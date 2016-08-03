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Renault ZOE Fransa elektrikli araç pazarının %38'ine sahip

EV Sales blog Haziran 2016 dönemi Fransa elektrikli araç satışlarını açıkladı Fransız üretici Renault'nun Zoe modeli %38 pazar payıyla açık ara lider oldu. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Fransa'daki Haziran 2016 dönemi elektrikli araç satış rakamları EV Sales blog tarafından duyuruldu. Yıldan yıla karşılaştırırsak pazarda durgunluk yaşandığı ortaya çıkıyor. Rakamlara bakacak olursak ülkede haziran ayında toplam 3427 adet elektrikli araç teslimi yapıldı, geçen yıl ise bu sayı 3418 adetti. Yine de Fransa elektrikli araç piyasasının yıl sonunda 45 bin adeti geçeceği ön görülüyor.
Elektrikli araçların ülkenin toplam araç satışındaki oranı ise Haziran itibariyle %1.69 seviyesinde. Sıralamaya baktığımızda ilk 5'te yer alan araçların hepsi tamamen elektrikli modellerden oluşurken bu durum Ocak 2015'den sonra ülkede ilk defa oluşuyor.
Ülkenin Haziran 2016 yılına ait satış listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz:
Renault ZOE Fransa elektrikli araç pazarının %38'ine sahip

http://cleantechnica.com/2016/08/02/1-renault-zoe-gobbles-38-frances-electric-car-market/ Yorum Yaz
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DraGonS 3 yıl
Türkiye'deki fiyatları resmen içler acısı. Birde elektrikli bisiklet gibi bir boyutu var. Menzilinide bir tesla beklemiyorum ama cidden rezalet. Kendi vatanında teknik deskte ve ucuzluk anlamında tabi satılır.
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Umutcan 3 yıl DraGonS
DraGonS

Türkiye'deki fiyatları resmen içler acısı. Birde elektrikli bisiklet gibi bir boyutu var. Menzilinide bir tesla beklemiyorum ama cidden rezalet. Kendi vatanında teknik deskte ve ucuzluk anlamında tabi satılır.

Bisiklet diyince herşeyi geçtim, şu ülkede hollanda gibi her yerde bisiklet yolları olsa o bile kafi benim için.
Trafik azalır, petrol tüketimi azalır, üstüne de hareketsiz yaşamdan kaynaklanan kilo, kalp hastalıkları vs. derdimiz de olmazdı. Elektrikli aracımız da olsa İstanbul trafiği yüzünden hayattan soğuyacağız her türlü.
Sistemimiz araç satın almaya ve petrol tüketmeye, trafik oluşturmaya itiyor yapacak birşey yok. Toplu taşıma balık konservesi gibi nefes alacak yer yok, bundan sıkılan insan kendi özel aracını alıyor,
ama o da çözüm değil, çünkü trafik var.
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