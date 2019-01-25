Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Resident Evil 2'nin Steam fiyatına büyük zam: 400 TL oldu

Resident Evil 2'yi bekleyen oyunculara kötü bir haberimiz var. Bugün resmi çıkışını gerçekleştiren oyunun Steam ve Xbox Store üzerindeki fiyatı büyük bir zamla 399 TL oldu.
3 ay
4,8b
1
26
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Capcom'un merakla beklenen yeni oyunu Resident Evil 2 Remake, bugün oyunseverlerle buluştu. Eleştirmenler tarafından epey olumlu yorumlar alan oyun, dünyanın her tarafında yoğun bir ilgiyle karşılandı. Ancak maalesef Türkiye'deki oyuncular için kötü bir haberimiz var.

RE2'nin resmi çıkışını gerçekleştirmesiyle beraber Steam ve Xbox Store üzerindeki fiyatlara müthiş bir zam geldi. Ön siparişlerde 209 TL'ye satılan oyunun fiyatı tam 190 TL'lik zamla 399 TL oldu. Deluxe versiyonu ise 230 TL'lik zamla 469 TL oldu.

Playstation Store üzerindeki fiyatlar da daha önceden zamlanmıştı. Şu anda üç platformda da aynı fiyattan satışlar gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon'dan "farklı" bir süper kahraman dizisi: The Boys fragmanı yayınlandı"
Resident Evil 2'nin 11 Ocak'ta yayınlanan demosu çok büyük bir ilgi görmüş ve toplamda 3 milyondan fazla indirilmişti. Ayrıca oyunun inceleme notları da oldukça iyi bir seviyede. Metascore notu şu anda 91.

Resident Evil 2 remake'in çıkış fragmanına, live-action fragmanına, PC sistem gereksinimlerine ve inceleme puanlarına buradan göz atabilirsiniz

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jet lag 3 ay
Nasıl oluyor da bu fiyatlar güncel kur miktarından fazla oluyor? Dünyada bu oyunun standart edition'ı $59,99'a, deluxe edition'ı ise $69.99'a satılıyor. Amazon linki tıklayın
re 2 standart edition fiyatı (steam): 399 tl / güncel kur: $5,27 = $75,71
399 tl / €5,97 = €66,83
kesinlikle bu konu hakkında boykot yapılmalı ve yasal olarak hakkımızı aramalıyız yeter artık be.
Ekleme: Steam Türk Lirasına geçmeden önce Türkiye'de Dolar üzerinden alışveriş yapıyorduk yani bizdeki fiyatlar Origin, Uplay ve PSN'de olduğu gibi asla Euro olmadı.
Nasıl oluyor da bu fiyatlar güncel kur miktarından fazla oluyor? Dünyada bu oyunun standart edition'ı $59,99'a, deluxe edition'ı ise $69.99'a satılıyor.A...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 3 ay Jet lag
Suçlu playstation tr o zaman. Kutulu geçircem diye bütün fiyatlar artıyor. O da tabi belli bir fiyat altına satamadığı için fiyatlar oyun+%6.7 ötvli fiyat ortaya çıkıyor.
Şu playstation defolsun gitsinde ülke oyuncusu rahatlasın artık.
Suçlu playstation tr o zaman. Kutulu geçircem diye bütün fiyatlar artıyor. O da tabi belli bir fiyat altına satamadığı için fiyatlar oyun+%6.7 ötvli fiyat orta...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 3 ay
öğrenciyim param yok Torrenti bekliyom ^^
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ShaDowar 3 ay
Merhabalar elimde Resident evil 2 steam kodu bulunmaktadır.İlgilenenler özelden mesaj atabilir.200 tl ye bırakıyorum.(Pazarlık olur)
Edit:Gerçekten ciddi alıcılarla fiyat konusunda anlaşırız.😊

