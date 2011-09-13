Research in Motion, yeni bir BlackBerry modeli hazırlığında: Bold 9790

Haber Editörü
Research in Motion firmasının üzerinde çalıştığı yeni bir akıllı telefon Bold 9900 ile yan yana görüntülendi.
Tasarım açısından Bold 9900'a kıyasla biraz daha ufak görünen Bold 9790, gelen iddialara göre;
- Dokunmatik ekran (Boyut ve çözünürlük bilgisi yok)
- 4-satır QWERTY klavye
- BlackBerry 7.0 işletim sistemi
- 1.2 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci
- 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera
- LED flaş
- Wi-Fi bağlantısı
- NFC (Near-Field Communication) desteği
- 8 GB dahili flash bellek
gibi bir teknik özellik listesi sunacak. Akıllı telefonun, ekim ayına doğru boy göstereceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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