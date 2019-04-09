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Rocket Lab Photon platformu uydu fırlatmayı daha kolay hâle getiriyor

Rocket Lab kendi geliştirdiği Photon adlı uydu platformuyla müşterilerinin kargo dışında hiçbir şey için vakit kaybetmemesini hedefliyor. Sistem tüm yükümlülüklerin üstesinden geliyor.
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Uzay
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Özel uzay firmalarından bir tanesi olup karbon fiber roketleriyle dikkat çeken Rocket Lab, uzaya uydu taşımaktan fazlasıyla ilgileniyor. Firma yeni tanıttığı Photon uydu platformu ile zor olan işin çoğunu kendisi yapacak.
Basit görünse de içerisinde aviyonikler, irtifa kontrolü, veri depolama, itki ve güneş hücresi güç sistemini barındıran paket, her görev için özelleştirilebiliyor. Rocket Lab müşterileri bu platform sayesinde sadece taşınacak yükü belirlemekle yükümlü oluyor. Onu yörüngede tutma ve iletişim işleri tamamen firma tarafından hallediliyor.
Alçak yörüngede beş yıla kadar süren görevlere uygun olan Photon, 170kg’a kadar yük taşıyabiliyor. İletişim kanalı 512Kbps ile süper hızlı sayılmaz fakat içinde 1TB’a kadar veri barındırabiliyor.
2019’un dördüncü çeyreğinde ilk uçuşunu yapacak olan Photon, müşterilere 2020 yılında tam anlamıyla hizmet verecek.

https://www.rocketlabusa.com/news/updates/rocket-lab-unveils-spacecraft-program/ Yorum Yaz
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sniper23 1 ay
Kerbal Space Program'da eklediğimiz modül bu değil miydi?
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