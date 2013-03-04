Reuters: Sony, dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olmayı hedefliyor

Sony'nin mobil iletişim bölümünün başındaki isim Kunimasa Suzuki, Tokyo'da düzenlediği toplantıda, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olmayı hedeflediklerini açıkladı.







Pazar araştırma firması IDC'nin 2012 yılının son çeyreğinde yayımladığı rapora göre, Samsung, 63.7 milyon adet akıllı telefon satışıyla birinci sırada; Apple, 47.8 milyon adet akıllı telefon satışıyla ikinci sırada; Huawei, 10.8 milyon adet akıllı telefon satışıyla üçüncü sırada; Sony, 9.8 milyon adet akıllı telefon satışıyla dördüncü sırada yer alıyor. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE ise 9.5 milyon adetlik satış hacmiyle Sony'i oldukça yakından izliyor.



2013 yılına Xperia Z ve Xperia ZL gibi iddialı modellerle başlangıç yapan Sony'nin, gelişmekte olan ülkeler için bütçe dostu çözümler sunarak satışlarını arttıracağı tahmin ediliyor. Kısa - orta vadede Android işletim sistemli ve uygun fiyatlı çözümlerle karşılaşabiliriz. Önümüzdeki yıl ise Firefox işletim sistemli modellerin Sony'e ne kadar katkı sağlayacağı şimdiden merak konusu.



http://www.reuters.com/article/2013/03/04/us-sony-mobile-idUSBRE92303320130304