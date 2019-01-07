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Rekabet Kurulu'ndan Google’a soruşturma!

Rekabet Kurulu, Google hakkında soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu, reklamcılık faaliyetlerinde rekabeti engellediği gerekçesiyle Google'a soruşturma açtığını duyurdu.
4 ay
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24
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rekabet Kurulu'ndan Google’a soruşturma!
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Rekabet Kurulu, Eylül ayında 93 Milyon TL para cezası kestiği Google’a yeniden soruşturma açtı. Reklamcılık faaliyetlerinde hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti engellediği iddiası ile soruşturma başlatıldı.

Arama hizmetlerindeki algoritma değişiklikleri ve Adwords reklamları ile rekabeti zorlaştırdığı iddiası ile önaraştırma yapıldı. Önaraştırmada elde edilen bilgiler, soruşturma açılması için yeteli bulundu. Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Google’a soruşturma açtı. Soruşturma açılan markalar şunlar:

  • Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
  • Google International LLC,
  • Google LLC,
  • Google Ireland Limited,
  • Alphabet Inc.

Geçtiğimiz Ağustos ayında başlatılan ve yaklaşık 50 gün sonra sonuçlanan soruşturmada Google'ın mobil işletim pazarında hakim durumunu kötüye kullandığı ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etti gerekçe gösterilerek 93 Milyon TL para cezası verilmişti.



https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/google-reklamcilik-ve-pazarlama-ltd-sti--2c7aacc37a12e91180ec00505694b4c6 Yorum Yaz
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NitroNos 4 ay en beğenilen
Sonra Google neden Türkiye'ye gelmiyor sunucularını bulgaristan'da tutuyor tutar tabi 3.dünya ülkesi olarak görüyorlar gerçekte de o zaten.
3 Yanıt Yanıtla +24
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Oguz_Cole 4 ay Baxa
Ama gerçek.
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Baxa 4 ay NitroNos
Ne kadar acinasi bir dusunce .!
1 Yanıt Yanıtla +10
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sniper23 4 ay
Avrupa Birliği soruşturma açınca:
"ADAMLAR HAKLI, AGA"
Türkiye soruşturma açınca:
"PARASIZLIKTAN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR!!!!!"
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DH Misafiri 4 ay
Google ile alakası bilgisi olmayanlar ülkeyi gömmüşler ama bu davalar gayet haklı. Google masum değil. Booking de değildi. Düzelirlermi kesinlikle hayır. İkiside büyük oyuncu olmanın tadını çıkarıyorlar. Gelirleri öyle fazlaki bu cezalar onlara pek koymuyor. Sadece bizden senede 2milyon euro reklam kazancı sağlıyorlardı. Ülkede binlece büyük oyuncu var gerisini sen hesap et.
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SEO-Uzmanı 4 ay
seçimler yaklaşıyorken daha çok vergi toplamak lazım !
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Nikomer 4 ay
Sen önce kendi ülkendeki sözüm ona "yerli ve milli" iss'lerin yaptığı soytarılığa dur de! sonra google gibi büyük balıklara gelirsin kurul kardeş.
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Hendrik Johannes Cruijff 4 ay
Peki Google'ın bundan haberi var mı.
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shifisitert 4 ay
Rekabet kurulu yasıyomu ya. Ulke elden gıtmış rekabet kalmamıs tekel olmus adamlar google la ugraşıyo yenı komedı
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Mukarnas 4 ay
Darisi microsoft un basina artik
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darkhair 4 ay
Kimse kusura bakmasın ama ülkemiz haklı
Adamlar internet alemine virüs gibi yayıldı. Hangi siteye girerseniz girin, artık google reklamlar ve bahis reklamları haricinde birşey göremiyorsunuz.
E her reklam verenden de güzel bir para aldıkları göz önüne alındığında, sağlam bir para kaybediyormuşuz gibi geliyor
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ilkerinanç 4 ay
ntv.com.tr/...
hurriyet.com.tr/...
Bu ne peki doktor?Ulan kendi memleketinizi yerden yere vurmaktan vazgeçmediniz bir türlü.
Bi bitmediniz de.
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chinpoko 4 ay
google da gitsin istiyorlar galiba
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