Renault KWID’den iki cezbedici konsept: Racer ve Climber

Renault KWID, , Renault’un Avrupa pazarı dışında sattığı ve SUV görünümü ile segmetinde ki diğer otomobillerden ayrılan, 3.65m uzunluğu ve 1.57 m genişliği ile Fiat 500’den biraz daha uzun ve dar bir otomobil. Hindistan’da satışta olan olan otomobil 0.8 hacimli 3 silindirli 54 beygir gücünde bir motora sahip. 5 ileri şanzıman tek seçenek iken otomobilde ABS ve hava yastığı gibi güvenlik donanımları ise bulunmuyor.

Hindistan New Delphi Auto Show’da sergilenen iki farklı konsept modeli ise otomobille daha fazla ilgi göstermemize yetecek görselliğe sahip.

Kwid Climber krom ayrıntılara sahip sert görünümlü ön tampon, krom tavan çıtaları, çamurluklar ve arka tampon üzerinde ki koruyucu plastik kaplaması ile SUV görünümünü oldukça güzel bir şekilde pekiştirmiş.

Yarış konsepti sahip olduğu hava girişleri büyütülmüş ön ızgara, 18 inç alaşım jantları, tıraşlanan arka kapı kolları, tavana monte spoiler, karbon fiber gövde ve arka tampona konumlandırılmış hava çıkışları ile cezbedici bir görünüme kavuşmuş.

İki konseptin de teknik verileri paylaşılmamış durumda. Fuarda yer alan bu iki modelin üretime alınıp alınmayacağına ilişkin bir bilgi de Renault kanadından şuan için paylaşılmadı.

Avrupa pazarı için Dacia markası altında çıkması planlanan ve 2016 Cenevre Auto Show’da sergileneceği düşünülen otomobilin güvenlik içeriği artırılmış ve emisyon değerleri aşağı çekilmiş olacağı ifade ediliyor.





http://www.leftlanenews.com/renault-unveils-kwid-racer-kwid-climber-concepts-in-new-delhi-90912.html