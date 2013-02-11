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Reuters : Tim Cook, Samsung ile olan patent problemine Jobs kadar katı yaklaşmıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Reuters : Tim Cook, Samsung ile olan patent problemine Jobs kadar katı yaklaşmıyor

Samsung ile Apple arasında yıllardır devam eden bileşen tedarik ortaklığı, patent ihlali konuları ortaya çıkınca sarsılmaya başlamış ve Jobs ile Samsung yöneticileri arasında bir anlaşma sağlanamayınca konu mahkemeye taşınmıştı. Samsung'un iPhone benzeri ürünler çıkarmasına sert tepki gösteren Jobs, hayatını kaybettiği döneme kadar ikili arasındaki ortaklıkları son erdirme çabası içerisinde olmuştu.

Jobs sonrası şirket yönetimini eline alan Tim Cook ise Reuters'e göre patent ihlali konusunda eski patronu kadar sert bir tutum içerisinde değil. Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler, Cook'un bileşen tedariği konusunda endişelerinin olduğu ve Samsung'u sert bir şekilde suçlamak istemediği yönünde. Jobs ise Samsung'un tedarik ortaklığı statüsünü kullanarak patent ihlallerine bir kalkan oluşturmaya çalıştığını savunmaktaydı.

Apple'ın ilk iPod ve iPhone ürünlerinde hareketli parçalar bulunmayan NAND depolama bellekleri kullanmaya karar vermesi ancak NAND bellek pazarının dengesiz olması nedeniyle tedarikçi olarak da mali açıdan üst seviyede bir firmayı seçmek istemesi, firmayı o dönem NAND bellek pazarının yarısını elinde tutan Samsung'a yönlendirmişti. 2005 yılında başlayan ortaklık ile geçen yıla kadar Samsung, Apple'ın 8 milyar dolarlık bileşen tedariğini gerçekleştiriyordu. Firma ayrıca geçen yıl 21 milyar dolar sermaye yatırımı da yaptı. Samsung'un yenilikçi adımlarından şüphesiz en büyük faydayı Apple sağlamaktaydı.

Bu ortaklık ile firmaların birbirlerinin iç çalışmalarına yönelik bilgiler elde etmesi kolaylaştı ve davalara konu olacak bazı ihlaller yaşanmaya başladı.

Tedarik zinciri uzmanı olarak bilinen Tim Cook'un bileşen tedariği konusundaki endişeleri bir dönem en büyük ortağı olan Samsung'a karşı daha da yumuşamasını sağlamış görünüyor. Ayrıca Apple'ın rekor karları nedeniyle patent davalarında mahkemeye zarara uğradığını ispat edememesi de diğer bir ayrıntı. İki firma arasında neler yaşanabileceğini önümüzdeki aylarda görebileceğiz. 

http://appleinsider.com/articles/13/02/10/apple-ceo-tim-cook-disagreed-with-steve-jobs-over-suing-samsung Yorum Yaz
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wolf silver 6 yıl
Apple nin yüksek tedarigine karşılayacak tek bir sirket var o da samsung dur.adamlarin her yerde ayrı ayrı fabrikası var.. Ve bu fabrikalar milyarlarca dolar değerinde.. Şu ana kadar herhangi bir üretimde sıkıntı yasamadilar... bir ara galaxy s 3 te biraz korkulmustu. Çünkü samsung ayda maksimum 5 milyon uretebiliyordu. Tabi gece gündüz çalışılarak O kadar üretim yapabiliyordu.....
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vamp 6 yıl
3qzotix
vamp
3qzotix
vampBazi tiplemeler samsung u sanayi sitesindeki egzozcu kadar degersiz kilmaya calismisti. Bende kisaca onlara sunu demistim. Uretim olmazsa tasarim bosunadir.
Bir ürün tasarlanmadan nasıl üretilebilir ?
Tam bir düz mantık. O zaman ben tamamen içinde pili ve bataryası olmayan şeffaf bir telefon tasarladım. Bunu üretebileceğim teknoloji ve tesisi bana sunabilir misin? Bak tasarladım işte :D Demekki ilk önce üretim kapasitesi sonra ona uygun tasarımlar olmalı. Apple tasarladı telefonunu peki nasıl üretecek. Fabrikası mı var? Yine mevcut piyasadaki üretim teknlojisi ne ise Apple da onlara göre yola devam edecek. Üretim yapan tesisler ne derse Apple da onu yapacak ;)
Senin verdiğim örnek gerçeklikten uzak. Sen benim soruma cevap ver ondan sonra tartışalım.

