Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp Web sürümüne yeni bir özellik geldi

Popüler iletişim uygulaması WhatsApp'ın web sürümü güncellendi. Artık size gönderilen videoları küçük bir ekranda izleyip, arkadaşlarınızla sohbete devam edebileceksiniz.
3 ay
9,3b
1
14
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en popüler iletişim uygulamalarından WhatsApp geçtiğimiz gün Web versiyonu için yeni bir güncelleme yayınladı ve sürüm numarasını 0.3.2041'e çıkardı. Güncelleme yeni iyileştirmeler ve güvenlik düzeltmelerinin yanı sıra yeni bir özelliği de beraberinde getirdi.

Yazışmanıza devam ederken izleyebileceksiniz

WhatsApp Web'e yeni güncelleme ile birlikte Resim İçinde Resim özelliği de eklendi. Bu özelliğin amacı size gönderilen videoyu ekranın bir köşesinde küçültülmüş olarak izlemek ve o esnada yazışmanıza devam edebilmeniz.
Bu yeni özellik size gönderilen videolarda ve YouTube, Instagram, Facebook ve Streamable videolarında aktif duruma geçiyor. Videonun sağ üst köşesinde beliren ikona tıklayark videoyu istediğiniz gibi küçültebilir ve istediğiniz alana taşıyabilirsiniz. Güncelleme şu an aktif durumda ancak siz de görünmüyorsa tarayıcınızın önbelleğini temizlemeyi unutmayın.

https://mspoweruser.com/whatsapp-web-gets-another-cool-mobile-feature/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
the flying dutchman 3 ay en beğenilen
"Güncelleme şu an aktif durumda ancak siz de görünmüyorsa tarayıcınızın önbelleğini temizlemeyi unutmayın." cümlesindeki de eki değil. Bir de editör olacaksın.
"Güncelleme şu an aktif durumda ancak siz de görünmüyorsa tarayıcınızın önbelleğini temizlemeyi unutmayın." cümlesindeki de eki değil. Bir de editör olacaksın....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 3 ay
telefondan bağımsız olmadıkça bir esprisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doanc4n 3 ay
telegram çok daha iyi. macos taki desktop sürümü sorunsuz çalışıyor. aynı şey whatsapp için geçerli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tecnolover 3 ay
Keşke 2 farklı telefondan tek whatsapp a girme özelliğini de ekleseler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maholine 3 ay
bi telefondan bagimsiz yapmadılar şunu !
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tobin Frost 3 ay
ovvvv bu bir devrim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 ay
Adam akıllı birde bağlantı koparmasa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whatthehellwasthat 3 ay
Telegram da uzun suredir olan ozellik daha yeni mi geliyor. Bir cok telegram ozelligi daha yeni geliyor whatsapp’a.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the flying dutchman 3 ay en beğenilen
"Güncelleme şu an aktif durumda ancak siz de görünmüyorsa tarayıcınızın önbelleğini temizlemeyi unutmayın." cümlesindeki de eki değil. Bir de editör olacaksın.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barbaroscakir 3 ay the flying dutchman
Sayende dunya kurtuldu dostum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tlg3 3 ay
Bu geleli baya oldu sanki. Ama gercekten gerekliydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 3 ay
Bende bu özellik nerde kaldı diyordum.Yakında sağlam reklam basacaklar whatsapp'a
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 3 ay Galatas4ray
Durumlarda reklam o kadar sıkıntı olmaz da chat ekranında çıktığı saniye uygulamayı silerim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 ay Galatas4ray
Evet öyle gözüküyor, Facebook mantığıyla reklama boğacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9254 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
güncelleme, whatsapp web ve
7 etiket daha resim içinde resim pip sosyal medya Internet Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay LG, 6G araştırmalarına başlıyor 3 ay 2si1 | internet fiyatları öyle çok artmadı 3 ay V çentikli Galaxy M10 ve Galaxy M20 tanıtıldı 3 ay SK Hynix DDR5 üretimine gelecek yıl başlıyor, DDR6 geliştirme aşamasında 3 ay Aquaman, DC tarihinin gişedeki en başarılı filmi oldu 3 ay Sesi kulağınıza fısıldayan lazer teknolojisi 3 ay İşte karşınızda Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili 3 ay Akıllı lambalar WiFi şifrenizin ele geçirilmesine sebep olabilir 3 ay Xiaomi Mi 9, 19 Şubat'ta tanıtılabilir 3 ay Nubia yöneticisi bu yıl içerisinde 5G destekli telefon tanıtacaklarını açıkladı 3 ay Çin yetkilileri 8000 uygulamayı engelledi 3 ay MIT, ön yargısız yüz tanıma sistemi için çözüm geliştiriyor 3 ay NASA, Bennu asteroitinin inanılmaz bir fotoğrafını yayınladı 3 ay Yapay zeka destekli robotik diz, amputelerin dakikalar içinde yürüyebilmesini sağlıyor 3 ay Google Asistan, yüz tanıma sistemiyle sonuçları kişiselleştirecek 3 ay Resident Evil 2'nin Bandersnatch benzeri interaktif reklam videosu yayınlandı 3 ay Facebook'un reklam engelleme önlemleri siyasi kampanyaları olumsuz etkiliyor 3 ay Bioware, “Anthem” VIP demosu hatalarını gidermeye başladı 3 ay Canon CEO'su: Dijital kamera pazarı yüzde 50 daralacak 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un Şubat ayında tanıtılacağı kesinleşti 3 ay GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp Web sürümüne yeni bir özellik geldi Sonraki Silikon Vadisindeki büyük dolandırıcılık film konusu oldu 3 ay 5000TL'ye satılan OPPO RX17 Pro elimizde 3 ay Google, Pixel 3 ile iPhone XS’in gece çekim performansını karşılaştırdı 3 ay Android Q, uygulamaların eski sürümüne dönmeye izin verebilir 3 ay Windows Lite versiyonunda canlı karolar olmayacak 3 ay Dailymotion kimlik avı saldırısına uğradı 3 ay Toyota, Türkiye'de dizel araç satışını sonlandırdı! 3 ay Samsung, paketleme yaparken çevre dostu malzemeler kullanacak 3 ay Redmi Note 7 modelinin 128 GB kapasiteli versiyonu bu hafta tanıtılabilir 3 ay Delikli ekranı saklamanın yolunu Oppo buldu 3 ay AMD üst yönetici kadrosunda büyük değişim 3 ay Dubai polisinin hidrojen destekli Drone’u 3 saat havada kalabiliyor 3 ay G.Skill kristal RGB tasarımlı DDR4-4266MHz belleklerini duyurdu 3 ay Huawei Mate 9 için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı 3 ay Blok zinciri üzerinde çalışan tren 3 ay NASA, Opportunity'yi kurtarmak için son kozlarını oynuyor 3 ay Detective Pikachu devam filmi için çalışmalar şimdiden başladı 3 ay HQ Trivia puan sistemine dönüyor 3 ay NASA, çalışanlarından tuvalet temizlemelerini istemek zorunda kaldı 3 ay "Neandertaller avlarını uzak mesafaden de öldürebiliyordu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim