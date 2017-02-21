Roamler mobil uygulamasıyla görevleri yerine getirerek para kazanabilirsiniz

Haber Editörü
"Bir şeye bağlı kalma, istediğini, istediğin zaman yaparak para kazan. İşte özgürlük bu!" mottosuyla yola çıkan Hollanda merkezli pazar araştırma firması Roamler, dünya çapında binlerce kullanıcıya ek gelir sağlamaya devam ediyor. Öyle ki 3 kıtada ve 17 ülkede 100 binin üzerinde aktif kullanıcıya sahip platformda geçtiğimiz sene 1,5 milyon görev başarıyla yerine getirildi.Ayrıca Bkz. "Popüler ön muhasebe uygulaması Paraşüt'e elektronik fatura özelliği geldi"
Kitlesel kaynak kullanımıyla (crowdsourcing) pazar araştırmalarını başarıyla birleştiren Roamler, cep telefonu üzerinden perakende markaların ihtiyaç duyduğu verileri topluyor. Diğer taraftan kullanıcılar ise görevleri yerine getirerek para kazanabiliyor.
Kazançlar banka havalesi ile hesabınıza aktarılıyor
Türkiye’de üçüncü yılına giren servis, hızlı ve düşük maliyetli yöntemlerle markaların ihtiyaçları olan verilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlıyor. Uygulamayı mobil cihazlarına indiren kullanıcılar sistemdeki farklı lokasyon ya da zamanlardaki görevlerden kendilerine uygun olanı seçiyor. Görevi tamamlayanlar fotoğrafını çekerek sisteme yüklüyor ve onay işleminin ardından para ve puan kazanıyor.Ayrıca Bkz. "Bu uygulama cinsel saldırıya uğrayabileceğiniz sokakları söylüyor"
Üstelik performans oranına göre daha büyük kazançlar elde edebileceğiniz görevler alabilmeniz de mümkün. Biriken tüm kazanç ise banka havalesi ile kullanıcıların hesaplarına aktarılıyor. Dilerseniz Roamler’ın Android uygulamasını buradan, iOS uygulamasını ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
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ayrıca gratis'ten bir raf ölçüsü kadar geniş planda resim çekilecek diyor. bu şartları yazan nasıl bir ruh haline sahip anlamadım ama gratis dediğin yerde bir koridorda zaten en fazla 2 metre genişlik var. 1 raf uzunluğunda resim çekmek için karşı rafı komple kaldırmak lazım. bir de dilenciye sadaka verir gibi 5tl. üniversite öğrencisi filan varsa harçlığını çıkarır ama çocuklara da bu şartlar ciddi bir eziyet. bir de uygulama telefonun işlemcisine öyle bir abandı ki, gariban telefonumdan uygulamayı feryat figan sildim.
elin hollandalısı bile kendini cin sanıyor
Edit: rafin onunde musteri veya baska bir sey varsa foto yine kabul edilmiyormus. Kafadan 15-20 liralik bir is. Dh oluculugu bunun yaninda toplumsal iyilik hareketi gibi kaliyor
mahmut senin karikatürlerini yapmışlar bak %100 sensin bu eminim :)