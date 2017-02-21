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Roamler mobil uygulamasıyla görevleri yerine getirerek para kazanabilirsiniz

Türkiye’de üçüncü yılına giren Roamler ile akıllı cihazlar üzerinden verilen basit görevleri yerine getirerek para kazanabilir, ek gelir elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz.
2 yıl
5,4b
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32
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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"Bir şeye bağlı kalma, istediğini, istediğin zaman yaparak para kazan. İşte özgürlük bu!" mottosuyla yola çıkan Hollanda merkezli pazar araştırma firması Roamler, dünya çapında binlerce kullanıcıya ek gelir sağlamaya devam ediyor. Öyle ki 3 kıtada ve 17 ülkede 100 binin üzerinde aktif kullanıcıya sahip platformda geçtiğimiz sene 1,5 milyon görev başarıyla yerine getirildi.
Ayrıca Bkz. "Popüler ön muhasebe uygulaması Paraşüt'e elektronik fatura özelliği geldi"
Kitlesel kaynak kullanımıyla (crowdsourcing) pazar araştırmalarını başarıyla birleştiren Roamler, cep telefonu üzerinden perakende markaların ihtiyaç duyduğu verileri topluyor. Diğer taraftan kullanıcılar ise görevleri yerine getirerek para kazanabiliyor.

Kazançlar banka havalesi ile hesabınıza aktarılıyor 

Türkiye’de üçüncü yılına giren servis, hızlı ve düşük maliyetli yöntemlerle markaların ihtiyaçları olan verilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlıyor. Uygulamayı mobil cihazlarına indiren kullanıcılar sistemdeki farklı lokasyon ya da zamanlardaki görevlerden kendilerine uygun olanı seçiyor. Görevi tamamlayanlar fotoğrafını çekerek sisteme yüklüyor ve onay işleminin ardından para ve puan kazanıyor.
Ayrıca Bkz. "Bu uygulama cinsel saldırıya uğrayabileceğiniz sokakları söylüyor"
Üstelik performans oranına göre daha büyük kazançlar elde edebileceğiniz görevler alabilmeniz de mümkün. Biriken tüm kazanç ise banka havalesi ile kullanıcıların hesaplarına aktarılıyor. Dilerseniz Roamler’ın Android uygulamasını buradan, iOS uygulamasını ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

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boombip 2 yıl en beğenilen
indirip baktım. misal 5tl ödemek için gratis'te 5 farklı reyondan 1 metre genişlikteki raf boyu kadar geniş plan resim çekmemizi istiyorlar. resimler net olacak, devrilmiş ürün varsa düzgün şekilde rafa konacak, çapraz-yan açılı olmayacak vs vs. bir de yetmedi mağazanın önünde resim çekilecek. oh maşallah az olmuş, suyundan da koy

ayrıca gratis'ten bir raf ölçüsü kadar geniş planda resim çekilecek diyor. bu şartları yazan nasıl bir ruh haline sahip anlamadım ama gratis dediğin yerde bir koridorda zaten en fazla 2 metre genişlik var. 1 raf uzunluğunda resim çekmek için karşı rafı komple kaldırmak lazım. bir de dilenciye sadaka verir gibi 5tl. üniversite öğrencisi filan varsa harçlığını çıkarır ama çocuklara da bu şartlar ciddi bir eziyet. bir de uygulama telefonun işlemcisine öyle bir abandı ki, gariban telefonumdan uygulamayı feryat figan sildim.
elin hollandalısı bile kendini cin sanıyor

Edit: rafin onunde musteri veya baska bir sey varsa foto yine kabul edilmiyormus. Kafadan 15-20 liralik bir is. Dh oluculugu bunun yaninda toplumsal iyilik hareketi gibi kaliyor
indirip baktım. misal 5tl ödemek için gratis'te 5 farklı reyondan 1 metre genişlikteki raf boyu kadar geniş plan resim çekmemizi istiyorlar. resimler net olaca...
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3 Yanıt Yanıtla +30
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mahmut716 2 yıl
bi fotoğraf çekmeye 5 lira mı veriyor ? kendin denedin mi ? muhtemelen vermiyordur ve sırf reklam için bu haberi paylaştın, indiren ve 5 lirayı alamayan olursa hakkını helal etmezse napacaksın ?
bi fotoğraf çekmeye 5 lira mı veriyor ? kendin denedin mi ? muhtemelen vermiyordur ve sırf reklam için bu haberi paylaştın, indiren ve 5 lirayı alamayan olursa...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Getz07 2 yıl mahmut716
mahmut716
bi fotoğraf çekmeye 5 lira mı veriyor ? kendin denedin mi ? muhtemelen vermiyordur ve sırf reklam için bu haberi paylaştın, indiren ve 5 lirayı alamayan olursa hakkını helal etmezse napacaksın ?