Bi ürün tasarlanmadan üretilemez. Bi ürün eğer "üretilebilecek uygun şartlar varsa" tasarlanır.
-Para
-Mühendisler
-Tasarım
Ve geldik en önemli yere
-Üretim :)
Apple, Elinde 1 tane bile fabrika yokken Samsung a kafa tutuyor. Bi ürünü istediğiniz kadar tasarlayın. Bunun üretim aşamasında kullanılan mataryellerinden tutunda kalite kontrolüne kadar düzgün yapılması gerekir. Bu işi tecrübeli firmalar yapar ancak. Samsung kendine müşteri bulur(çinli büyük telefon üreticileri) ama Apple milyonlarca kapasite üretim yapacak fabrikayı bunca sipariş yapan firmanın arasında biraz zor bulur.
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3qzotix 6 yıl
vamp
3qzotix
vampBazi tiplemeler samsung u sanayi sitesindeki egzozcu kadar degersiz kilmaya calismisti. Bende kisaca onlara sunu demistim. Uretim olmazsa tasarim bosunadir.
Bir ürün tasarlanmadan nasıl üretilebilir ?
Tam bir düz mantık. O zaman ben tamamen içinde pili ve bataryası olmayan şeffaf bir telefon tasarladım. Bunu üretebileceğim teknoloji ve tesisi bana sunabilir misin? Bak tasarladım işte :D Demekki ilk önce üretim kapasitesi sonra ona uygun tasarımlar olmalı. Apple tasarladı telefonunu peki nasıl üretecek. Fabrikası mı var? Yine mevcut piyasadaki üretim teknlojisi ne ise Apple da onlara göre yola devam edecek. Üretim yapan tesisler ne derse Apple da onu yapacak ;)

Senin verdiğim örnek gerçeklikten uzak. Sen benim soruma cevap ver ondan sonra tartışalım.
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vamp 6 yıl
3qzotix
vampBazi tiplemeler samsung u sanayi sitesindeki egzozcu kadar degersiz kilmaya calismisti. Bende kisaca onlara sunu demistim. Uretim olmazsa tasarim bosunadir.
Bir ürün tasarlanmadan nasıl üretilebilir ?

Tam bir düz mantık. O zaman ben tamamen içinde pili ve bataryası olmayan şeffaf bir telefon tasarladım. Bunu üretebileceğim teknoloji ve tesisi bana sunabilir misin? Bak tasarladım işte :D Demekki ilk önce üretim kapasitesi sonra ona uygun tasarımlar olmalı. Apple tasarladı telefonunu peki nasıl üretecek. Fabrikası mı var? Yine mevcut piyasadaki üretim teknlojisi ne ise Apple da onlara göre yola devam edecek. Üretim yapan tesisler ne derse Apple da onu yapacak ;)
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murdocklawless 6 yıl
elli ayrı tedarikçi ile çalışmanın zorluğu bir yana birinde olabilecek bir sorun üretimi sıkıntıya sokacağından işi bilen tim cook samsung ile ipleri tamamen koparmamanın derdine düşmüş.
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3qzotix 6 yıl
vamp
Bazi tiplemeler samsung u sanayi sitesindeki egzozcu kadar degersiz kilmaya calismisti. Bende kisaca onlara sunu demistim. Uretim olmazsa tasarim bosunadir.

Bir ürün tasarlanmadan nasıl üretilebilir ?
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engurlu 6 yıl
Boylelikle her zaman paranin ise yaramayacagi ve kimin kime muhtac oldugu ortaya cikmis oldu..
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vamp 6 yıl
Bazi tiplemeler samsung u sanayi sitesindeki egzozcu kadar degersiz kilmaya calismisti. Bende kisaca onlara sunu demistim. Uretim olmazsa tasarim bosunadir.
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Gerginix 6 yıl
Cook dunya barisi istiyor:)
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V4LKyR 6 yıl
Samsung'suz bir Apple sıkıntı yaşar. Ki bunun farkında olan Aşçı (Cook) akıllıca bir hareket yapmış. Samsung'u daha tam olarak tanıyamamış arkadaşlar var aramızda.
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