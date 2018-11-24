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Rockstar Games, 'Agent' markasının kullanım haklarını bıraktı

Take-Two Interactive, yaklaşık 10 yıldır haber alınamayan Agent projesinin marka kullanım haklarını terk etti. Agent, Rockstar Games tarafından Playstation 3 için geliştiriliyordu.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Rockstar Games'in çok uzun yıllardır haber alınamayan Agent projesi artık resmen sona ermişe benziyor. ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya göre Take-Two Interactive, "Agent" markasının ticari kullanım haklarını tamamıyla terk etmiş durumda.

Patent ve Marka Ofisi'nin güncelleme yazısında,"Kullanım Beyanı veya Uzatma Talebi olmaması nedeniyle terk edilmiştir." ifadeleri kullanılıyor. Take-Two, en son 2016 yılında marka kullanım haklarını yenilemiş. Ancak o dönemden bu yana herhangi bir güncelleme yapılmayınca Patent ve Marke Ofisi de 19 Kasım itibarıyla markanın kullanım haklarının terk edildiğini duyurmuş.

İlk kez E3 2009'daki Sony konferasında duyurusu yapılan Agent, o dönem verilen bilgilere göre Soğuk Savaş döneminde geçen bir casusluk oyunu olacaktı. Rockstar Games tarafından tamamıyla Playstation 3'e özel olarak geliştirilen oyunun aslen 2010'da piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak 2010 yılı geldiğinde Sony ve Rockstar tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Agent projesiyle ilgili kullanılan son resmi ifadeler ise Take-Two Interactive'in 2011 yılındaki bir mali raporuna ait. Şirket o zamanki bir açıklamada oyunun "hala geliştirme sürecinde" olduğunu söylemişti. 
Take-Two veya Sony tarafından projenin iptaliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak marka kullanım haklarının da terk edilmesiyle beraber Agent'ın artık tamamıyla unutulduğu düşünülüyor. Yine de resmi bir açıklama yapılmadığı için projenin başka bir isimle Playstation 4 veya yeni nesil bir konsol için yeniden duyurulabilme ihtimali de bulunuyor. Elbette bu çok küçük bir olasılık.  

https://www.polygon.com/ps3/2018/11/24/18110103/rockstars-agent-video-game-canceled Yorum Yaz
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nForcer 5 ay
Bu karar yıllar önce verilmiş olsaydı şimdiye oyunun isim hakları başka bir şirkete satılmış, hakları alan şirket de oyunla ilgili çalışmalarını çok önceden tamamlayıp piyasaya sürmüştü. Oyuncular ise 10 yıla yakın bir süre boyunca koca bir hiç için boşu boşuna bekletilmemiş, hatta şimdiye oyunu unutmuş bile olurdu.
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bigbooss 5 ay
yapım aşamasında derken hala düşünce aşamasında diyor demekki
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