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Research in Motion, yeni bir BlackBerry modeli hazırlığında: Bold 9790

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Research in Motion, yeni bir BlackBerry modeli hazırlığında: Bold 9790
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Research in Motion firmasının üzerinde çalıştığı yeni bir akıllı telefon Bold 9900 ile yan yana görüntülendi.
Tasarım açısından Bold 9900'a kıyasla biraz daha ufak görünen Bold 9790, gelen iddialara göre;
  • Dokunmatik ekran (Boyut ve çözünürlük bilgisi yok)
  • 4-satır QWERTY klavye
  • BlackBerry 7.0 işletim sistemi
  • 1.2 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci
  • 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera
  • LED flaş
  • Wi-Fi bağlantısı
  • NFC (Near-Field Communication) desteği
  • 8 GB dahili flash bellek

gibi bir teknik özellik listesi sunacak. Akıllı telefonun, ekim ayına doğru boy göstereceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Research in Motion, yeni bir BlackBerry modeli hazırlığında: Bold 9790
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58_transporter_58 8 yıl
Blackberry cok model cıkarmaya basladı.Bu kadarına gerek var mıydı kı
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cartographer 8 yıl
Bold 9780'in devamı niteliğinde olmuş. Ya o değil de Bold 9900 nasıl güzel bir telefondur yaa.
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MarlonJD 8 yıl
klasik BlackBerry tasarımına benziyor sanki yine :D
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