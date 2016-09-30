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Renault Trezor: geleceğin tasarım anlayışına ışık tutan otomobil

Renault, saflık ve modernlik kavramlarından esinlenerek geliştirdiği yeni konsept otomobili TREZOR, elektrikli bir GT. Bu heyecan verici aracın çok özel görüntüleri yazımızda!
2 yıl
9,3b
1
66
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Renault’un yepyeni bir tasarım anlayışını temsil eden yeni konsept aracı Trezor, Paris Otomobil Fuarı kapsamında görücüye çıktı. Renault’un geride kalan dönemdeki tasarım anlayışından çok farklı hatlara sahip olan araç, elektrikli bir GT. Tamamen elektrikli bir motordan güç alan otomobil, aerodinamik özellikleri ile de ilgi odağı olmayı başarıyor.

4700mm uzunluğunda ve 2180mm genişliğindeki aracın önünde 21inç, arkasında ise 22inç tekerlekler var. Hem önde hem de arkada büyük fren diskleri dikkat çekmeyi başarıyor. Geniş diskler hava girişi anlamında cömert bir alan sağlarken karbon fiber fren balataları soğutmaya destek oluyor.

4 Saniyeden Kısa Sürede 100km/h Hız 

1660kg ağırlığındaki bu dev coupe aracın motoru, Renault’un tek koltuklu Formula E aracından alınıp hiçbir değişikliğe uğramadan yeni formda hayat bulmuş. Motor 345 beygir güç, 380nm tork üretiyor. Bu motor sayesinde Renault Trezor, saatte 100km’nin üzerine 4 saniyeden kısa bir süre içerisinde ulaşabiliyor. Ayrıca bu motor, yeniden kazanılabilir enerji depolama özellikleri sayesinde frenleme esnasında pilleri şarj edebiliyor.

Renault Trezor: geleceğin tasarım anlayışına ışık tutan otomobil
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İlginç Kapı Tasarımı 

Elmas kesimi hissi uyandıran metal gövdesi aracın şıklığını tamamlarken, geleneksel kapılar yerine sürücü tarafından tavanın kaldırılarak, tek parça şeklinde açılan ilginç tasarım, otomobili farklı kılmaya yetecek yegane unsurlardan sadece bir tanesi olarak göz kamaştırıyor.

Renault mühendislerinin çalışmaları sonucunda ortaya konan tam otonom sürüş yardımcısı, tek parçadan oluşan ve dikdörtgen şeklindeki OLED ekran, tüm kontrollerin dokunmatik alanlar üzerinden sağlanması, İngiliz el işçiliği ürünü deri döşemeler ve tüm alanlarda LED aydınlatmalar aracın dikkat çekici ayrıntıları arasında yer alıyor.

 

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Das Boot 2 yıl en beğenilen
1940 ve 1950 yıllarındaki auto show'larda geleceğin tasarımı diye lanse edilen otomobillerin kaçı gerçekleşti? Aratın bulun, absürtlüğü görün.
1 Yanıt Yanıtla +21
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huseyincarnege 2 yıl
tasarımı hatalı yağmuru düşünmemişler
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hidrojennn 2 yıl
hayatımda ilk aldığım arana renö idi ve çok hayal kırıklığı yaşamıştım. daha sonra honda almıştım arkasından toyota aldım ve hiç bir sorun yaşamadım. maddi durumun bir ara iyi değildi fiat arabalara yöneldim sadece fiyatı uygun diye 2004'te palio almıştım. kuşkularımı boşa çıkarmıştı, halen işyerimde bu araba kullanılmakta. fiyat kalite ve bakım olarak kıyaslarsam japon arabaları en iyi seçenek.
hayatımda ilk aldığım arana renö idi ve çok hayal kırıklığı yaşamıştım. daha sonra honda almıştım arkasından toyota aldım ve hiç bir sorun yaşamadım. maddi duru...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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NinthMenderReturns 2 yıl
Yeni kasa "FİLOANCE" gibi geldi gözüme
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WaylandIZMIR 2 yıl
Şu geleceğin tasarımlarından ben bıktım adamlar bıkmadı. Saçma sapan modeller.
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cucu87 2 yıl
tasarımı subarudan çalmışlar biraz
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yildiz 2 yıl

