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Reklamlarında Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Androidli Oppo X903 artık resmi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,5b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Reklamlarında Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Androidli Oppo X903 artık resmi
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Dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Çin'de faaliyet gösteren onlarca cep telefonu üreticisi arasında yer alan Oppo'nun, X903 kodlu ve Android işletim sistemli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Oppo, X903 modelinin ön tanıtımı için bir ilki gerçekleştirerek Hollywood yıldızlarından Leonardo DiCaprio ile el sıkışmıştı. Yayınlanan reklamlarda ''Beni bul'' sloganı kullanılıyordu ve DiCaprio gizemli bir kadının izini sürüyordu.
Oppo, X903 modeline kısa süre önce resmiyet kazandırdı. 126 mm uzunluğunda, 66 mm genişliğinde, 16.4 mm kalınlığında ve 199 gram ağırlığında tasarlanan X903, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor.
3.97-inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde dokunmatik IPS panelli ekrana, 16 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlarla toplamda 48 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Dört band GSM şebekesi ile üç band WCDMA alt yapısıyla uyumlu çalışabilen Oppo X903'ün arka yüzünde 8 megapiksel - LED flaşlı kamera konumlandırılmış. Kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor. Son olarak Wi-Fi, GPS, Bluetooth üçlüsüne ev sahipliği yapan Oppo X903, 1500 mAh bataryayla geliyor.
Oppo X903'ün fiyatına ve hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair bilgi ise bulunmuyor. 

Reklamlarında Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Androidli Oppo X903 artık resmi
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engurlu 8 yıl
Arkasindaki 4 tane vida ne oyle ya marangoza yaptirsan daha estetik yapar vidalari gostermezdi..
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Sast 8 yıl
reklamdaki kız sarah lanchaster mı ? telefonla ilgili yorum yapmaya gerek yok zaten 5e 10 kalas gibi
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Tr@mmler 8 yıl
napolyon94
OverClocK1ng
Football Mania
OverClocK1ng Cihazın ekran hariç hiçbir şeyi yaramaz. Çook ağır ve çook kalın. Nokia N9 da da kayar klavye var ama bundan çok daha ince. İşletim sistemi güncel değil, Rami az, işlemcisi kötü. Ekran 4 bile değil, bataryası o kalınlıkta bir cihaza göre az. Bir tek ekranı IPS. Nokia N9 a laf ettik ama o bile bundan çok daha iyi. Bunun çok uygun fiyat olması lazım ki bi işe yarasın. Ama ille de fiziki klavye arayan birisi değilseniz bence Samsung Wave 2 fiyatına göre çok çok iyi. Özellikle 800 TL nin altında PowerVR SGX540 GPU su ile bence en iyi seçim. Arkadaşıma aldırdım. Kendisi çok memnun. İlle de Android olsun demiyorsanız tabi...
n9da kayar klavye yok, o n950de vardı ama o telefonda geliştirici telefonu.
Hahahaaha. Nokia N9 da kayar klavye yok mu ??? Dostum yanlış biliyorsun. Sen herhalde dün yayınlana Donanımhaber Video incelemesini izlemedin. Bir izle de 4 dakika 18. saniyeye bak var göreceksin fiziki klavyeyi... donanimhaber.com/...
overclocking sana olan tüm saygımı kaybettin .....FAIL!

daha gelmez buralara :D
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napolyon94 8 yıl
OverClocK1ng
Orijinalden alıntı: Football Mania
Orijinalden alıntı: OverClocK1ng Cihazın ekran hariç hiçbir şeyi yaramaz. Çook ağır ve çook kalın. Nokia N9 da da kayar klavye var ama bundan çok daha ince. İşletim sistemi güncel değil, Rami az, işlemcisi kötü. Ekran 4 bile değil, bataryası o kalınlıkta bir cihaza göre az. Bir tek ekranı IPS. Nokia N9 a laf ettik ama o bile bundan çok daha iyi. Bunun çok uygun fiyat olması lazım ki bi işe yarasın. Ama ille de fiziki klavye arayan birisi değilseniz bence Samsung Wave 2 fiyatına göre çok çok iyi. Özellikle 800 TL nin altında PowerVR SGX540 GPU su ile bence en iyi seçim. Arkadaşıma aldırdım. Kendisi çok memnun. İlle de Android olsun demiyorsanız tabi...
n9da kayar klavye yok, o n950de vardı ama o telefonda geliştirici telefonu.
Hahahaaha. Nokia N9 da kayar klavye yok mu ??? Dostum yanlış biliyorsun. Sen herhalde dün yayınlana Donanımhaber Video incelemesini izlemedin. Bir izle de 4 dakika 18. saniyeye bak var göreceksin fiziki klavyeyi... donanimhaber.com/...

overclocking sana olan tüm saygımı kaybettin .....FAIL!
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OverClocK1ng 8 yıl napolyon94
napolyon94

