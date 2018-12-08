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Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in yeni görselleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung önümüzdeki günlerde Infinity-O ekranlı ilk telefonunu tanıtacak. Galaxy A8s'in TENAA görselleri cihazın ön ve arka tasarımını gözler önüne serdi.
5 ay
14,4b
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9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un Infinity-O ekran tasarımına sahip ilk telefonu olan Galaxy A8s, 10 Aralık'ta resmen tanıtılacak. Son raporlar SM-G8870 model numarasının Galaxy A8s'e ait olduğunu ortaya çıkardı. Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylan telefon şimdi de TENAA'da ortaya çıktı. Böylelikle cihazın görüntülerini ve bazı özelliklerini de görme şansımız oldu.
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Galaxy A8s'in TENAA görselleri, ekranının sol üst köşesinde kamera deliği olduğunu doğruladı. Telefonun arka paneli ise kenarlara doğru kavis alan cam tasarıma sahip gibi görünüyor. Ayrıca arka kısımda dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi ve parmak izi tarayıcısı var. Güç düğmesi ve ses açma/kapama tuşları sağ tarafta yer alırken solda Bixby için özel bir düğme bulunuyor.

LCD ekranla gelebilir

TENAA listesi Galaxy A8s'in 158.4 x 74.9 x 7.4 mm boyutlarında olduğunu açığa çıkardı. Akıllı telefon 6.39 inç ekrana sahip. Söylentilere bakılırsa cihaz LCD panel ile gelecek. Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirilmesi beklenen telefonun 3.300 mAh kapasiteli bir pil taşıyacağı da gelen haberler arasında.

http://www.tenaa.com.cn/WSFW/ShowAllPic.aspx?code=q1ckWtS22n3PSFYoYP2PJoZSLeDotmtpAF4lG45pJ2rFlwPwls3YKL%2b72Crcxfz Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
Bu haber galaxy s10’un için heyacanı verici. Gerçekten s10 lansmanında karşımıza ne çıkacak merak edilesi.
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venussquirrel 5 ay
Tarih belli mi hocam
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Bysnbad 5 ay venussquirrel
10 aralıkta tanıtıliyor
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dencedenceo 5 ay
Güzel bir tasarım olmuş bence
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Tlg3 5 ay
Bu şekilde olmaz çerçeve daha kalın olacaktır
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ardaakgul0606 5 ay
Teknoloji tıkandı... Daha ne yapabilirler bilemiyorum.
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stalker(1979) 5 ay
Emin olun gerçek resmini gördüğümüzde alt çerçeve daha kalın olacak. Ha çok önemli değil ama böyle resimlerle oynamaya gerek yok. Neyse onu paylaşsınlar.
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Xiaomiseverim 5 ay
Hiç zannetmiyorum bu resimlerin gerçek olduğunu
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Bay Robot 5 ay
Orta kameranın etrafındaki daireyi flaş sandım dedim oha çok iyi sonra alttaki flaşı görünce olmadığını anladım. Arkaya parmak izi okuyucusu koyulan telefonlar...
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