Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Renault KWID’den iki cezbedici konsept: Racer ve Climber

Renault'un, Hindistan'da satışta bulunan ve bu yıl içerisinde Dacia markası altında Avrupa piyasasına sürmeyi planladığı otomobili KWID, New Dephi Auto Show'da 2 güzel konspet versiyonu ile yer aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
8
Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Renault KWID’den iki cezbedici konsept: Racer ve Climber
 
Renault KWID, , Renault’un Avrupa pazarı dışında sattığı ve SUV görünümü ile segmetinde ki diğer otomobillerden ayrılan, 3.65m uzunluğu ve 1.57 m genişliği ile Fiat 500’den biraz daha uzun ve dar bir otomobil.  Hindistan’da satışta olan olan otomobil 0.8 hacimli 3 silindirli 54 beygir gücünde bir motora sahip. 5 ileri şanzıman tek seçenek iken otomobilde ABS ve hava yastığı gibi güvenlik donanımları ise bulunmuyor.
Hindistan New Delphi Auto Show’da sergilenen iki farklı konsept modeli ise otomobille daha fazla ilgi göstermemize yetecek görselliğe sahip. 
Renault KWID’den iki cezbedici konsept: Racer ve Climber
 
Kwid Climber krom ayrıntılara sahip sert görünümlü ön tampon, krom tavan çıtaları, çamurluklar ve arka tampon üzerinde ki koruyucu plastik kaplaması ile SUV görünümünü oldukça güzel bir şekilde pekiştirmiş.
Renault KWID’den iki cezbedici konsept: Racer ve Climber
 
Yarış konsepti sahip olduğu hava girişleri büyütülmüş ön ızgara, 18 inç alaşım jantları, tıraşlanan arka kapı kolları, tavana monte spoiler, karbon fiber gövde ve arka tampona konumlandırılmış hava çıkışları ile cezbedici bir görünüme kavuşmuş.
Renault KWID’den iki cezbedici konsept: Racer ve Climber
 
İki konseptin de teknik verileri paylaşılmamış durumda. Fuarda yer alan bu iki modelin üretime alınıp alınmayacağına ilişkin bir bilgi de Renault kanadından şuan için paylaşılmadı.
Avrupa pazarı için Dacia markası altında çıkması planlanan ve 2016 Cenevre Auto Show’da sergileneceği düşünülen otomobilin güvenlik içeriği artırılmış ve emisyon değerleri aşağı çekilmiş olacağı ifade ediliyor. 


http://www.leftlanenews.com/renault-unveils-kwid-racer-kwid-climber-concepts-in-new-delhi-90912.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 3 yıl en beğenilen
Bizim millet dobloyu, şahini beğenir bunları beğenmez. Zevk yok ki zevkli bir şey üretelim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bizim millet dobloyu, şahini beğenir bunları beğenmez. Zevk yok ki zevkli bir şey üretelim.
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halitozbasli 3 yıl
Ağır dacia duster havası var bunlarda. ABS ve air bag olmayan sırf hint pazarına gire bilmek için yapıl renault görünümlü duster sanırım bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FTuberk 3 yıl
Bence bu yeni duster olarak gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukarakoala 3 yıl
kwid tipi düzeltilmiş sandero gibi olmuş ancak ben beğendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 3 yıl
Ülkemize dacia ismiyle getirmesin aracın 2 eli ölü kimseye satamıyosun kendi markası renault olarak getirsinki millet alsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 3 yıl en beğenilen
Bizim millet dobloyu, şahini beğenir bunları beğenmez. Zevk yok ki zevkli bir şey üretelim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 yıl
O kaportayı komple logo yapsaydılar bu ne abi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 3 yıl
Aynı logo ile iş yapması zor. Exclusive ürün çıkartıyorlarsa logo'da değişikliğe gidilmeli. Bknz: Hyundai genesis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FFadeleSS 3 yıl
Renault şu itici far tasarımından bir türlü vazgeçmedi. 30 milyarlık clio sedanındada bu far tasarımı var geleceğe yönelik konsept tasarımındada.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Ballmer: Microsoft'un mobil dünyada doğru yolu bulması gerekiyor 3 yıl Hisselerini bir bisiklete değiştiği şirkete Microsoft 250 milyon dolar ödedi 3 yıl Hem S Pen hem kaide bir arada 3 yıl Mobilite: LG G5, Galaxy S7, Xperia C6 ve dahası... 3 yıl Android Wear ekosistemine sürpriz lider 3 yıl Microsoft ve GoPro lisans anlaşması imzaladı 3 yıl Dünya'nın yaşanılabilirlik olasılığı %82 çıktı 3 yıl İkiye ayrılan Ferrari Enzo, yenilenen hali ile 1.7 milyon dolara satıldı 3 yıl iPhone 5se üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek 3 yıl Twitter akışlarında herhangi bir değişiklik olmayacak 3 yıl Apple: Ne yapıyorsak kullanıcılarımız için 3 yıl Marvel Avengers Academy ile kahramanlar okulda 3 yıl Microsoft Lumia 850'de hayal kırıklığı 3 yıl Sony'den Sevgililer Günü için artırılmış gerçeklik uygulaması 3 yıl Matrox'dan dünyanın ilk 9 ekran çıkışlı grafik kartı 3 yıl Analiz: iPhone kullanıcılarının üçte biri 4 inçlik ekran kullanıyor 3 yıl Thermaltake kasa aksesuarlarını siz üretin 3 yıl Blue Origin'in roketi New Shepard'ın iniş anını roketin gözünden izleyin 3 yıl LG, yeniden sanal gerçeklik alanında 3 yıl 2si1 "Müzikli, Danslı" Teknoloji ve Oyun programı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Renault KWID’den iki cezbedici konsept: Racer ve Climber Sonraki Apple, iPhone'lar için garanti kapsamını genişletiyor 3 yıl Windows Store uygulama mağazası, 3 milyar ziyaretçi rakamına ulaştı 3 yıl İlk HTC One M10 görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor 3 yıl “Das Auto” tarih oluyor 3 yıl Son iOS 9 güncellemesi, yan sanayi tamir edilen iPhone cihazlarına zarar veriyor 3 yıl Star Wars: Güç Uyanıyor gişede 2 milyar dolara ulaştı 3 yıl ZTE, Android'li projektörü Spro2'yi Türkiye pazarında satışa sunuyor 3 yıl Burger King “Apple Watch” Uygulamasıyla Bir İlke İmza Attı 3 yıl Continental hava yastıkları 5 milyon otomobilin geri çağırılmasına neden oluyor 3 yıl Tim Cook, iPhone'un geleceği ve Apple hizmetleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı 3 yıl New Horizons, Plüton'un gizemlerine ışık tutmaya devam ediyor 3 yıl İngiltere denizlerine yapılacak olan rüzgar türbinleri, 1 milyon eve enerji sağlayacak 3 yıl 8 Cydia Tweak İncelemesi 3 yıl Citroen'den oldukça farklı bir tasarım 3 yıl WhatsApp grup sohbetleri artık 256 kişiyi destekleyecek 3 yıl LG V10 modelindeki Sabre ses yongasını, her uygulamada kullanın 3 yıl Sony, SSD pazarına giriyor 3 yıl Kia, Alman devlerine meydan okumak istiyor 3 yıl Samsung Galaxy S7, 2 güne kadar kullanım süresi sunacak 3 yıl Intel en büyük müşterilerinden biri olan Google'ı kaybetmek üzere Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek
DonanımHaber
iPad artık kendi işletim sistemine
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
(Ss’li) Tembel Türk Gençliği Dünyanın
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim