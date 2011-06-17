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RIM, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı: 500.000 PlayBook, 13.2 milyon Blackberry dağıtımı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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RIM, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı: 500.000 PlayBook, 13.2 milyon Blackberry dağıtımı
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden RIM (Research in Motion), ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 

Yapılan açıklamalara göre RIM, ilk çeyrekte 500.000 civarında PlayBook, 13.2 milyon civarında ise BlackBerry dağıtımı gerçekleştirdi. Hatırlatmak gerekirse analistler 200.000 ile 500.000 arasında PlayBook satışının yapılacağına çeşitli dair tahminler yürütmekteydi. RIM, dağıtımı yapılan PlayBookların veya BlackBerrylerin yaklaşık kaç tanesinin direkt olarak tüketicilerle buluştuğuna dair bir bilgi vermedi. Ancak RBC Sermaye Piyasası Genel Müdürü Mike Abramsky 250.000 ile 300.000 civarında PlayBook'un tüketicilerle buluştuğunu tahmin ediyor.
Finansal verilere baktığımızda ise RIM, ilk çeyrekte 4.9 milyar dolarlık gelir, 695 milyon dolar net kâr elde etmiş. Gelirler bir önceki çeyrekte 5.6 milyar dolar, geçen yılın ilk çeyreğinde 4.2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yani bir önceki çeyreğe kıyasla %12'lik düşüş söz konusu. Net kâr, geçen yılın ilk çeyreğinde 769 milyon dolar, bir önceki çeyrekte 934 milyon dolardı. Kâr marjının ise ilk çeyrek için %44 seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
Son olarak önümüzdeki çeyrekte 4.2 ile 4.8 milyar dolar arası gelir elde edilmesi öngörülüyor.
RIM, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı: 500.000 PlayBook, 13.2 milyon Blackberry dağıtımı
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cartographer 8 yıl
@BarGoS kesinlikle ya, gercekten en iyi calisan ve en iyi hizmet veren cep telefonu ureticilerinden. Sadece basarili sistemler, tasarimlar ortaya koymasiyla degil verdigi destekle de cok iyi.
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BarGoS 8 yıl
DH Misafiri
Playbookun bu kadar satabileceğini tahmin etmiyordum.

apple gibi blackbery ninde kendine has bir kitlesi var. ve playbook ipad den sonraki en stabil ve hızlı tablet.
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swat882 8 yıl

BarGoS

DH Misafiri

Playbookun bu kadar satabileceğini tahmin etmiyordum.


apple gibi blackbery ninde kendine has bir kitlesi var. ve playbook ipad den sonraki en stabil ve hızlı tablet.



galaxy tab?
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Scott. 8 yıl
İyi satış
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DH Misafiri 8 yıl
Playbookun bu kadar satabileceğini tahmin etmiyordum.
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BarGoS 8 yıl
rim aynı amd gibi. dar bütçe ile şahaneler yaratıyor devasa rakipleri karşısında hep ayakta.
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Nef'i 8 yıl
Apple ve Google arasındaki telefon savaşının dışında gözüküyordu ama yeterince satmış bence. Kutlamak lazım.
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