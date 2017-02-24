Renault, Cenevre'de yeni bir elektrikli araç sürprizi yapacak

Cenevre Otomobil Fuarı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren, Renault, fuarda orta boyutlu SUV modeli Koleos ve pickup modeli Alaskan'ın Avrupa versiyonlarının yanında makyajlanan yeni Captur'u sergileyecek. Şu ana kadar bahsedilen araçlar size çok heyecan verici gelmediyse eğer, Fransız firma fuarda aynı zamanda sürpriz olarak yeni elektrikli aracı sergileyeceğinin de müjdesini verdi.

Araçla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, Renault'nun üretime hazır bir araç yerine geçtiğimiz senenin Paris Otomobil Fuarındaki Trezor modelinin tanıtımı gibi konspet bir model tanıtması da ihtimaller dahilinde. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru uygun fiyatlı bir elektrikli araç üretmeyi planladıklarını söyleyen firmanın, Cenevre'de bu araçla ilgili bir prototip paylaşması da ihtimallerden bir diğeri.

Renault'nun yanısıra firmanın bütçe odaklı markası Dacia da fuarda yeni araçlarını sergilemeye hazırlanırken, firma Cenevre'de yeni Logan MCV Stepway'i ve bazı modellerinin özel versiyonlarını tanıtacak.

Son olarak ise Renault grubunun Porsche Cayman'e cevabı niteliğinde olan ve merakla beklenen yeni Alpine spor aracı da fuarın ilgi çekmesi beklenen modelleri arasında.

https://electrek.co/2017/02/23/toyota-renault-electric-vehicle-concepts-geneva-motor-show/