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaylandIZMIR 3 ay
Korsan loading.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
fiyatlar normal zaten şu anki kurla 360 tl yapıor. bunun vergisi kılı zartı curtu var oda 100 tl. ülkede olmuş soğan 5 tl ıspanak 10 tl çok normal.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Oyunu spotçudan 300 liraya bulabiliyoruz, 1 hafta oynayın 250 ye rahat satarsınız, beyin bedava :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarlabasi 3 ay
Resident Evil oynamadı diye ölen kimseyi görmedim. Almayın oynamayın. O zaman görelim fiyatları. Millet yemeye ekmek bulamıyor. Üzüleceğim son şey oyun fiyatları olur.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaylandIZMIR 3 ay tarlabasi
Yemeğe ekmek bulamayanlar için değil zaten bu fiyatlı oyunlar. Kodaman çocukları alır geçer
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedamed 3 ay
Fiyatın artisi oyunun bir sure korsan olarak çıkmayacağını gösteriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 ay
399
YUH
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_dedektif 3 ay
tüm dünya oyunu 60 birim paraya alıyor.
Adaletini Sivim dünya....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 ay
50$ + KDV bedava oyun daha ne istiyorsunuz !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jet lag 3 ay SEO-Uzmanı
Allah allah şu hesabı ayrıntılı olarak yapar mısın? Görelim bi kaç lira oluyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 3 ay
Oynamayıverin bir oyunuda. 400 ü bırak 200-100 bile vermiyorum böyle biten hikayeli oyunlara. Para kolay mı kazanılıyor?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4832 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, steam ve
8 etiket daha capcom resident evil 2 remake resident evil 2 xbox store Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Ezgi Yelen’in yeni klibi iPhone XS Max ile çekildi 3 ay Garfield Rush oyunu indirmeye sunuldu 3 ay Google I/O geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak 3 ay Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak 3 ay Virgin Galactic'in uzay kıyafetini Under Armour geliştirecek 3 ay LG G8 ThinQ'nun basın görseli internete düştü 3 ay The Umbrella Academy: Netflix'in merakla beklenen dizisi için ilk fragman geldi 3 ay Apple kulak üstü kablosuz bir kulaklık piyasaya sürebilir 3 ay Çocuklar için kodlama ve yapay zeka 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı 3 ay Blue Origin, uzay turizmini başlatmaya artık çok yakın 3 ay Apple'ın Çin'e iPhone sevkiyatı yıllık yüzde 22 azaldı 3 ay Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı 3 ay iPhone XR son çeyrekte en çok satan iPhone modeli oldu 3 ay Qualcomm, Intel ve MediaTek, 5G çip pazarına hakim olacak 3 ay Netflix, Resident Evil dizisi için düğmeye bastı 3 ay Blizzard, Cyberpunk 2077’nin başyazarını kendi saflarına kattı 3 ay Resident Evil 2 Remake Video İnceleme 3 ay Facebook Moments gelecek ay kapanıyor 3 ay Samsung, Exynos 9820 yonga setindeki gelişmeleri bir videoyla anlattı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Resident Evil 2'nin Steam fiyatına büyük zam: 400 TL oldu Sonraki Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak 3 ay PewDiePie konulu hack olayında üçüncü perde 3 ay Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı 3 ay Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu 3 ay Microsoft Office, Mac App Store'da kullanıma sunuldu 3 ay Karbon emici sistem, karbondioksiti elektrik ve hidrojen yakıtına dönüştürüyor 3 ay Huawei'in orta segment telefonları hangi özelliklere sahip? 3 ay ABD’li 15 senatör, operatörlerin telefon konumlarını satması skandalının araştırılmasını istiyor 3 ay Gelecek Apple Watch modelleri biyolojik tehlikeleri tespit edebilir 3 ay Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu 3 ay 2019 Opel Corsa, yeni platformuyla test edilirken görüntülendi 3 ay Müjde! Düşük donanımlı bilgisayarlar için PUBG Lite çıktı 3 ay Olympus OM-D E-M1X aynasız kamera duyuruldu 3 ay Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci 3 ay Humble Bundle’dan bir ücretsiz oyun daha 3 ay Microsoft ülkemizde önemli bir satın alma hamlesi yaptı 3 ay Waymo, Michigan'da otonom araç fabrikası kuruyor 3 ay Huawei’nin katlanabilir 5G telefonu MWC 2019 fuarında tanıtılacak 3 ay Google, Chrome’daki reklam engelleyicileri engelleyecek 3 ay 48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim