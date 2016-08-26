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Riptide heyecanı devam ediyor

Android ve iOS platformlarının ilk yıllarından bu yana var olan Riptide, kendisine has bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Riptide GP: Renegade serinin en iyi oyunu olma yolunda.
2 yıl
6,5b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ve iOS platformlarının ilk yıllarından bu yana var olan Riptide, kendisine has bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Su jetlerinin kıyasıya yarıştığı oyun, her yeni sürümde kendisini geliştiriyor. Riptide GP: Renegade serinin en iyi oyunu olma yolunda.

Grafik tasarımı, gerçekçi su fizikleri, suya vuran ışıklar ve ekrana sıçrayan su damlaları gibi etkileyici efektleri olan oyun, biraz daha Need for Speed türüne kayıyor. Riptide GP liginden çıkarıldıktan sonra, ünvanını geri kazanmak için illegal yarışlara katılan su jeti pilotunu oynadığınız oyun, sayısız yarış ve boss mücadeleleri barındırıyor.

Ayrıca Bkz. "Championship Manager 17 ile efsane olun"

Yarışlar kazandıkça geliştiğiniz ve jetinizi modifiye ettiğiniz oyunda, adım adım zirveye çıkmaya ve itibarınızı geri kazanmaya çalışıyorsunuz. Tek oyunculu mod yanında dünyanın farklı şehirlerinden oyuncularla mücadele ettiğiniz çoklu mod da mevcut. Polis kovalamacası modunun da yer aldığı oyun 8TL fiyat etiketine sahip. Oyun ayrıca PS 4, Xbox One, Steam OS ve Windows 10 için de indirmeye sunuldu veya kısa süre içerisinde sunulacak.

Google Play linki için tıklayınız
App Store linki içini tıklayınız

 


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apodur 2 yıl
çok merak ettim ya deneyim bi
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Guhong01 2 yıl
Beğenmedim bunu, çok gerçekçi olmuş
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alemburda34 2 yıl
Ne oynamistim be
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