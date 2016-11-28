Renault'dan İsviçre'ye elektrikli araç önerisi

Elektirikli araçların tüm arabaların sadece 0.18%’ını oluşturduğu İsviçre’de Renault, devlete farklı bir öneride bulundu. Hükümetin 2030’a kadar içten yanmalı motorlu araçları yasaklama hedefi olmasına karşın şu ana kadar konu hakkında somut bir şey yapılmış değil. Renault da hükümetin bu duruma ilişkin sorunlarını çözmek için farklı bir tasarı sundu.

Geniş Çaplı Eğitim Programı

Tasarının içinde elektrikli araç lisansı almak için sıkı bir eğitim programı bulunuyor. Programda lisans adayları geniş çaplı derslere katılıp yazılı sınavlardan geçmek zorunda olacak. Ardından adayların biri yağlı yol olmak üzere 9 farklı yol testinde sürüş kabiliyetlerini göstermesi gerekecek.

Pazar Geliştime Amacında

Böylelikle Renault, insanların elektrikli araçlardaki özellikle menzil sorunu yüzünden oluşan ön yargılarının yersiz olduğunu göstermiş ve İsviçre gibi öncü bir ülkenin elektrikli araç konusunda halen yol katedememesinden faydalanarak bu pazarda bir yer edinme ve başarılı olduğu takdirde ilerleyen çalışmalarda bunu referans olarak gösterebilme olanağı elde etmiş olacak.

https://cleantechnica.com/2016/11/22/renault-sweden-proposes-special-ev-drivers-license/

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Ancak bu programın maliyeti yüksek olduğundan Renault, hükümetin programa mali açıdan destek olmasını rica ediyor. Söz konusu lisans edinildiği zaman ülkedeki bir çok kentsel alanda otopark ücretsiz olacak.bu sene yaptığı ankete göreyollarda daha fazla elektrikli araç görmek istediği ortaya çıktı ayrıca yüzde 51’lik çoğunlukta devletin 2030 a kadar içten yanmalı motorların kaldırılması hedefinde başarılı bir tutum sergilemediğini belirtti.