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Resmi Microsoft Outlook.com Android uygulaması güncellendi

5 yıl
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3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Resmi Microsoft Outlook.com Android uygulaması güncellendi
Android işletim sistemine sahip cihazları üzerinde Microsoft'un Outlook e-posta servisinin sunduklarından yararlanmak isteyenlere hizmet veren Outlook.com uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.
Yeni sürümüyle içerisine yalnızca telefonunuzla eşitlenenlere değil tüm e-postalara kolay erişim için sunucu araması özelliği eklenen Outlook.com, ayrıca artık takma adlar üzerinden e-posta gönderilmesi, geleneksel Çince dil desteği, tatil yanıtlarını yönetme ayarı ve ara yüz kişiselleştirmesi için sekiz yeni renk seçeneği gibi özelliklere kavuşuyor, son olarak kullanıcılarına tüm e-posta arşivine çevrimdışı erişim için sınırsız senkronizasyon desteğini sağlıyor.
Sade ara yüzü ile kullanışlı bir yapı ortaya koyan Outlook.com e-posta uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outlook.Z7 Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 5 yıl
WP'de de güncellemeye ihtiyaç var.
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PwaGG 5 yıl
Hotmail hesabim bloke oldu onceden gonderdigim maillerin konularinifilan istediler acmak icin alternstif eposta adresi elimde ordan kurtariyimdiyorum eposta dogru ama gonder dedigim halde kodu gondermiyorlar bende acamadimbi dahada hotmailkullanmam
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kemaloztin 5 yıl
Her guncellenen uygulamanin haberini yapmak zorundamisiniz
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