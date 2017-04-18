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Ridley Scott sanal gerçekliği sinema ile buluşturuyor

Hollywood'un en önemli isimleri arasında yer alan usta yönetmen Ridley Scott, sanal gerçekliği sinema dünyasının bir parçası haline getirmek için önemli adımlar atıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Blade Runner, Alien ve Gladiator gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Ridley Scott, sanal gerçekliğin sinemada kullanılmasına öncülük eden isimler arasında yer alıyor. Ridley Scott'ın film şirketi RSA Films, sadece bu alanda faaliyet gösterecek yeni bir departman kurdu.
RSA VR adını taşıyan bu departman; sanal ve arttırılmış gerçeklik içeriklerinin geliştirilmesinden ve yapım aşamasından sorumlu olacak. RSA VR'ın ilk projesi, Ridley Scott'ın bu yaz vizyona girecek yeni filmi Alien: Covenant'a eşlik edecek bir VR deneyimi yaratmak olacak.
Son birkaç yıldır sanal gerçeklik alanı ile yakından ilgilendiklerini söyleyen RSA Films Başkanı Jules Daly, özel bir VR departmanı kurarak bu alandaki kararlılıklarını daha da belirgin hale getirdiklerini ifade etti.
Ridley Scott'ın film şirketi, usta yönetmenin bir önceki filmi olan The Martian için de benzer bir VR deneyimi yaratmıştı. The Martian VR Experience adını taşıyan yapım, VR kullanıcılarına Kırmızı Gezegen'i Matt Damon tarafından canlandırılan astronotun gözünden görme şansı sunuyordu.
Sanal ve arttırılmış gerçeklik bu güne kadar genellikle oyun dünyası ile birlikte gündeme gelmiş olsa da Ridley Scott ve Steven Spielberg gibi usta yönetmenlerin bu alana ilgi göstermesi, önümüzdeki dönemde sinema dünyasında da sanal gerçeklik önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor.

https://www.cnet.com/news/ridley-scott-is-committing-to-making-vr-a-reality-in-cinema/ Yorum Yaz
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Mr. Cheritto 2 yıl
3D çöp vr R.I.P.
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BlindGuardianNN 2 yıl
süper
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axaxa 2 yıl
Sinemada güzel olur
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HasMachate 2 yıl
Dusunsenize konulu bir film izliyorsunuz
eyvah eyvah!!!!

Saka bir yana guzel olurdu
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TheLastNinja 2 yıl
Düşünsenize bunun sayesinde sevdiğiniz bir çizgi roman kahramanının dünyasına girdiğinizi. Örneğin ZAGOR olarak kızılderililer ile köşe kapmaca oynuyorsunuz, bazen çiko rolüne girip bir oturuşta bir bizonu götürüyorsunuz, yada barbar conan zamanına gidip büyücülerle, zibidilerle uğraşıyorsunuz.
Belki de er ryan filminin içine girip senaryoyu tamamen değiştiriyorsunuz, örneğin çıkartma gemisinde iken gidip kaptanı dövüyorsunuz ve geri kaçırıyorsunuz gemiyi, sonra da divanı harpten kelle gidiyor :D
Böylece belki de sonsuz sayıda senaryo üretilebilir, hani sonsuz sayıda evrenlerden bahsediyorlar ya bilim adamları, aslında bahsettikleri bu olsa gerek.
Belki de matrix gibi bir dünyadayız zaten, sadece uyanmayı bekliyoruz ölüm vakti gelene kadar. O zamana kadar dünya içinde dünya yaratacağız demek ki, aynı inception(başlangıç) filminde bahsedildiği gibi yada daha önce defalarca bahsetmiş çizgi romanlar gibi, örneğin Atlantis (Martin Mystere)
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profecco 2 yıl
Bu vr sinema için süper olur. Düşünsenize Jurassic Park'ın VR uyumlu bir film olsa böyle size adayı gezdiren bir jipin içinde olsanız. Sağda solda dinozorlara bakarken ön koltuktakiler birden arka tarafa gözleri fal taşı gibi açılmış şekilde bakıyorlar. Siz de arkanızı dönüyorsunuz ve jipe doğru koşmaya başlayan bir T-rex görüyorsunuz :) Daha birçok ilginç şey yapılabilir sınır yok gelecek vr'da. VR WHO WE ARE!
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Kerim5100 2 yıl
Biz 3D'ye dayanamıyoruz adam VR peşine düştü :/
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