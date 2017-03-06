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Riot Games 10 milyon dolarlık davayı kazandı

Riot Games, League of Legends oyuncularına bot satışı yapan League Sharp isimli siteye dava açtı. Dava sonucunda Riot Games 10 milyon dolar kazandı ve League Sharp’ın faliyetleri durduruldu.
2 yıl
4,4b
1
17
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Riot Games 10 milyon dolarlık davayı kazandı
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League of Legends’ın yapımcısı Riot Games, League Sharp’a açtığı 10 milyon dolarlık davayı kazandı. Şirket, oyunculara bot yazılımı satmasından ötürü birkaç ay önce dava edilmiş ve Ocak ayında sitesindeki satış faaliyetlerini durdurmuştu. Dava sonucunda League Sharp'ın sitesi Riot Games'e devredildi.

League Sharp, League of Legends hesabının istatistiklerini artırmak isteyen oyunculardan oldukça yüksek miktarda para kazanıyordu. Site üzerinden “bot” olarak isimlendirilen ve hesapların otomatik olarak maçları tamamlamasını sağlayan yazılımların satışı yapılıyordu ve Riot Games tarafından belirlenen kurallara göre bu yazılımı kullanmak hile sayılıyordu.

Riot Games, davayla birlikte League Sharp’ın oyunun sunucularına saldırılar düzenlediğini de iddia etti. İki şirket arasındaki bu kızışma, League Sharp’ın sitesinin kapatılması ve Riot’un yüklü bir tazminat kazanmasıyla şimdilik son bulmuş gibi görünüyor. Ancak bu davanın Riot lehine sonuçlanmış olması, maalesef League of Legends’taki hilecilerin sayısının azalacağı anlamına gelmiyor. League Sharp dışında birçok sitenin bot yazılımı ve çeşitli hileler sattığı biliniyor.


https://www.engadget.com/2017/03/06/league-of-legends-creator-wins-cheating-lawsuit/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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MrCleanse 2 yıl en beğenilen
Emsal niteligi tasiyacagi icin diger sitelerinde kapatilacagini dusunuyorum.Onemli adim olmus cogu online oyun hileler yuzunden yok olmustu
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DeidaraSanji 2 yıl bluemersini
bluemersini
Yanlış bir karar. Rakip bir ülkede olunca bize güzel geliyor ancak bizim ülkemizde bir yazılım firmasına böyle bir sebepten ceza verilirse sektörü gelişimini çok yavaşlatır. Böyle firmalar sektörü katalize eder, yani birbirine rakip olan firmaların kendilerini hızlı bir gelişimin içine atmasına sebep olur. Eğer bir firma rakibini yenmek için kendini geliştirmek yerine hukukta yozlaşmayı silah olarak kullanırsa kaybeden hep son tüketici olr.

Dalga mı geçiyorsun yoksa haberi mi okumadın ? Hile satan bir firmanın bir terörist örgütten farkı yoktur ne yozlaşması?
bluemersiniYanlış bir karar. Rakip bir ülkede olunca bize güzel geliyor ancak bizim ülkemizde bir yazılım firmasına böyle bir sebepten ceza ve...
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Aslanhan. 2 yıl
Aynı davadan Valve açsa ve Cs Go hilecilerden temizlense ne iyi olurdu.
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BlazeR ` myth 2 yıl
Riot Games'in başarılı bir hamlesi. Oyundaki dengeyi de kursalar çok daha başarılı olacaklardır.
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MetalWave 2 yıl
Knight online dan beklediğimiz hareket :P
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CodeMachine 2 yıl
Bir oyunda hile kullanmak yada hile satmak neden suç olur anlamıyorum. Özellikle F2P oyunların kimseye dava açma hakkı yok. Siz gençliği emip bitirdiniz yeter artık. e-spor saçmlığı adı altında milyonlarca çocuğun parasına ve zamanına göz diktiniz ve sömürüyorsunuz ses eden yok ama iş senin dandik yazılımına hile yazan adamlara gelince tepelerine biniyorsunuz.
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bluemersini 2 yıl
Yanlış bir karar. Rakip bir ülkede olunca bize güzel geliyor ancak bizim ülkemizde bir yazılım firmasına böyle bir sebepten ceza verilirse sektörü gelişimini çok yavaşlatır. Böyle firmalar sektörü katalize eder, yani birbirine rakip olan firmaların kendilerini hızlı bir gelişimin içine atmasına sebep olur. Eğer bir firma rakibini yenmek için kendini geliştirmek yerine hukukta yozlaşmayı silah olarak kullanırsa kaybeden hep son tüketici olr.
3 Yanıt Yanıtla
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DeidaraSanji 2 yıl bluemersini
bluemersini
Yanlış bir karar. Rakip bir ülkede olunca bize güzel geliyor ancak bizim ülkemizde bir yazılım firmasına böyle bir sebepten ceza verilirse sektörü gelişimini çok yavaşlatır. Böyle firmalar sektörü katalize eder, yani birbirine rakip olan firmaların kendilerini hızlı bir gelişimin içine atmasına sebep olur. Eğer bir firma rakibini yenmek için kendini geliştirmek yerine hukukta yozlaşmayı silah olarak kullanırsa kaybeden hep son tüketici olr.

