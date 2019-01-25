Resident Evil 2'nin Steam fiyatına büyük zam: 400 TL oldu

Capcom'un merakla beklenen yeni oyunu Resident Evil 2 Remake, bugün oyunseverlerle buluştu. Eleştirmenler tarafından epey olumlu yorumlar alan oyun, dünyanın her tarafında yoğun bir ilgiyle karşılandı. Ancak maalesef Türkiye'deki oyuncular için kötü bir haberimiz var.
RE2'nin resmi çıkışını gerçekleştirmesiyle beraber Steam ve Xbox Store üzerindeki fiyatlara müthiş bir zam geldi. Ön siparişlerde 209 TL'ye satılan oyunun fiyatı tam 190 TL'lik zamla 399 TL oldu. Deluxe versiyonu ise 230 TL'lik zamla 469 TL oldu.
Playstation Store üzerindeki fiyatlar da daha önceden zamlanmıştı. Şu anda üç platformda da aynı fiyattan satışlar gerçekleştiriliyor.
Ayrıca Bkz. "Amazon'dan "farklı" bir süper kahraman dizisi: The Boys fragmanı yayınlandı"
Resident Evil 2'nin 11 Ocak'ta yayınlanan demosu çok büyük bir ilgi görmüş ve toplamda 3 milyondan fazla indirilmişti. Ayrıca oyunun inceleme notları da oldukça iyi bir seviyede. Metascore notu şu anda 91.
Resident Evil 2 remake'in çıkış fragmanına, live-action fragmanına, PC sistem gereksinimlerine ve inceleme puanlarına buradan göz atabilirsiniz
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
RE2'nin resmi çıkışını gerçekleştirmesiyle beraber Steam ve Xbox Store üzerindeki fiyatlara müthiş bir zam geldi. Ön siparişlerde 209 TL'ye satılan oyunun fiyatı tam 190 TL'lik zamla 399 TL oldu. Deluxe versiyonu ise 230 TL'lik zamla 469 TL oldu.
Playstation Store üzerindeki fiyatlar da daha önceden zamlanmıştı. Şu anda üç platformda da aynı fiyattan satışlar gerçekleştiriliyor.
Ayrıca Bkz. "Amazon'dan "farklı" bir süper kahraman dizisi: The Boys fragmanı yayınlandı"
Resident Evil 2'nin 11 Ocak'ta yayınlanan demosu çok büyük bir ilgi görmüş ve toplamda 3 milyondan fazla indirilmişti. Ayrıca oyunun inceleme notları da oldukça iyi bir seviyede. Metascore notu şu anda 91.
Resident Evil 2 remake'in çıkış fragmanına, live-action fragmanına, PC sistem gereksinimlerine ve inceleme puanlarına buradan göz atabilirsiniz
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
re 2 standart edition fiyatı (steam): 399 tl / güncel kur: $5,27 = $75,71
399 tl / €5,97 = €66,83
kesinlikle bu konu hakkında boykot yapılmalı ve yasal olarak hakkımızı aramalıyız yeter artık be.
Ekleme: Steam Türk Lirasına geçmeden önce Türkiye'de Dolar üzerinden alışveriş yapıyorduk yani bizdeki fiyatlar Origin, Uplay ve PSN'de olduğu gibi asla Euro olmadı.
Şu playstation defolsun gitsinde ülke oyuncusu rahatlasın artık.