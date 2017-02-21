Roamler mobil uygulamasıyla görevleri yerine getirerek para kazanabilirsiniz

"Bir şeye bağlı kalma, istediğini, istediğin zaman yaparak para kazan. İşte özgürlük bu!" mottosuyla yola çıkan Hollanda merkezli pazar araştırma firması Roamler, dünya çapında binlerce kullanıcıya ek gelir sağlamaya devam ediyor. Öyle ki 3 kıtada ve 17 ülkede 100 binin üzerinde aktif kullanıcıya sahip platformda geçtiğimiz sene 1,5 milyon görev başarıyla yerine getirildi.

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Kitlesel kaynak kullanımıyla (crowdsourcing) pazar araştırmalarını başarıyla birleştiren Roamler, cep telefonu üzerinden perakende markaların ihtiyaç duyduğu verileri topluyor. Diğer taraftan kullanıcılar ise görevleri yerine getirerek para kazanabiliyor.

Kazançlar banka havalesi ile hesabınıza aktarılıyor

Türkiye’de üçüncü yılına giren servis, hızlı ve düşük maliyetli yöntemlerle markaların ihtiyaçları olan verilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlıyor. Uygulamayı mobil cihazlarına indiren kullanıcılar sistemdeki farklı lokasyon ya da zamanlardaki görevlerden kendilerine uygun olanı seçiyor. Görevi tamamlayanlar fotoğrafını çekerek sisteme yüklüyor ve onay işleminin ardından para ve puan kazanıyor.

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banka havalesi ile kullanıcıların hesaplarına aktarılıyor. Dilerseniz Roamler’ın Android uygulamasını Üstelik performans oranına göre daha büyük kazançlar elde edebileceğiniz görevler alabilmeniz de mümkün. Biriken tüm kazanç iseile kullanıcıların hesaplarına aktarılıyor. Dilerseniz Roamler’ın Android uygulamasını buradan , iOS uygulamasını ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.