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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Roketsan ve TUSAŞ’tan Kazakistan ile önemli anlaşma

Roketsan, TUSAŞ ve STM ile Kazakistan arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda Türk şirketler Kazakistan ile ortak savunma sanayi ürünleri geliştirip satacak. İşte konuya ilişkin detaylar:
12 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Savunma sanayii yatırımları, ülkemizin yakın ilişkiler içinde olduğu ülkeler ile farklı boyutlar kazanmaya devam ediyor. Bu odakta Kazakistan Silah Sistemleri ve Uzay Teknolojileri Fuarı’na katılan (KADEX-2018) Türk şirketler, önemli işbirliklerine imza attı.


Roketsan ile Kazakistan ortak roket ve füze teknolojileri geliştirme anlaşması yaptı. Kazakistan ordusunun kullanacağı yeni nesil füze ve roket sistemleri kısmı ortak üretim ile Türk şirketleri tarafından sağlanacak. Ayrıca TUSAŞ da Hürkuş ve ANKA’nın ortak üretimi ve tedarik süreçlerinde birlikte çalışma anlaşmaları yaptı. Anlaşma ile hem Kazakistan ile Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliği gelişmiş oldu hem de Türkiye havacılık alanında yeni bir müttefik kazandı.

Roketsan ve TUSAŞ’tan Kazakistan ile önemli anlaşma
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Ülkemiz adına bu tür çalışmalar aslında son derece önemli. Hem Kazakistan ordusunun ihtiyaçları hem de Kazakistan’ın yakın ilişki içinde olduğu ülkelere Türk savunma sanayii ürünlerinin satışına başlanabilmesi adına güzel bir adım olarak görülebilir.


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homebird 12 ay
Uzun menzilli füzelerin geliştirilmesi için Kazakistan iyi bir adres olabilir.
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homebird 12 ay
Uzun menzilli füzelerin geliştirilmesi için Kazakistan iyi bir adres olabilir.
Yanıtla +5
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