OverClocK1ng

Football Mania
OverClocK1ng Cihazın ekran hariç hiçbir şeyi yaramaz. Çook ağır ve çook kalın. Nokia N9 da da kayar klavye var ama bundan çok daha ince. İşletim sistemi güncel değil, Rami az, işlemcisi kötü. Ekran 4 bile değil, bataryası o kalınlıkta bir cihaza göre az. Bir tek ekranı IPS. Nokia N9 a laf ettik ama o bile bundan çok daha iyi. Bunun çok uygun fiyat olması lazım ki bi işe yarasın. Ama ille de fiziki klavye arayan birisi değilseniz bence Samsung Wave 2 fiyatına göre çok çok iyi. Özellikle 800 TL nin altında PowerVR SGX540 GPU su ile bence en iyi seçim. Arkadaşıma aldırdım. Kendisi çok memnun. İlle de Android olsun demiyorsanız tabi...
n9da kayar klavye yok, o n950de vardı ama o telefonda geliştirici telefonu.
Hahahaaha. Nokia N9 da kayar klavye yok mu ??? Dostum yanlış biliyorsun. Sen herhalde dün yayınlana Donanımhaber Video incelemesini izlemedin. Bir izle de 4 dakika 18. saniyeye bak var göreceksin fiziki klavyeyi... donanimhaber.com/...

overclocking sana olan tüm saygımı kaybettin .....FAIL!



Kusura bakmayın valla haklısınız arkadaşlar.
Dikkat etmemişim, Dikkatimden kaçmış.
Yaşlanıyorum. 13 gün sonra 36 bitiyor. Beyin artık eski gücünde değil.

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umutarslan.com 8 yıl
OverClocK1ng
Football Mania
OverClocK1ng Cihazın ekran hariç hiçbir şeyi yaramaz. Çook ağır ve çook kalın. Nokia N9 da da kayar klavye var ama bundan çok daha ince. İşletim sistemi güncel değil, Rami az, işlemcisi kötü. Ekran 4 bile değil, bataryası o kalınlıkta bir cihaza göre az. Bir tek ekranı IPS. Nokia N9 a laf ettik ama o bile bundan çok daha iyi. Bunun çok uygun fiyat olması lazım ki bi işe yarasın. Ama ille de fiziki klavye arayan birisi değilseniz bence Samsung Wave 2 fiyatına göre çok çok iyi. Özellikle 800 TL nin altında PowerVR SGX540 GPU su ile bence en iyi seçim. Arkadaşıma aldırdım. Kendisi çok memnun. İlle de Android olsun demiyorsanız tabi...
n9da kayar klavye yok, o n950de vardı ama o telefonda geliştirici telefonu.
Hahahaaha. Nokia N9 da kayar klavye yok mu ??? Dostum yanlış biliyorsun. Sen herhalde dün yayınlana Donanımhaber Video incelemesini izlemedin. Bir izle de 4 dakika 18. saniyeye bak var göreceksin fiziki klavyeyi... donanimhaber.com/...

2011 epic fail goes tooooooooo :D
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FreeRun 8 yıl
en iyisi bu bence :)
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HyperioИ 8 yıl
Spider-Man ( yada Playsation 3 fat ) fontu kullanarak banner hazırlamakla olmaz bu işler..
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OverClocK1ng 8 yıl
Cihazın ekran hariç hiçbir şeyi yaramaz. Çook ağır ve çook kalın. Nokia N9 da da kayar klavye var ama bundan çok daha ince. İşletim sistemi güncel değil, Ram'i az, işlemcisi kötü. Ekran 4" bile değil, bataryası o kalınlıkta bir cihaza göre az. Bir tek ekranı IPS. Nokia N9 a laf ettik ama o bile bundan çok daha iyi. Bunun çok uygun fiyat olması lazım ki bi işe yarasın. Ama ille de fiziki klavye arayan birisi değilseniz bence Samsung Wave 2 fiyatına göre çok çok iyi. Özellikle 800 TL nin altında PowerVR SGX540 GPU su ile bence en iyi seçim. Arkadaşıma aldırdım. Kendisi çok memnun. İlle de Android olsun demiyorsanız tabi...
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Windows10 8 yıl

OverClocK1ng

Cihazın ekran hariç hiçbir şeyi yaramaz. Çook ağır ve çook kalın. Nokia N9 da da kayar klavye var ama bundan çok daha ince. İşletim sistemi güncel değil, Ram'i az, işlemcisi kötü. Ekran 4" bile değil, bataryası o kalınlıkta bir cihaza göre az. Bir tek ekranı IPS. Nokia N9 a laf ettik ama o bile bundan çok daha iyi. Bunun çok uygun fiyat olması lazım ki bi işe yarasın. Ama ille de fiziki klavye arayan birisi değilseniz bence Samsung Wave 2 fiyatına göre çok çok iyi. Özellikle 800 TL nin altında PowerVR SGX540 GPU su ile bence en iyi seçim. Arkadaşıma aldırdım. Kendisi çok memnun. İlle de Android olsun demiyorsanız tabi...


n9da kayar klavye yok, o n950de vardı ama o telefonda geliştirici telefonu.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
samsung ve sony reklam işinde çinlilerle anlaşsın bence :)
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neo01470 8 yıl
o telefona froyo hiç yakışmamış..
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photo sir 8 yıl
ovvv...

İyi cihaz+iyi tanıtım= iyi satış. Bence bişeyler yapar bu firma
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