Reuters : Samsung, Sharp'ın yüzde 3 hissesini satın almak üzere





Farklı tüketici elektroniği kategorilerinde lider durumda olan Güney Koreli elektronik devi Samsung, gelen bilgilere göre Japon rakibi Sharp'ın belirli bir hissesini satın almak üzere.





Reuters, iki firmanın son detayları görüştüğünü ve yakında açıklama yapılacağını belirtiyor. Samsung'un Sharp'tan alacağı hisselerin oranı yüzde 3 ve 108 milyon dolar civarında bir bedele denk geliyor. Bu anlaşma Samsung'a Sharp'ın ekran üretim tesislerine de erişebilme imkanı tanıyacak.





Hali hazırda Apple başta olmak üzere akıllı telefon ve tablet cihazları için likit kristal ekran üretimi yapan Sharp, yeni anlaşma ile Kamayema bölgesindeki tesislerinde yapılan üretimin bir kısmını Samsung'a özel yapacak. Diğer ekran üreticileri ile sıkı bir rekabete giremeyen Sharp, Samsung'dan alacağı ödeme ile en alt üretim bantlarına yatırım yapacak. Firma bir süredir finansal ortaklar aradığını dile getiriyordu.





Bunun yanında Sharp'ın Kamayema tesislerinde Apple için de ekran üretimi yaptığı biliniyor. Ancak Samsung'un anlaşma ile tedarikte kısıntı yapması gibi bir durumun söz konusu olmadığı ve iki firmanın diğer alanlarda işbirliği imkanları arayacağı belirtiliyor.





Anlaşmanın Sharp'ın son mali yılda yaşadığı gelir kayıplarına ne derece etki yapacağı bilinmiyor. Firma geçen yıl da yüzde 9.9 oranındaki hisselerini Foxconn'a satmıştı.

http://www.reuters.com/article/2013/03/05/us-sharp-samsung-idUSBRE9240VU20130305