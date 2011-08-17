Reklamlarında Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Androidli Oppo X903 artık resmi

Dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Çin'de faaliyet gösteren onlarca cep telefonu üreticisi arasında yer alan Oppo'nun, X903 kodlu ve Android işletim sistemli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Oppo, X903 modelinin ön tanıtımı için bir ilki gerçekleştirerek Hollywood yıldızlarından Leonardo DiCaprio ile el sıkışmıştı. Yayınlanan reklamlarda ''Beni bul'' sloganı kullanılıyordu ve DiCaprio gizemli bir kadının izini sürüyordu.

Oppo, X903 modeline kısa süre önce resmiyet kazandırdı. 126 mm uzunluğunda, 66 mm genişliğinde, 16.4 mm kalınlığında ve 199 gram ağırlığında tasarlanan X903, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor.



3.97-inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde dokunmatik IPS panelli ekrana, 16 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlarla toplamda 48 GB'a kadar yükseltilebiliyor.



Dört band GSM şebekesi ile üç band WCDMA alt yapısıyla uyumlu çalışabilen Oppo X903'ün arka yüzünde 8 megapiksel - LED flaşlı kamera konumlandırılmış. Kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor. Son olarak Wi-Fi, GPS, Bluetooth üçlüsüne ev sahipliği yapan Oppo X903, 1500 mAh bataryayla geliyor.

Oppo X903'ün fiyatına ve hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair bilgi ise bulunmuyor.



