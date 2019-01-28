WhatsApp Web sürümüne yeni bir özellik geldi

Dünyanın en popüler iletişim uygulamalarından WhatsApp geçtiğimiz gün Web versiyonu için yeni bir güncelleme yayınladı ve sürüm numarasını 0.3.2041'e çıkardı. Güncelleme yeni iyileştirmeler ve güvenlik düzeltmelerinin yanı sıra yeni bir özelliği de beraberinde getirdi.

Yazışmanıza devam ederken izleyebileceksiniz

WhatsApp Web'e yeni güncelleme ile birlikte Resim İçinde Resim özelliği de eklendi. Bu özelliğin amacı size gönderilen videoyu ekranın bir köşesinde küçültülmüş olarak izlemek ve o esnada yazışmanıza devam edebilmeniz.

https://mspoweruser.com/whatsapp-web-gets-another-cool-mobile-feature/

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Bu yeni özellik size gönderilen videolarda vevevideolarında aktif duruma geçiyor. Videonun sağ üst köşesinde beliren ikona tıklayark videoyu istediğiniz gibi küçültebilir ve istediğiniz alana taşıyabilirsiniz. Güncelleme şu an aktif durumda ancak siz de görünmüyorsa tarayıcınızıntemizlemeyi unutmayın.