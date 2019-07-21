Resident Evil 6'nın Switch versiyonundan 5 dakikalık oynanış videosu yayınlandı

Nintendo Switch için 29 Ekim 2019 tarihinde Resident Evil 5 ile birlikte piyasaya sürülecek olan Resident Evil 6 için bir oynanış videosu yayınlandı.

Comic Con 2019 kapsamında çekilen bu oynanış videosunun dışarıdan çekildiğini göze almak gerekse de grafiklerin pek de değişime uğramadığı ve oynanışta ciddi sorunlar olduğu göze çarpıyor.

Capcom, Resident Evil 6'da serinin eski hayranlarını mutlu edecek değişiklikler yaparak karşımıza çıkıyor. Klasik kamera açıları, yükselen korku ve ünlü karakterler bir arada. Oyunun ilk versiyonu 2 Ekim 2012 tarihinde PS3 ve Xbox 360 için, 2013 yılında da PC oyuncuları için piyasaya sürülmüştü.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Resident_Evil_6nin_Switch_Versionundan_5_Dakikalik_Oynanis_Videosu_Yayinlandi-95075.htm

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Yayınlanan oynanış videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.