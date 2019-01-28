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Resident Evil 2'nin Bandersnatch benzeri interaktif reklam videosu yayınlandı

Resident Evil 2'nin interaktif reklam videosu yayınlandı. Tıpkı Black Mirror: Bandersnatch filminde olduğu gibi seçimlerine göre hikayenin gidişatı değişiyor. Videoyu haberimizden izleyebilirsiniz.
3 ay
3,2b
1
5
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Resident Evil 2’nin Black Mirror: Bandersnatch’ten esinlenilen reklam filmi yayınlandı. Kullanıcının seçimleri, reklam filminin gidişatını belirliyor.

Netflix’in geçtiğimiz ay yayınladığı Black Mirror: Bandersnatch, interaktif yapıya sahip olmasıyla epey dikkat çekmişti. Filmin hikayesi, izleyicinin seçimlerine göre şekilleniyor.

Dizinin sosyal medyada çok konuşulmasıyla birlikte diğer markalar ve içerik üreticiler de Bandersnatch benzeri interaktif yapıda içerikler oluşturdu. Örneğin  Konyaspor yeni transferini Bandersnatch tarzı bir video ile duyurdu. Cüneyt Özdemir, Trump’ın Türkiye hakkındaki tweetlerin olumlu ve olumsuz yorumu için ayrı videolar yaptı. Yurt dışından verilecek örnek sayısı ise çok daha fazla.

Son olarak Capcom bu akıma ayak uydurdu. Resident Evil 2 oyununun tanıtım reklamında Bandersnatch benzeri interaktif bir yapı tercih edildi. YouTube’da ‘Resident Evil 2 - The Choice is Yours’ adıyla yayınlanan videoda izleyiciler YouTube kartlarıyla kendi seçimlerini yaparak videonun gidişatına yön veriyor.

İlk videonun sonunda Leon ya da Claire karakterlerinden hangisi ile oynayacağınızı seçiyorsunuz. Devamında bir ya da iki seçim daha yaparak videonun sonuna ulaşıyorsunuz.

1998 yılında yayınlanan Resident Evil 2'nin yenilenen ve aynı isimle yeniden satışa sunulan versiyonu olan oyun, 25 Ocak’ta çıkışını gerçekleştirdi. Oyun severlerin beğenesini kazanmayı başardı. Resident Evil 2’yi PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oynayabilirsiniz.


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MacGyver. 3 ay en beğenilen
"Bandersnatch benzeri"
20 küsür yıllık interaktif film konseptini black mirror'a da mal ettiniz ya helal olsun...
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scorpion20 2 ay
bende film diye geldim
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MC.CYBER_ 2 ay
''Resident Evil 3: Nemesis remak'ni dört gözle bekliyorum...
Dolby Atmosla efsane oynanıyor tavsiye ederim.
''Nvidia Surround'' çalıştırana kadar canım çıktı. Pek de ''Nvidia Surround'' hoşuma gitmedi.

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the_dedektif 3 ay
yenile yenile sat ne güzel istanbul be peeeee
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MacGyver. 3 ay en beğenilen
"Bandersnatch benzeri"
20 küsür yıllık interaktif film konseptini black mirror'a da mal ettiniz ya helal olsun...
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Cute Hentai 3 ay
Oyun üzerinde gamepad veya keyboard'da bir tuşa tıklayıp seçim yapmayı tercih ederim. 👍 Bu teknolojiyi çok eski yıllarda seks filmlerinde denemişlerdi.
Bilimkurgu abi ? Film abi ? O film yattı Faruk yattıııı. :)
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