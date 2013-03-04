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Reuters: Sony, dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olmayı hedefliyor

6 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Reuters: Sony, dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olmayı hedefliyor
Sony'nin mobil iletişim bölümünün başındaki isim Kunimasa Suzuki, Tokyo'da düzenlediği toplantıda, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Pazar araştırma firması IDC'nin 2012 yılının son çeyreğinde yayımladığı rapora göre, Samsung, 63.7 milyon adet akıllı telefon satışıyla birinci sırada; Apple, 47.8 milyon adet akıllı telefon satışıyla ikinci sırada; Huawei, 10.8 milyon adet akıllı telefon satışıyla üçüncü sırada; Sony, 9.8 milyon adet akıllı telefon satışıyla dördüncü sırada yer alıyor. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE ise 9.5 milyon adetlik satış hacmiyle Sony'i oldukça yakından izliyor.
2013 yılına Xperia Z ve Xperia ZL gibi iddialı modellerle başlangıç yapan Sony'nin, gelişmekte olan ülkeler için bütçe dostu çözümler sunarak satışlarını arttıracağı tahmin ediliyor. Kısa - orta vadede Android işletim sistemli ve uygun fiyatlı çözümlerle karşılaşabiliriz. Önümüzdeki yıl ise Firefox işletim sistemli modellerin Sony'e ne kadar katkı sağlayacağı şimdiden merak konusu.

http://www.reuters.com/article/2013/03/04/us-sony-mobile-idUSBRE92303320130304 Yorum Yaz
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lazloo 6 yıl en beğenilen LİVERPOOLYWNA
8888LİVERPOOL8888
Lg neden yok siralamada veya htc

Cunku biri pahali digeri yazilim yoksunu.
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DH Misafiri 6 yıl
umarım zte son cikardigi cihazlarla 3.luge oturur. sonra onu takip eden huawai 4.olur. en azindan bu firmalar sony gibi milleti kandirip, yepyeni bir cihazı eski bir işlemciyle sunmuyor. htc bile s600 kullandi da ayni anda pazara girecekler. demek ki imkani olduğu halde yapmazdan ancak pesinden beyinleri halaaa eskilerde kalanlar gelir....
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aziz77 6 yıl
fiyat önemli xperia z 1500-1600 arası çıkarsa çok satar..
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frt-_-ctn 6 yıl
Bu firefox işletim sistemi ne oluyor?
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ultraslan.1905 6 yıl
KOSKOCA SONY , kısa vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için nasıl çalışacağını biliyordur herhalde TEKNOLOJİYE DÜNYADA YÖN VEREN BİR FİRMA YANİ SONY
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ultraslan.1905 6 yıl ultraslan.1905
ultraslan.1905
KOSKOCA SONY , kısa vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için nasıl çalışacağını biliyordur herhalde TEKNOLOJİYE DÜNYADA YÖN VEREN BİR FİRMA YANİ SONY


