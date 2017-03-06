Riot Games 10 milyon dolarlık davayı kazandı

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League of Legends’ın yapımcısı Riot Games, League Sharp’a açtığı 10 milyon dolarlık davayı kazandı. Şirket, oyunculara bot yazılımı satmasından ötürü birkaç ay önce dava edilmiş ve Ocak ayında sitesindeki satış faaliyetlerini durdurmuştu. Dava sonucunda League Sharp'ın sitesi Riot Games'e devredildi.

League Sharp, League of Legends hesabının istatistiklerini artırmak isteyen oyunculardan oldukça yüksek miktarda para kazanıyordu. Site üzerinden “bot” olarak isimlendirilen ve hesapların otomatik olarak maçları tamamlamasını sağlayan yazılımların satışı yapılıyordu ve Riot Games tarafından belirlenen kurallara göre bu yazılımı kullanmak hile sayılıyordu.

Riot Games, davayla birlikte League Sharp’ın oyunun sunucularına saldırılar düzenlediğini de iddia etti. İki şirket arasındaki bu kızışma, League Sharp’ın sitesinin kapatılması ve Riot’un yüklü bir tazminat kazanmasıyla şimdilik son bulmuş gibi görünüyor. Ancak bu davanın Riot lehine sonuçlanmış olması, maalesef League of Legends’taki hilecilerin sayısının azalacağı anlamına gelmiyor. League Sharp dışında birçok sitenin bot yazılımı ve çeşitli hileler sattığı biliniyor.

https://www.engadget.com/2017/03/06/league-of-legends-creator-wins-cheating-lawsuit/?ncid=txtlnkusaolp00000595