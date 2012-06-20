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Resmi Google I/O 2012 uygulaması Play Store'da yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google I/O 2012 konferansının resmi uygulaması Play Store'da yayınlandı. 27 Haziran'da başlayıp 29 Haziran'a kadar devam edecek bu önemli etkinlikte, yeni Android işletim sistemi versiyonu, Google Nexus tablet bilgisayarı ve Majel kod adlı dijital asistanın duyurulması bekleniyor.
Uygulama üzerinden konferans kapsamında gerçekleştirilecek oturumlar ve diğer etkinliklere tüm detaylarıyla erişebilirsiniz. Dilerseniz Android, Google+, Chrome, Youtube olmak üzere birçok başlık altında toplanan etkinlik ve seminerlerde hangi Google yöneticilerinin, mühendislerinin ve geliştiricilerinin sahne alacağını öğrenebilirsiniz.
Stream bölümünden şuanda #io2012 etiketi ile Google+'ta paylaşılan mesajlara ulaşabilir, kendi programınızı oluşturabilir, etkinlikler başlamadan önce cihazınızın size hatırlatmada bulunmasını sağlayabilirsiniz. Android 4.0 işletim sistemi ve NFC çipli bir aygıtınız varsa oturum detaylarını bir diğer aygıta NFC yolu ile aktarabilirsiniz. Hatta uygulamanın içerisindeki harita yardımıyla San Francisco'daki Moscone Center'ın hangi salonlarında ilgili etkinliklerin düzenlendiğine göz atmanız bile mümkün.
Android 3.0 ve üstü sürümlere sahip kullanıcılar I/O Live oturumlarını cihazlarından izleyebilecekler. Uygulama henüz konferans için hazır değil. Açılış konuşmasına doğru yeni bir güncelleme dağıtılarak vaat edilen tüm özelliklere ulaşılabilmesi sağlanacak.
Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için ayrı ayrı tasarlanan uygulamaya ait kodlar, etkinliğin ardından paylaşılacak. Android ekosisteminde önümüzdeki dönemlerde yaşanacak değişimlerle ilgili bildirilerin yapılacağı Google I/O 2012'yi buradaki adresinden canlı yayınlarla birlikte takip edebilirsiniz. Resmi uygulamayı aşağıdaki kaynak bağlantısından yükleyebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.iosched Yorum Yaz
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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Sanki 4.0'ı bütün firmalar verdi de sadece 4.0'a destek veriyorsun önce firmaları biraz zola da 4.0'a güncellesinler bir de üstüne 5.0 geliyor biz hala 2.3'teyiz...
Sanki 4.0'ı bütün firmalar verdi de sadece 4.0'a destek veriyorsun önce firmaları biraz zola da 4.0'a güncellesinler bir de üstüne 5.0 geliyor biz hala 2.3'teyi...
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X-FI 7 yıl
Majel Majel Majel !!!
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tientzu1968 7 yıl
bide cm7 kullanıyoruz normal romda değil .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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15KisiyeSaldirdim 7 yıl
Pardus Linux
Sanki 4.0ı bütün firmalar verdi de sadece 4.0a destek veriyorsun önce firmaları biraz zola da 4.0a güncellesinler bir de üstüne 5.0 geliyor biz hala 2.3teyiz...

doğru söze ne hacet
bide cm7 kullanıyoruz normal romda değil
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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Sanki 4.0'ı bütün firmalar verdi de sadece 4.0'a destek veriyorsun önce firmaları biraz zola da 4.0'a güncellesinler bir de üstüne 5.0 geliyor biz hala 2.3'teyiz...
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