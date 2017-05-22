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Resident Evil, 6 filmlik yeni bir seri ile geri dönüyor

Geçtiğimiz yıl vizyona giren The Final Chapter ile beyaz perdeye veda eden Resident Evil serisi, yepyeni bir seri ile geri dönecek. 6 filmlik yeni bir Resident Evil serisi için hazırlıklara başlandı.
2 yıl
3,4b
1
48
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en başarılı serileri arasında yer alan Resident Evil, bir kez daha sinemaya taşınıyor. Daha önce başrolünü Milla Jovovich'in üstlendiği 7 filmlik bir seri ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Resident Evil, geçtiğimiz yıl vizyona giren The Final Chapter ile beyaz perdeye veda etmişti. Ne var ki daha ilk serinin bitmesinin üzerinden sadece bir yıl geçmişken yeni bir film serisi için hazırlıklara başlandı.
Resident Evil'in sinema haklarını elinde bulunduran ve geçtiğimiz yıl biten 7 filmlik serinin de yapımcılığını da üstlenen Constantin Film, yeni film serisini resmen duyurdu. Cannes Film Festivali'nde Variety ile konuşan Constantin Film yönetim kurulu başkanı Martin Moszkowicz, 6 filmlik yeni bir Resident Evil serisi için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.
Hikayeyi sıfırdan başlatacak bu yeni seri hakkında herhangi bir detay paylaşılmış değil ancak Milla Jovovich dahil ilk seriden herhangi bir ismin bu yeni seri için geri dönmesi beklenmiyor. Aynı şekilde 7 filmin de yapımcılığını üstlenen ve serinin 4 filmini yöneten Paul W.S. Anderson'ın da bu yeni serinin parçası olmayacağı söyleniyor.
Güncelleme: Deadline yeni Resident Evil serisi hakkında daha fazla detay paylaştı. Deadline'ın haberine göre filmin senaryosunu yeni Mortal Kombat filminin de senaristi olan Greg Russo kaleme alacak. Testere ve Hızlı ve Öfkeli 7 gibi başarılı filmlerden tanıdığımız James Wan ise filmin yapımcıları arasında yer alacak. Öte yandan orijinal serinin kadrosundan kimsenin bu yeni seride yer almayacağı da kesinleşti.

http://variety.com/2017/film/news/resident-evil-reboot-cannes-film-festival-1202439086/ Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen _vezir_
_vezir_
Milla Jovovich olmassa tutmaz

yaş haddinden malulen emekli oldu
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_vezir_ 2 yıl
Milla Jovovich olmassa tutmaz
3 Yanıt Yanıtla +15
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bilek 2 yıl _vezir_
_vezir_

Milla Jovovich olmassa tutmaz

iyide kadının posası çıkmış son filmde ne idi o

Yanıtla +7
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alpalp84 1 yıl
Oyunlardaki gibi ana karakter chris ve jill olmalı. Spinoff olarak leon ada film yapılmalı. RE nin geçmişinden, taaaa spencer malikanesinin yapılışından başlanmalı.... Hikaye desen gani gani var. Bunları sinemaya aktaracak birileri lazım.
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gomis5 1 yıl
diğer konuya mesaj yazmıştım, ana konuyada aynısını kopyalayım
1.si ana karakter jill valentine olmalı
2.si nemesis çok daha fazla gözükmeli
3.sü, resident evil 1 ve 2'nin havası çok güzeldi, bunun gibi yapsınlar yapacaklarsa
3 ile 4 de güzeldi tabi ama daha sonraki 5. ve 6. filmde içine ettiler serinin
6.filmi sinemada seyretmiş biri olarak ben 6. filmide ağır eleştirmiyorum güzeldi ama tam beklentimi karşılamadı
ama açık ve net serinin en kötü filmi 5.siydi
aslında filmin teması, resident evil 3 oyununu oynayanlar bilir ancak
filmin böyle ortamı, gizemliliği falan resident evil 3 oyunu gibi olsun
edit : filmde jill valentineyi oynayan kadın çok güzeldi ama yeni çekilcek seride jill'i daha genç biri oynamalı
ve yine resindent evil 3 oyunundaki jill'e benzerse süper olur
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rainfall2535 1 yıl gomis5
gomis5
diğer konuya mesaj yazmıştım, ana konuyada aynısını kopyalayım
1.si ana karakter jill valentine olmalı
2.si nemesis çok daha fazla gözükmeli
3.sü, resident evil 1 ve 2'nin havası çok güzeldi, bunun gibi yapsınlar yapacaklarsa
3 ile 4 de güzeldi tabi ama daha sonraki 5. ve 6. filmde içine ettiler serinin
6.filmi sinemada seyretmiş biri olarak ben 6. filmide ağır eleştirmiyorum güzeldi ama tam beklentimi karşılamadı
ama açık ve net serinin en kötü filmi 5.siydi
aslında filmin teması, resident evil 3 oyununu oynayanlar bilir ancak
filmin böyle ortamı, gizemliliği falan resident evil 3 oyunu gibi olsun
edit : filmde jill valentineyi oynayan kadın çok güzeldi ama yeni çekilcek seride jill'i daha genç biri oynamalı
ve yine resindent evil 3 oyunundaki jill'e benzerse süper olur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


hocam albert wesker nerede bu kadar yazının içinde efsanevi karakter.
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Chalrie Keley 1 yıl
En başından sıfırlayıp o ilk 3 film tarzı bir seri yaparlarsa güzel bir şey çıkabilir öteki türlü zaten rezalet son kaç filmdir bir de Milla Jovovichi (kendisini çok severim) Arnoldun her Terminatör filminde olması gibi kullanırsa hiç boşuna çekmesinler
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Rodin 1 yıl
Ayni yeni oyunda oldugu gibi filmde de koklu degisiklik yaparlarsa neden olmasin. Potansiyel yuksek, ismi var, kullanabilene.
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Kartal Göz 1 yıl
Bu haberin başlığı filan değişti galiba. Aylar önce konu başlığı böyle değildi yani 6 film geleceğine dair bilgi yoktu diye hatırlıyorum.
Neyse. Eli yüzün düzgün filmler olsun, az olsun, temiz olsun.
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BekirTemel 1 yıl
Zombi TEMA'sını severiz, buyursun
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Yazamsar 1 yıl
Tüy dikmezler umarım üstüne
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rainfall2535 1 yıl
Oyun senaryolarına bağlı kalınsın yapılacaksa en iyi o şekilde olur.Albert weskeride görelim filmde ama böyle ağzından plaga çıkartan bir yaratık gibi görmeyelim.Yarı insan olsun.
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Devian 1 yıl
Şöyle kaliteki R-Rated iyi bir kadro ile oyun uyarlaması gibi değil daha gerçekçi sinema uyarlaması mükemmel olur.Eski resident evil ların hepsi berbat... O filmlerden çıkan tek güzel şey Nemesis idi..
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Trident682 1 yıl
Jill Valentine başrol olmalı
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