Dalga mı geçiyorsun yoksa haberi mi okumadın ? Hile satan bir firmanın bir terörist örgütten farkı yoktur ne yozlaşması?
Yanıtla +7
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Piêr Dé Sans 2 yıl bluemersini
Üşengeçliğinizi yendiğinizde gelişime başlarsınız. Hile kullananlar bariz üşengeçtir. Buna destek verenlerin de onlardan bir farkı yoktur.
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TheLastNinja 2 yıl bluemersini
bluemersini

Yanlış bir karar. Rakip bir ülkede olunca bize güzel geliyor ancak bizim ülkemizde bir yazılım firmasına böyle bir sebepten ceza verilirse sektörü gelişimini çok yavaşlatır. Böyle firmalar sektörü katalize eder, yani birbirine rakip olan firmaların kendilerini hızlı bir gelişimin içine atmasına sebep olur. Eğer bir firma rakibini yenmek için kendini geliştirmek yerine hukukta yozlaşmayı silah olarak kullanırsa kaybeden hep son tüketici olr.

Sarhoş falan mısın yoksa her zamanki düşünme tarzın bu mu ?

Hile diyor, diğer oyunculara karşı adaletsizlik diyor, hırsızlık diyor, siz günah işleme özgürlüğümüzü

elimizden alamazsınız diyorsunuz, pes doğrusu
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Spider_hip 2 yıl
10 milyon kazanmış mıdır bu botu satan firma yahu? Öyleyse lol kim bilir kaç kazanmıştır. Ne para var bu işlerde yahu.
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suslu76 2 yıl Spider_hip
Spider_hip

10 milyon kazanmış mıdır bu botu satan firma yahu? Öyleyse lol kim bilir kaç kazanmıştır. Ne para var bu işlerde yahu.

Riot Games'in 2015 tahmini geliri 1.6 milyar dolarmis
en.wikipedia.org/...
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XTALIZED 2 yıl Spider_hip
LoL ün kendi koleksiyoncu kitabında sanırım günlük 12 milyon dolar kazandığı yazıyordu
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ardaq 2 yıl
böyle işler el altından olmaz mı ya? adamlar resmi şirket mi açmış bir de :d
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Ionia köylüsü 2 yıl
Zamanında blizzard wow sunucusu açan bi firmadan 88 milyon dolar tazminat almıştı ama hala private serverları var wowun bi etkisi olucağını düşünmüyorum
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nokta_28 2 yıl
Birde CS:GO el atsalar.
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Aslanhan. 2 yıl
Aynı davadan Valve açsa ve Cs Go hilecilerden temizlense ne iyi olurdu.
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MrCleanse 2 yıl en beğenilen
Emsal niteligi tasiyacagi icin diger sitelerinde kapatilacagini dusunuyorum.Onemli adim olmus cogu online oyun hileler yuzunden yok olmustu
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