mahmut senin karikatürlerini yapmışlar bak %100 sensin bu eminim :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
mahmut716bi fotoğraf çekmeye 5 lira mı veriyor ? kendin denedin mi ? muhtemelen vermiyordur ve sırf reklam için bu haberi paylaştın, indiren ...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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fr33b7y 1 yıl
Davetiye isteyenler il ve mail belirterek pm atarlarsa maillerine davet linki atabilirim.
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Amcui 1 yıl
Heryeri çöp bi uygulama.
İndirdim kayıt ol'a bastım. Tarayıcıda actı sayfayı. Ordada aktivasyon kodunuz varmı dedi yok'a bastım. Facebook sayfasından falan bulabilirsiniz diyo.
ÇÖP
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MaMi63 1 yıl
İsteyenlere üye olmak için davetiye gönderebilirim. Özel mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.
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C.CEMİL 1 yıl
ilk defa sıcak fırsatlardan anasayfa haberine geçiş olan ve sıcak fırsatçıları ilgilendiren bir konu gördüm ama hiçbir şey anlamadım :)
bir mağazaya girip bir sürü fotoğraf çekip sadece 5 tl. mi kazanılıyor ?
yahu ben kendi resmimi bile çekmeye üşenirim ,tabi birde mağaza sahipleriyle papaz olma durumu var gibi :)
diğer bir konu ise çekilen bu resimler ne işe yarıyormuş ,kim niye istiyor ?
sorular sorular :)
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Proprietor 1 yıl C.CEMİL
Konu geçince bounty indirdim bir turkcell mağazasına git foto çekip ses kaydı al 30 tl verelim demişler ama Bozüyük te görev gitmeye değer mi bilmiyorum
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xemrax 1 yıl
100tl kazandım. Magazada 10-15 foto çekmek lazım. 5tl için .para hesaba yatırıyor.guvenilir. Bounty daha güzel
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DH Misafiri 1 yıl
Zor bişey yok. Mağazaya girerken programı çalıştırıp kamerayı açıyorsun 2 dakkada çekip çıkıyorsun. Çaktırmadan yaparsan kşmseyle muhattap olmassın
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Amcui 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Zor bişey yok. Mağazaya girerken programı çalıştırıp kamerayı açıyorsun 2 dakkada çekip çıkıyorsun. Çaktırmadan yaparsan kşmseyle muhattap olmassın

Hocam mesaj sayınıza 2 kez bakıp oha dedim. İyi kasmışsınız.
Edit: botmuş
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sdc55 2 yıl
çok uğraş istıyorlar
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cakmaradyolog 2 yıl
Geçen yıl Migros ve Carrefour mağazalarında bebekmbezi raflarını çekmemgörevi vardı altımda bisiklet ile 2 haftada 380₺ lik görev yapmıştım. Sonra gratis Watson görevleri açılınca bıraktım. Bu tip mağazalar çok küçük ve raf önü boş kalsa bile görevli hayırdır kardeş diyo. Ama avm içindeki Carrefour Migros'ta kimse sana karışmıyor . O istedikleri metreler falan abartılacak bişey değil her raf enlemesine 1 metrelik yada 2 metrelik oluyo ayrım yerlerinden ayırt edebiliyosun. Düz çek diyo amuda kalk çek demiyo. Kaldıki geçen yıl sırf geri gidip rafı alamadığım zamanlar açılı çektim kabul etti. Ben bsiklet sporumu paraya dönüştürdüm. Göreve göre kafanıza yatanları yaparsanız beleş para :)))
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xmen121 2 yıl
Pokemon go dan iyidir
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uçkur ayna 2 yıl
Ee ? Ödemeyi bize PayPal la yapıyorlarmış PayPal mı kaldı ?
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6 etiket daha roamler ek kazanç para kazanma Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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