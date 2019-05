Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması Bundle yenilendi!

Tam Boyutta Gör



516 bin takipçisi ile Donanım Haber'in en sevilen mecralar arasında olduğu Bundle’ın yaklaşık 1 yıldır beklenen yeni versiyonu nihayet yayınlandı. Bundle 2.0 tamamen yenilenen arayüzüyle eskisinden de üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor! ilesevilen mecralar arasında olduğu Bundle’ın yaklaşıkbeklenen yeni versiyonu nihayet yayınlandı.tamamen yenilenen arayüzüyle eskisinden de üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor!





Bundle dünyanın dört bir yanından 10 bin’in üzerinde yayıncıyı kullanıcılara sunan bir içerik platformu. Hem kullanıcının dilediği mecralardan kişisel bir haber akışı oluşturmasını sağlıyor hem de önemli son dakika gelişmelerini anlık bildirimlerle iletiyor. Gündem, teknoloji, spor, finans, eğlence, köşe yazarları gibi 22 farklı kategoriden ve Türkiye’de aklınıza gelebilecek her kaynaktan her gün on binlerce içerik Bundle’da yer alıyor.

Tam Boyutta Gör



Tamamen Türk bir ekibin elinden çıkan Bundle, Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika’da da çok sayıda kullanıcıya sahip. Kullanıcı skoru 4.5 yıldız olan Bundle, Play Store tarafından geçtiğimiz yılın “En iyi haber uygulaması” seçildi ve App Store’da da haber kategorisinde editörün tercihi.

Yeni sürümde haberleri kaydetme gibi özellikler de kullanıcılara sunulmuş. Güncel versiyonun çevrimdışı yetenekleri sayesinde herhangi bir kategoriye bir girdiğiniz anda tüm haberlerin içeriği indirilmiş oluyor. Sonrasında internetiniz olmasa bile haberleri okumaya devam edebiliyorsunuz. Özellikle metroda okuyacak bir şeyler arıyorsanız Bundle çok işinize yarayacaktır.

Tam Boyutta Gör



Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwarfplanet.bundle&hl=tr

iPhone ve iPad için: https://itunes.apple.com/tr/app/bundle-haber/id830521905?l=tr&mt=8