SONY'İ ÇEKEMEYENLER BANA EKSİ VERMİŞ JAPONLAR TEKNOLOJİDE LİDER ZATEN SONY TELEFON PİYASASINDA NASIL KALİTELİ MAL SATARIM VE NASIL İLK 3'E GİRERİM DİYE HESABINI YAPMIŞTIR SONY KULLANMASINI BİLMEYENLER GİTSİN PLASTİK OYUNCAK TELEFON OYNASIN
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bigbooss 6 yıl
satışlarda artış var. xperia serisini iyi kullanırsa bir şeyler yapar.
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londoner23 6 yıl
sony bunun burası... isterse neden olmasın...
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bigbooss 6 yıl
satışlarda artış var. xperia serisini iyi kullanırsa bir şeyler yapar.
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gently weeps 6 yıl
arkadaşlar iyi diyorsunuz güzel diyorsunuz da televizyonda sony aslında kötü değil. Sadece pahalı. Onun nedeni ise kasa kalitesi. 2006 yılında ilk oled televizyonu çıkaran markadan söz ediyoruz kusura bakmayın ama abarttınız yani. Ayrıca sony geçen sene televizyondan ayrılacağını değil düşük seviye televizyon piyasasından çekilceğini nedeni ise rekabetin çok olduğu içindi. Sony TFT ekran kullanıyor doğrudur ama bence bir çalışma yapıyorlar ki 2 senedir aynı ekran kalitesiyle geliyor. TFT IPS ekran alırsa eğer ellinde patlayacaklarından almıyorlardır. Bence yakında OLED ekran gelebilir.
Ayrıca OLED pantenti Sony nin haberiniz olsun:)
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DH Misafiri 6 yıl
Japonların 3. değil 1.olmasını isterdim aslında gönlümde ne samzung var ne apple, ama sony neden bu kadar ağır kalıyor anlamıyorum, ekran konusunda çok gariban kaldı sony, hala TFT ekran kullanıyor, kendi üretimi diye, gerçi Xperia Z'de aynı LG'nin gibi TFT ektanı çok ileri taşımış inceltmiş ve aradakı hava boşluğu tabakayı yok etmiş, ekranla sensor tabayı tek yapmış, görselliği ve güneşte netliği iyileştiren özel bir tekniğe geçmiş+Mobile Bravia Engine-bu da sadece foto ve videolarda üst seviyer renklendirme ve kontrast yapıyor=çok iyi ama TFT ektan=piyasanın en iyi TFT ekranı Sony'de, peki Panasonic ile Amoled üretimi ne oldu bir an evvel Japon Displey ekranlarını görmek istiyorum artık Sony telefonlarında, ha daha seri üretime yeni başlıyoruz yetiştiremiyoruz deseler, BE KARDEŞİM o zaman git KARDEŞİN SHARP'a dünyanın en iyi ve kaliteli LCD IPS ekranı üreticisine ondan al IPS LCD ekranları kullan, çinliler+Apple+HTC... SHARP'ın kapısında asker gibi bekliyor ekran alabilmek için, Sony ne yapıyor hala TFT'de, yazık bu Sonynin Müdürlerine, yahu TFT fabrikan var anladık git SHARP'a LCD IPS patentini öde Sony olarak sen de yap, bak LG öyle yapıyor, SHARP geçen sene sonunda 498ppi çok ta ince silikonlu LCD IPS ekran üretmeye başladı çinliler ile HTC adamın kapısından ayrılmıyor, Be Sony ne biçim müdürlerin var HTC bile Qualcomm'dan en üst seviye işlemcileri senden önce alıyor, hadi ordan alamadın Tegra 4 ile yap, en üst sevi ile patlama yap PİYASAYA ARTIK, Sonynin telefon şekilleri güzel yaratıcılık var ama şu EKRAN VE İŞLEMCİ KONUSUNDA'da EN ÜST SEVİYEDE OLURSA O ZAMAN OLUR İŞTE DEĞİL 3.cü 1. BİLE OLURSUN be SONY anlamak o kadar zor değil ki SENİN İSMİN Bİ KERE BÜYÜK. Hadi Sony'yi geçtik, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Sharp, Canon, Fujitsu nerde, bu Japonlara ne oldu eli ayağı mı tutuldu, bi uyanın artık, elin korelisi ile çinlisi kuduz köpek gibi saldırıyor piyasaya ortalık toz duman oldu yok S3 yok S4, vay anasına yahu samsung yapıyor da diğerleri yapamıyor mu sanki, yanı gönlümüzde Japonlar ama bakalım ne zaman bize adam akıllık gösterip çıkacaklar piyasaya, beklemedeyim hala, belki bu sene görecez GÜNEŞİN DOĞUŞUNU, :)
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dvdbil 6 yıl
üst segmentte tft ekran ile ne derece boy ölçüşebilir sony ? yahu resmen komedi.. sen z modeli gibi telefon yap ekranıda tft olsun :) ve sen bunu avrupada sat :)
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karaköy_soğancısı 6 yıl
bu kafayla giderlerse nahh olurlar bakın incelemelere xperia Z hep sınıfta kaldı ekran parlaklığı kalitesi diğer telefonların hep gerisinde kaldı cihaz doğmadan öldü resmen
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psyshock 6 yıl
herkes işin uzmanı bu forumda maşallah adımlar yavaş yavaş atılır en azından şuanki piyasa durumunda muhteşem bir yenilik gelmediği sürece 9 milyon 65 milyon çıkmayı kendisine nasıl hedef koysun merak ettim. adamlarda biliyor direk lider olmayı aza kanaat etme durumu yok sonuçta bu işten max karı yapmak hedefinde herkes
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yakamoz40 6 yıl karaköy_soğancısı
karaköy_soğancısı

bu kafayla giderlerse nahh olurlar bakın incelemelere xperia Z hep sınıfta kaldı ekran parlaklığı kalitesi diğer telefonların hep gerisinde kaldı cihaz doğmadan öldü resmen

bu yorumla çok büyük haksızlık ediyorsunuz Z ye
cihazı doğmadan öldüren de donanım haberden başkası değil,
bi elinize alın inceleyin,
çıkınca fikriniz değişir muhakkak ama bu yorumlarınız kalacak geride.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Lg neden yok siralamada veya htc
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lazloo 6 yıl LİVERPOOLYWNA
8888LİVERPOOL8888
Lg neden yok siralamada veya htc

Cunku biri pahali digeri yazilim yoksunu.
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