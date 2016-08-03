Renault ZOE Fransa elektrikli araç pazarının %38'ine sahip

Haber Editörü
Fransa'daki Haziran 2016 dönemi elektrikli araç satış rakamları EV Sales blog tarafından duyuruldu. Yıldan yıla karşılaştırırsak pazarda durgunluk yaşandığı ortaya çıkıyor. Rakamlara bakacak olursak ülkede haziran ayında toplam 3427 adet elektrikli araç teslimi yapıldı, geçen yıl ise bu sayı 3418 adetti. Yine de Fransa elektrikli araç piyasasının yıl sonunda 45 bin adeti geçeceği ön görülüyor.
Elektrikli araçların ülkenin toplam araç satışındaki oranı ise Haziran itibariyle %1.69 seviyesinde. Sıralamaya baktığımızda ilk 5'te yer alan araçların hepsi tamamen elektrikli modellerden oluşurken bu durum Ocak 2015'den sonra ülkede ilk defa oluşuyor.
Ülkenin Haziran 2016 yılına ait satış listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz:
http://cleantechnica.com/2016/08/02/1-renault-zoe-gobbles-38-frances-electric-car-market/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bisiklet diyince herşeyi geçtim, şu ülkede hollanda gibi her yerde bisiklet yolları olsa o bile kafi benim için.
Trafik azalır, petrol tüketimi azalır, üstüne de hareketsiz yaşamdan kaynaklanan kilo, kalp hastalıkları vs. derdimiz de olmazdı. Elektrikli aracımız da olsa İstanbul trafiği yüzünden hayattan soğuyacağız her türlü.
Sistemimiz araç satın almaya ve petrol tüketmeye, trafik oluşturmaya itiyor yapacak birşey yok. Toplu taşıma balık konservesi gibi nefes alacak yer yok, bundan sıkılan insan kendi özel aracını alıyor,
ama o da çözüm değil, çünkü trafik var.