Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in yeni görselleri ortaya çıktı

Samsung'un Infinity-O ekran tasarımına sahip ilk telefonu olan Galaxy A8s, 10 Aralık'ta resmen tanıtılacak. Son raporlar SM-G8870 model numarasının Galaxy A8s'e ait olduğunu ortaya çıkardı. Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylan telefon şimdi de TENAA'da ortaya çıktı. Böylelikle cihazın görüntülerini ve bazı özelliklerini de görme şansımız oldu.

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Galaxy A8s'in TENAA görselleri, ekranının sol üst köşesinde kamera deliği olduğunu doğruladı. Telefonun arka paneli ise kenarlara doğru kavis alan cam tasarıma sahip gibi görünüyor. Ayrıca arka kısımda dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi ve parmak izi tarayıcısı var. Güç düğmesi ve ses açma/kapama tuşları sağ tarafta yer alırken solda Bixby için özel bir düğme bulunuyor.

LCD ekranla gelebilir

TENAA listesi Galaxy A8s'in 158.4 x 74.9 x 7.4 mm boyutlarında olduğunu açığa çıkardı. Akıllı telefon 6.39 inç ekrana sahip. Söylentilere bakılırsa cihaz LCD panel ile gelecek. Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirilmesi beklenen telefonun 3.300 mAh kapasiteli bir pil taşıyacağı da gelen haberler arasında.

http://www.tenaa.com.cn/WSFW/ShowAllPic.aspx?code=q1ckWtS22n3PSFYoYP2PJoZSLeDotmtpAF4lG45pJ2rFlwPwls3YKL%2b72Crcxfz