Ridley Scott sanal gerçekliği sinema ile buluşturuyor

Blade Runner, Alien ve Gladiator gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Ridley Scott, sanal gerçekliğin sinemada kullanılmasına öncülük eden isimler arasında yer alıyor. Ridley Scott'ın film şirketi RSA Films, sadece bu alanda faaliyet gösterecek yeni bir departman kurdu.

RSA VR adını taşıyan bu departman; sanal ve arttırılmış gerçeklik içeriklerinin geliştirilmesinden ve yapım aşamasından sorumlu olacak. RSA VR'ın ilk projesi, Ridley Scott'ın bu yaz vizyona girecek yeni filmi Alien: Covenant'a eşlik edecek bir VR deneyimi yaratmak olacak.

Son birkaç yıldır sanal gerçeklik alanı ile yakından ilgilendiklerini söyleyen RSA Films Başkanı Jules Daly, özel bir VR departmanı kurarak bu alandaki kararlılıklarını daha da belirgin hale getirdiklerini ifade etti.

Ridley Scott'ın film şirketi, usta yönetmenin bir önceki filmi olan The Martian için de benzer bir VR deneyimi yaratmıştı. The Martian VR Experience adını taşıyan yapım, VR kullanıcılarına Kırmızı Gezegen'i Matt Damon tarafından canlandırılan astronotun gözünden görme şansı sunuyordu.

Sanal ve arttırılmış gerçeklik bu güne kadar genellikle oyun dünyası ile birlikte gündeme gelmiş olsa da Ridley Scott ve Steven Spielberg gibi usta yönetmenlerin bu alana ilgi göstermesi, önümüzdeki dönemde sinema dünyasında da sanal gerçeklik önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor.

https://www.cnet.com/news/ridley-scott-is-committing-to-making-vr-a-reality-in-cinema/