Rocket Lab Photon platformu uydu fırlatmayı daha kolay hâle getiriyor

Rocket Lab, uzaya uydu taşımaktan fazlasıyla ilgileniyor. Firma yeni tanıttığı Photon uydu platformu ile zor olan işin çoğunu kendisi yapacak. Özel uzay firmalarından bir tanesi olup karbon fiber roketleriyle dikkat çeken, uzaya uydu taşımaktan fazlasıyla ilgileniyor. Firma yeni tanıttığıuydu platformu ile zor olan işin çoğunu kendisi yapacak.

Basit görünse de içerisinde aviyonikler, irtifa kontrolü, veri depolama, itki ve güneş hücresi güç sistemini barındıran paket, her görev için özelleştirilebiliyor. Rocket Lab müşterileri bu platform sayesinde sadece taşınacak yükü belirlemekle yükümlü oluyor. Onu yörüngede tutma ve iletişim işleri tamamen firma tarafından hallediliyor.

2019’un dördüncü çeyreğinde ilk uçuşunu yapacak olan Photon, müşterilere 2020 yılında tam anlamıyla hizmet verecek.

https://www.rocketlabusa.com/news/updates/rocket-lab-unveils-spacecraft-program/

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Alçak yörüngedesüren görevlere uygun olan Photon,yük taşıyabiliyor. İletişim kanalıile süper hızlı sayılmaz fakat içindekadar veri barındırabiliyor.