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Resmi lansman öncesi LG G3'ün teknik detayları netleşti

LG'nin bugün Güney Kore'deki iş ortaklarına gizli olarak düzenlediği G3 tanıtım etkinliğinde bulunan birisi tarafından çekilen slayt görselleri bize telefonun bütün teknik detaylarını gösterdi.
5 yıl
17,3b
1
209
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Resmi lansman öncesi LG G3'ün teknik detayları netleşti
Resmi lansmanına 6 gün gibi kısa bir süre kala LG G3'ün merak uyandıran donanım detayları netleşti. LG'nin bugün Güney Kore'deki iş ortaklarına gizli olarak düzenlediği G3 tanıtım etkinliğinde bulunan birisi tarafından çekilen slayt görselleri bize telefonun bütün teknik detaylarını gösterdi.
Daha önceki iddialarda belirtildiği üzere 5.5" Quad HD IPS ekrana sahip olacak telefonda Snapdragon 801 (muhtemelen 8974AC) yongaseti yer alıyor. 3GB LPDDR3 RAM'in 32GB dahili hafızanın görüldüğü teknik özellik tablosunda daha önce iddia edilen microSD kart desteği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Arka yüzünde çift LED flaşlı ve optik görüntü sabitleme özellikli 13MP, ön yüzünde ise 2.1MP'lik kameraların bulunduğu telefonda iddialarda da belirtildiği gibi 3000mAh gücünde batarya yer alıyor. Android'in 4.4.2 KitKat sürümü ve en yeni Optimus arayüzü ile gelecek yeni modelin boyutları itibariyle Xperia Z2 modeline oldukça yakın olduğu görülüyor; 146.3 x 74.6 x 8.9mm boyutlarında olan LG G3, hemen hemen aynı boyutlardaki kasada Xperia Z2'den 0.3" daha büyük bir ekran barındırıyor.
Bütün bu iddialarda yer alan teknik detayların dışında 1 watt gücünde hoparlöre sahip olacağı belirtilen LG G3'ün ekranın yanında ses konusunda da iddialı olması bekleniyor. Yeni selfie modlarının gösterilmesinin yanında kameranın solunda yer alan ve merak edilen sensörün de detaylandırıldığı sunumda sensörün; odaklanmayı hızlandırma ve kameraya yardımcı amaçlı konumlandırıldığı belirtiliyor.
Sunumla birlikte tasarımının ardından teknik detaylarının da netleştiği LG G3'ün sunumda tanıtılan Kore versiyonunda görülmeyen microSD kart desteği gibi bazı detayların uluslararası versiyonda değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Halen daha net olarak bilinmeyen arayüz ve yazılımsal yeniliklerini 27 Mayıs tarihindeki lansmanda öğreneceğimiz LG G3'e ait G.Kore sunumu görsellerini aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.

http://www.gsmarena.com/lg_g3_full_specs_leak_ahead_of_announcement-news-8580.php Yorum Yaz
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warrock61 5 yıl en beğenilen
G2+300TL GETİR G3 AL kampanyası istiyoruz LG :)
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batkent 5 yıl
Istediğini koy lg G2 gibi fiyatlandırma ile Türkiye'ye gelmezse satmaz.
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Xloud 5 yıl Dreamer Apartment
Dreamer Apartment
büyük ekran
büyük ekran
büyük ekran
büyük ekran
büyük ekran
büyük ekran
büyük ekran
büyük ekran
büyük ekran
büyük ekran

Tutturdunuz büyük ekran da büyük ekran. Buyrun bir yerinize kına yakın. 5,5" nedir arkadaş ? Adamlar sırf sen geniş ekran oyun oynayacaksın diye dizi izleyeceksin diye otobüste çıkardın mı millete "oooo telefona bak ekranın büyüklüğüne bak" dedirteceksin diye tutturdunuz büyük ekran diye. 3,5" inçten başlayan serüvenimiz 5,5" inçe kadar dayandı. Alın kullanın şimdi kazulet kadar telefonları.

Z1 kompakt yada iphone 5S alabilirsin sakin ol :)
Dreamer Apartmentbüyük ekranbüyük ekranbüyük ekranbüyük ekranbüyük ekranbüyük ekranbüyük ekranbüyük...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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2 Avatar Avatar
okan_cehapelioglu 4 yıl
805 olmaması lg için büyük handikap
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depeche35 4 yıl okan_cehapelioglu
LG den hala son dakika golü bekliyorum.Geçen sene de S600 dendi son dakikaya kadar !
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TheMuyu 4 yıl
Microsd koymazsa saçmalık olur
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Virtual Reality 4 yıl

Bilindik çakal markalar, amiral gemisi modellerini 1500TL üzerine satmaya direttiği sürece, bendeniz, Çinli Süper Telefonlar' a akar.

Görüşmek üzere, hoşçakalın
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chengineer 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


oneplus.net/...

Bu firmalar yükselişe geçer umarım da, uzay mekiği fiyatıyla satışa cihaz çıkaran firmalar biraz afallar...
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Timur-lenk 4 yıl
G2 ile devam gibi gözüküyor.
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alp0007 4 yıl
Aynı tas aynı hamam
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Redunay 4 yıl
3 nerdeee 4 ü verin 5 i istiyoruuuuuum.
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LokmanCglyn 5 yıl
snapdragon 801 2k ekrana kesınlıkle uymamış pazarlama taktiği yaptıklarını zannedıyorlar , mutlaka alan olacaktır ama
805 bile tam performansla çalıştıramazken 3000 mah sadece full hd ye yeter, neden pil konusunda cimriler anlamış değilim , 5000 mah olmalı 2k ekrana . bu kadar net söylüyorum
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CDBurnerXP 5 yıl LokmanCglyn
LokmanCglyn
snapdragon 801 2k ekrana kesınlıkle uymamış pazarlama taktiği yaptıklarını zannedıyorlar , mutlaka alan olacaktır ama
805 bile tam performansla çalıştıramazken 3000 mah sadece full hd ye yeter, neden pil konusunda cimriler anlamış değilim , 5000 mah olmalı 2k ekrana . bu kadar net söylüyorum

Daha önce çok 2k ekranlı telefon kullandınız galiba 5000 mah dediğinize göre?
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SytDnc 5 yıl
Beyler bu g2 ekranlarınızda sarı leke cıktımı sizinde ?
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Aspirin_Gripin 5 yıl
Herseyi gectim tekefona 2K cozununurluk niye onu anlamadim,LG G2 beni 2 sene daha idare eder sonrada daha iyilerine gecerim
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karakorsansakal 5 yıl
LG markasına ,ben hiç ısınamadım....
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