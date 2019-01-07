Rekabet Kurulu'ndan Google’a soruşturma!

Rekabet Kurulu, Eylül ayında 93 Milyon TL para cezası kestiği Google’a yeniden soruşturma açtı. Reklamcılık faaliyetlerinde hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti engellediği iddiası ile soruşturma başlatıldı.
Arama hizmetlerindeki algoritma değişiklikleri ve Adwords reklamları ile rekabeti zorlaştırdığı iddiası ile önaraştırma yapıldı. Önaraştırmada elde edilen bilgiler, soruşturma açılması için yeteli bulundu. Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Google’a soruşturma açtı. Soruşturma açılan markalar şunlar:
- Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
- Google International LLC,
- Google LLC,
- Google Ireland Limited,
- Alphabet Inc.
Geçtiğimiz Ağustos ayında başlatılan ve yaklaşık 50 gün sonra sonuçlanan soruşturmada Google'ın mobil işletim pazarında hakim durumunu kötüye kullandığı ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etti gerekçe gösterilerek 93 Milyon TL para cezası verilmişti.
https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/google-reklamcilik-ve-pazarlama-ltd-sti--2c7aacc37a12e91180ec00505694b4c6 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"ADAMLAR HAKLI, AGA"
Türkiye soruşturma açınca:
"PARASIZLIKTAN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR!!!!!"
Adamlar internet alemine virüs gibi yayıldı. Hangi siteye girerseniz girin, artık google reklamlar ve bahis reklamları haricinde birşey göremiyorsunuz.
E her reklam verenden de güzel bir para aldıkları göz önüne alındığında, sağlam bir para kaybediyormuşuz gibi geliyor
hurriyet.com.tr/...
Bu ne peki doktor?Ulan kendi memleketinizi yerden yere vurmaktan vazgeçmediniz bir türlü.
Bi bitmediniz de.
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