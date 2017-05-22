Resident Evil, 6 filmlik yeni bir seri ile geri dönüyor

Oyun dünyasının en başarılı serileri arasında yer alan Resident Evil, bir kez daha sinemaya taşınıyor. Daha önce başrolünü Milla Jovovich'in üstlendiği 7 filmlik bir seri ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Resident Evil, geçtiğimiz yıl vizyona giren The Final Chapter ile beyaz perdeye veda etmişti. Ne var ki daha ilk serinin bitmesinin üzerinden sadece bir yıl geçmişken yeni bir film serisi için hazırlıklara başlandı.

Resident Evil'in sinema haklarını elinde bulunduran ve geçtiğimiz yıl biten 7 filmlik serinin de yapımcılığını da üstlenen Constantin Film, yeni film serisini resmen duyurdu. Cannes Film Festivali'nde Variety ile konuşan Constantin Film yönetim kurulu başkanı Martin Moszkowicz, 6 filmlik yeni bir Resident Evil serisi için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

Hikayeyi sıfırdan başlatacak bu yeni seri hakkında herhangi bir detay paylaşılmış değil ancak Milla Jovovich dahil ilk seriden herhangi bir ismin bu yeni seri için geri dönmesi beklenmiyor. Aynı şekilde 7 filmin de yapımcılığını üstlenen ve serinin 4 filmini yöneten Paul W.S. Anderson'ın da bu yeni serinin parçası olmayacağı söyleniyor.

Güncelleme : Deadline yeni Resident Evil serisi hakkında daha fazla detay paylaştı. Deadline'ın haberine göre filmin senaryosunu yeni Mortal Kombat filminin de senaristi olan Greg Russo kaleme alacak. Testere ve Hızlı ve Öfkeli 7 gibi başarılı filmlerden tanıdığımız James Wan ise filmin yapımcıları arasında yer alacak. Öte yandan orijinal serinin kadrosundan kimsenin bu yeni seride yer almayacağı da kesinleşti.

http://variety.com/2017/film/news/resident-evil-reboot-cannes-film-festival-1202439086/