Resmi lansman öncesi LG G3'ün teknik detayları netleşti

Resmi lansmanına 6 gün gibi kısa bir süre kala LG G3'ün merak uyandıran donanım detayları netleşti. LG'nin bugün Güney Kore'deki iş ortaklarına gizli olarak düzenlediği G3 tanıtım etkinliğinde bulunan birisi tarafından çekilen slayt görselleri bize telefonun bütün teknik detaylarını gösterdi.

Daha önceki iddialarda belirtildiği üzere 5.5" Quad HD IPS ekrana sahip olacak telefonda Snapdragon 801 (muhtemelen 8974AC) yongaseti yer alıyor. 3GB LPDDR3 RAM'in 32GB dahili hafızanın görüldüğü teknik özellik tablosunda daha önce iddia edilen microSD kart desteği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Arka yüzünde çift LED flaşlı ve optik görüntü sabitleme özellikli 13MP, ön yüzünde ise 2.1MP'lik kameraların bulunduğu telefonda iddialarda da belirtildiği gibi 3000mAh gücünde batarya yer alıyor. Android'in 4.4.2 KitKat sürümü ve en yeni Optimus arayüzü ile gelecek yeni modelin boyutları itibariyle Xperia Z2 modeline oldukça yakın olduğu görülüyor; 146.3 x 74.6 x 8.9mm boyutlarında olan LG G3, hemen hemen aynı boyutlardaki kasada Xperia Z2'den 0.3" daha büyük bir ekran barındırıyor.

Bütün bu iddialarda yer alan teknik detayların dışında 1 watt gücünde hoparlöre sahip olacağı belirtilen LG G3'ün ekranın yanında ses konusunda da iddialı olması bekleniyor. Yeni selfie modlarının gösterilmesinin yanında kameranın solunda yer alan ve merak edilen sensörün de detaylandırıldığı sunumda sensörün; odaklanmayı hızlandırma ve kameraya yardımcı amaçlı konumlandırıldığı belirtiliyor.

Sunumla birlikte tasarımının ardından teknik detaylarının da netleştiği LG G3'ün sunumda tanıtılan Kore versiyonunda görülmeyen microSD kart desteği gibi bazı detayların uluslararası versiyonda değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Halen daha net olarak bilinmeyen arayüz ve yazılımsal yeniliklerini 27 Mayıs tarihindeki lansmanda öğreneceğimiz LG G3'e ait G.Kore sunumu görsellerini aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.

http://www.gsmarena.com/lg_g3_full_specs_leak_ahead_of_announcement-news-8580.php