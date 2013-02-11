Reuters : Tim Cook, Samsung ile olan patent problemine Jobs kadar katı yaklaşmıyor





Samsung ile Apple arasında yıllardır devam eden bileşen tedarik ortaklığı, patent ihlali konuları ortaya çıkınca sarsılmaya başlamış ve Jobs ile Samsung yöneticileri arasında bir anlaşma sağlanamayınca konu mahkemeye taşınmıştı. Samsung'un iPhone benzeri ürünler çıkarmasına sert tepki gösteren Jobs, hayatını kaybettiği döneme kadar ikili arasındaki ortaklıkları son erdirme çabası içerisinde olmuştu.





Jobs sonrası şirket yönetimini eline alan Tim Cook ise Reuters'e göre patent ihlali konusunda eski patronu kadar sert bir tutum içerisinde değil. Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler, Cook'un bileşen tedariği konusunda endişelerinin olduğu ve Samsung'u sert bir şekilde suçlamak istemediği yönünde. Jobs ise Samsung'un tedarik ortaklığı statüsünü kullanarak patent ihlallerine bir kalkan oluşturmaya çalıştığını savunmaktaydı.





Apple'ın ilk iPod ve iPhone ürünlerinde hareketli parçalar bulunmayan NAND depolama bellekleri kullanmaya karar vermesi ancak NAND bellek pazarının dengesiz olması nedeniyle tedarikçi olarak da mali açıdan üst seviyede bir firmayı seçmek istemesi, firmayı o dönem NAND bellek pazarının yarısını elinde tutan Samsung'a yönlendirmişti. 2005 yılında başlayan ortaklık ile geçen yıla kadar Samsung, Apple'ın 8 milyar dolarlık bileşen tedariğini gerçekleştiriyordu. Firma ayrıca geçen yıl 21 milyar dolar sermaye yatırımı da yaptı. Samsung'un yenilikçi adımlarından şüphesiz en büyük faydayı Apple sağlamaktaydı.





Bu ortaklık ile firmaların birbirlerinin iç çalışmalarına yönelik bilgiler elde etmesi kolaylaştı ve davalara konu olacak bazı ihlaller yaşanmaya başladı.





Tedarik zinciri uzmanı olarak bilinen Tim Cook'un bileşen tedariği konusundaki endişeleri bir dönem en büyük ortağı olan Samsung'a karşı daha da yumuşamasını sağlamış görünüyor. Ayrıca Apple'ın rekor karları nedeniyle patent davalarında mahkemeye zarara uğradığını ispat edememesi de diğer bir ayrıntı. İki firma arasında neler yaşanabileceğini önümüzdeki aylarda görebileceğiz.

http://appleinsider.com/articles/13/02/10/apple-ceo-tim-cook-disagreed-with-steve-jobs-over-suing-samsung