Resmi Microsoft Outlook.com Android uygulaması güncellendi

Android işletim sistemine sahip cihazları üzerinde Microsoft'un Outlook e-posta servisinin sunduklarından yararlanmak isteyenlere hizmet veren Outlook.com uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

Yeni sürümüyle içerisine yalnızca telefonunuzla eşitlenenlere değil tüm e-postalara kolay erişim için sunucu araması özelliği eklenen Outlook.com, ayrıca artık takma adlar üzerinden e-posta gönderilmesi, geleneksel Çince dil desteği, tatil yanıtlarını yönetme ayarı ve ara yüz kişiselleştirmesi için sekiz yeni renk seçeneği gibi özelliklere kavuşuyor, son olarak kullanıcılarına tüm e-posta arşivine çevrimdışı erişim için sınırsız senkronizasyon desteğini sağlıyor.

Sade ara yüzü ile kullanışlı bir yapı ortaya koyan Outlook.com e-posta uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outlook.Z7