Renault Trezor: geleceğin tasarım anlayışına ışık tutan otomobil

Renault’un yepyeni bir tasarım anlayışını temsil eden yeni konsept aracı Trezor, Paris Otomobil Fuarı kapsamında görücüye çıktı. Renault’un geride kalan dönemdeki tasarım anlayışından çok farklı hatlara sahip olan araç, elektrikli bir GT. Tamamen elektrikli bir motordan güç alan otomobil, aerodinamik özellikleri ile de ilgi odağı olmayı başarıyor.

4700mm uzunluğunda ve 2180mm genişliğindeki aracın önünde 21inç, arkasında ise 22inç tekerlekler var. Hem önde hem de arkada büyük fren diskleri dikkat çekmeyi başarıyor. Geniş diskler hava girişi anlamında cömert bir alan sağlarken karbon fiber fren balataları soğutmaya destek oluyor.

4 Saniyeden Kısa Sürede 100km/h Hız

1660kg ağırlığındaki bu dev coupe aracın motoru, Renault’un tek koltuklu Formula E aracından alınıp hiçbir değişikliğe uğramadan yeni formda hayat bulmuş. Motor 345 beygir güç, 380nm tork üretiyor. Bu motor sayesinde Renault Trezor, saatte 100km’nin üzerine 4 saniyeden kısa bir süre içerisinde ulaşabiliyor. Ayrıca bu motor, yeniden kazanılabilir enerji depolama özellikleri sayesinde frenleme esnasında pilleri şarj edebiliyor.

Tam Boyutta Gör

İlginç Kapı Tasarımı

Elmas kesimi hissi uyandıran metal gövdesi aracın şıklığını tamamlarken, geleneksel kapılar yerine sürücü tarafından tavanın kaldırılarak, tek parça şeklinde açılan ilginç tasarım, otomobili farklı kılmaya yetecek yegane unsurlardan sadece bir tanesi olarak göz kamaştırıyor.

Renault mühendislerinin çalışmaları sonucunda ortaya konan tam otonom sürüş yardımcısı, tek parçadan oluşan ve dikdörtgen şeklindeki OLED ekran, tüm kontrollerin dokunmatik alanlar üzerinden sağlanması, İngiliz el işçiliği ürünü deri döşemeler ve tüm alanlarda LED aydınlatmalar aracın dikkat çekici ayrıntıları arasında yer alıyor.