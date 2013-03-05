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Reuters : Samsung, Sharp'ın yüzde 3 hissesini satın almak üzere

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Reuters : Samsung, Sharp'ın yüzde 3 hissesini satın almak üzere

Farklı tüketici elektroniği kategorilerinde lider durumda olan Güney Koreli elektronik devi Samsung, gelen bilgilere göre Japon rakibi Sharp'ın belirli bir hissesini satın almak üzere.

Reuters, iki firmanın son detayları görüştüğünü ve yakında açıklama yapılacağını belirtiyor. Samsung'un Sharp'tan alacağı hisselerin oranı yüzde 3 ve 108 milyon dolar civarında bir bedele denk geliyor. Bu anlaşma Samsung'a Sharp'ın ekran üretim tesislerine de erişebilme imkanı tanıyacak.

Hali hazırda Apple başta olmak üzere akıllı telefon ve tablet cihazları için likit kristal ekran üretimi yapan Sharp, yeni anlaşma ile Kamayema bölgesindeki tesislerinde yapılan üretimin bir kısmını Samsung'a özel yapacak. Diğer ekran üreticileri ile sıkı bir rekabete giremeyen Sharp, Samsung'dan alacağı ödeme ile en alt üretim bantlarına yatırım yapacak. Firma bir süredir finansal ortaklar aradığını dile getiriyordu.

Bunun yanında Sharp'ın Kamayema tesislerinde Apple için de ekran üretimi yaptığı biliniyor. Ancak Samsung'un anlaşma ile tedarikte kısıntı yapması gibi bir durumun söz konusu olmadığı ve iki firmanın diğer alanlarda işbirliği imkanları arayacağı belirtiliyor. 

Anlaşmanın Sharp'ın son mali yılda yaşadığı gelir kayıplarına ne derece etki yapacağı bilinmiyor. Firma geçen yıl da yüzde 9.9 oranındaki hisselerini Foxconn'a satmıştı. 

http://www.reuters.com/article/2013/03/05/us-sharp-samsung-idUSBRE9240VU20130305 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EaEnki 6 yıl
talerk
myhotyro
talerkhey gidi hey Kore markası japon markasının hissesini de alır oldu şu bi grrcek ki samsung ve lg japon markalarının çoğunu geçti karşılarında bi sony durabilir birazda Panasonic
Panasonic gibi bir devi Sonynin gerisine koydunuzya helal olsun. Sony yıllardır her alanda zarar açıklıyor, yakında oda hisse satmaya başlar.
buraya mı takıldın şimdi hem Panasonic in çok mu iyi şuan geçen yıl 10 milyar dolar civarı zarar yaptılar hem çoğu kişiye gore Japonların en büyük firması sony dir teknoloji de

Ona Panasonic'den ziyade Matsushita şirketi demek daha doğru olur. Japonya deyince akla Sony gelir ve hakkıda vardır fakat bildiğim kadarı ile Matsushita daha büyük bir şirket. Herneyse konu dışına çıkmamak gerek. Bence bu işin birde siyasi boyutu var. Amerika Japonlara karşı ciddi anlamda Kore'yi destekliyor. Korelilerin elektronik ve otomotivde çok çok daha büyüyeceğini düşünüyorum.
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londoner23 6 yıl
gayet normal... hisselerine ortak olmak...

Sharp'ında işine geliyordur...
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mert1907 6 yıl
Samsung belki cok etkilemesede ilerisi icin adim atmis. Apple ile olan rekabette belki ileride Apple i koseye sıkıstırmak isteyebilir henuz erken olsa da.
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erci501 6 yıl
Samsung sharp'ta hissedar olursa ifanlar sharp için nasıl konuşacak acaba?
Not: Sharp ifanlar tarafından olası itv için olası sharp paneli kullanma olasılığında bile sharp'ı dünyanın en iyi panel üreticisi ilan edilmişti
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muratai 6 yıl

erci501
Samsung sharp'ta hissedar olursa ifanlar sharp için nasıl konuşacak acaba?
Not: Sharp ifanlar tarafından olası itv için olası sharp paneli kullanma olasılığında bile sharp'ı dünyanın en iyi panel üreticisi ilan edilmişti

%3 hisse ile Samsung'un yönetim kurulunda olma imkanı bile yok. Adamlar sırf teknoloji hırsızlığı yapmak ve Sharp'ın batmasına engel olmak için hisse almışlar. Kendileride biliyor Amoled ile bu işin gitmeyeceğini. IGZO'dan kralı var mı şu an için?
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tahayasin1 6 yıl

erci501
Samsung sharp'ta hissedar olursa ifanlar sharp için nasıl konuşacak acaba?
Not: Sharp ifanlar tarafından olası itv için olası sharp paneli kullanma olasılığında bile sharp'ı dünyanın en iyi panel üreticisi ilan edilmişti


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myhotyro 6 yıl
talerk
hey gidi hey Kore markası japon markasının hissesini de alır oldu şu bi grrcek ki samsung ve lg japon markalarının çoğunu geçti karşılarında bi sony durabilir birazda Panasonic

Panasonic gibi bir devi Sony'nin gerisine koydunuzya helal olsun. Sony yıllardır her alanda zarar açıklıyor, yakında oda hisse satmaya başlar.
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talerk 6 yıl

myhotyro
talerk
hey gidi hey Kore markası japon markasının hissesini de alır oldu şu bi grrcek ki samsung ve lg japon markalarının çoğunu geçti karşılarında bi sony durabilir birazda Panasonic

Panasonic gibi bir devi Sony'nin gerisine koydunuzya helal olsun. Sony yıllardır her alanda zarar açıklıyor, yakında oda hisse satmaya başlar.

buraya mı takıldın şimdi hem Panasonic in çok mu iyi şuan geçen yıl 10 milyar dolar civarı zarar yaptılar hem çoğu kişiye gore Japonların en büyük firması sony dir teknoloji de
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talerk 6 yıl
hey gidi hey Kore markası japon markasının hissesini de alır oldu şu bi grrcek ki samsung ve lg japon markalarının çoğunu geçti karşılarında bi sony durabilir birazda Panasonic
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D-KaoSee 6 yıl
Sharp mı Panasonic mi derdim Yazınız yardımcı oldu. Panasonic...
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engurlu 6 yıl
Böyle teknolojiye yön veren devlerin hisselerini satmasi çok üzücü..
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armanatilgan 6 yıl
Rakiplerinin adımlarını izlemek amacıyla satın alıyor bence
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12 Angry Men 6 yıl
Samsung nereden nereye geldi, Valla helal olsun. Kore markası olması bana dahada sıcak geliyor.
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