmiş. Yeni eklemeler ile yeşil olarak belirtilmiş. Bu sayede tüm düzenlemelere dair detaylıca bilgi sahibi olmak mümkün hale geliyor. Uygulama görsel olarak da son derece sade bir arayüze sahip.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.referandum.evethayir

iOS: https://itunes.apple.com/tr/app/evet-hayır-referandum-2017/id1215743754?mt=8

Hayır

Değişikliklerin yanlış olduğunu savunan kesimi temsil eden Hayır uygulaması ise neden hayır denilmesi gerektiğini maddeler halinde açıklıyor. Uygulamada bazı özellikler şu anda çalışmıyor.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haziran.androidhayiruygulama

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/neden-hay%C4%B1r/id1207043859?mt=8

Kararımız Evet

Değişiklikleri destekleyen kesimi temsil eden Kararımız Evet uygulaması ise hem maddeleri sıralamış hem de değişiklikler ile gelecek olanları ayrı bir ekranda maddeler halinde ekrana getirmiş.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akp.ke&hl=tr

iOS: https://itunes.apple.com/tr/app/karar%C4%B1m%C4%B1z-evet/id1205980498?l=tr&mt=8