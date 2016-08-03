Renault ZOE Fransa elektrikli araç pazarının %38'ine sahip

Fransa'daki Haziran 2016 dönemi elektrikli araç satış rakamları EV Sales blog tarafından duyuruldu. Yıldan yıla karşılaştırırsak pazarda durgunluk yaşandığı ortaya çıkıyor. Rakamlara bakacak olursak ülkede haziran ayında toplam 3427 adet elektrikli araç teslimi yapıldı, geçen yıl ise bu sayı 3418 adetti. Yine de Fransa elektrikli araç piyasasının yıl sonunda 45 bin adeti geçeceği ön görülüyor.

Elektrikli araçların ülkenin toplam araç satışındaki oranı ise Haziran itibariyle %1.69 seviyesinde. Sıralamaya baktığımızda ilk 5'te yer alan araçların hepsi tamamen elektrikli modellerden oluşurken bu durum Ocak 2015'den sonra ülkede ilk defa oluşuyor.

Ülkenin Haziran 2016 yılına ait satış listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

http://cleantechnica.com/2016/08/02/1-renault-zoe-gobbles-38-frances-electric-car-market/