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Wraith Todd 2 yıl
Bu concept car işiyle fiat pek ilgilenmiyor herhalde. En son 2005 2006 yıllarında concept arabaları sergilemişler onlarda günümüz arabaları gibi
bunla uğraşacağıma 3-5 doblo panda daha satarım diye düşünüyorlar herhalde. Mantıklı.
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Cakma Iphone 2 yıl
Bi yeri surtss kaput komple degisecek turkiyeden alan cikmaz


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Hubalahubhub 2 yıl
Bunun indirgeci bindirgeci nerede nasil binilecek yada nasil inilecek?
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haydarkarapuar 2 yıl
tesla newrde geleceğin arabası tesla işte ucuzlayacak oda gelecek işte
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Cpt. MacMillan 2 yıl
dezir daha havalı bu ne. Hilkat garibesi gibi.
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TIMERIDER 2 yıl
dizaynla vakit kaybetmeyin kardeşim.Biniyon götürüyomu götürüyo,yeter.

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Paul Muaddib 2 yıl
Elektrikli arabaları hayal eden insanlar
bir düşünün eğer elektrikli arabalar çıkarsa millet benzine para vereceğine elektirikli araba alır. Böylece benzin şirketleri zarar etmiş olur. Elektirikli arabayı isteselerdi 30 yıl önce yapabilirlerdi ancak benzin bitene kadar kimse yapmaya cesaret edemez.
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Adieu 2 yıl Paul Muaddib
Amerikan sistemi öylesine sermayeye bağlıdır ki FED(Amerikan merkez bankası) kurumunun kuruluş hikayesini okuyun başkanın bile bu kuruma yaptırımı sıfır, bürokrasinin bu kuruma yaptırımı sıfır; bu kurumun böylesine bağımsız yapısını kazanmasını sağlayan ABDli zenginler en başında da Rockefeller ailesi var, öyle bir zenginlik ki 106. Yaşında 6. Kalp nakli olabilecek kadar zengin... Bu aile geçtiğimiz yıl petrol sektöründen çekileceğini açıkladı. Sırf bu aile ve bazı zenginler istedi diye ister inanın ister inanmayın dünyada savaşlar çıktı.
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x2yk 2 yıl
Tanıtımdaki kuru araziyi, yolu, rüzgar pervanelerini anlarım hepsi birer mesaj verebilir de insan olmadan araçta olmaz mesajını da anlarım da kadın ile erkeğin yaptığı saçma saçma hareketler birbirlerine bakmaları sanki sevgilisini gezdirmeye çıkan ergen profili çizmelerini anlayamıyorum.. Tanıtımın içine etmişler aracın ön planda olmasından çok kadın ile erkeğin itici hareketleri gözüme battı.. :(
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Umutcan 2 yıl
Bu tip tasarımlı araçların moda show'larındaki defilelerde gösterilen absürt kıyafetlerden farkı yok. Hiçbir zaman piyasada yaygınlaşmaz, ola ki bir gün çıksa bile çok çok az satar.

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kadirirdem 2 yıl
konsept'ten öteye gidemez bu tarz araçlar...
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KaSaTuRa. 2 yıl
renault denen firmanın avrupanın ilk otomobil üreticilerinden biri olup taşımacılık ve askeri sanayi adına bu zamana kadar sürüyle araç ürettiğini, birçok yenilikçi teknolojide de başı çektiğini, arabalarının da bizde satılan symbollerden ibaret olmadığını bilmek gerekiyor

ayrıca tasarım olarak tüm markaların konsept olarak sundukları aracın benzeri, mesele az enerji ile maksimum gücü sağlamak, birileri buralarda elin ürettiği aracının sağına soluna birşeyler koyup faça yaptığını zannederken, orada adamlar kendi ürettikleri kendi keşfettikleri teknolojilerle yenilikçi birşeyler yapıyorlar, bu araç olur olmaz ama üzerinde düşünülen birçok yenilik ilerleyen yıllardaki araçlarda olacaktır
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