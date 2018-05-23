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Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması Bundle yenilendi!

Çıktığı ilk günden bu yana çizgisini koruyarak büyüyen Bundle, uzunca bir süredir beklenen büyük güncellemesi ile kullanıcıların karşısında. Yeni sürümde heyecan verici yeni özellikler de var.
12 ay
8,2b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması Bundle yenilendi!
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516 bin takipçisi ile Donanım Haber'in en sevilen mecralar arasında olduğu Bundle’ın yaklaşık 1 yıldır beklenen yeni versiyonu nihayet yayınlandı. Bundle 2.0 tamamen yenilenen arayüzüyle eskisinden de üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor!


Bundle dünyanın dört bir yanından 10 bin’in üzerinde yayıncıyı kullanıcılara sunan bir içerik platformu. Hem kullanıcının dilediği mecralardan kişisel bir haber akışı oluşturmasını sağlıyor hem de önemli son dakika gelişmelerini anlık bildirimlerle iletiyor. Gündem, teknoloji, spor, finans, eğlence, köşe yazarları gibi 22 farklı kategoriden ve Türkiye’de aklınıza gelebilecek her kaynaktan her gün on binlerce içerik Bundle’da yer alıyor.

Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması Bundle yenilendi!
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Tamamen Türk bir ekibin elinden çıkan Bundle, Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika’da da çok sayıda kullanıcıya sahip. Kullanıcı skoru 4.5 yıldız olan Bundle, Play Store tarafından geçtiğimiz yılın “En iyi haber uygulaması” seçildi ve App Store’da da haber kategorisinde editörün tercihi.

Yeni sürümde haberleri kaydetme gibi özellikler de kullanıcılara sunulmuş. Güncel versiyonun çevrimdışı yetenekleri sayesinde herhangi bir kategoriye bir girdiğiniz anda tüm haberlerin içeriği indirilmiş oluyor. Sonrasında internetiniz olmasa bile haberleri okumaya devam edebiliyorsunuz. Özellikle metroda okuyacak bir şeyler arıyorsanız Bundle çok işinize yarayacaktır.

Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması Bundle yenilendi!
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İndirme Bağlantıları

Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwarfplanet.bundle&hl=tr

iPhone ve iPad için: https://itunes.apple.com/tr/app/bundle-haber/id830521905?l=tr&mt=8


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aesca 12 ay en beğenilen
Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması mı?
Hiç duymadım.
Kullanan da görmedim.
Bilene de rastlamadım.
N'oldu şimdi?
2 Yanıt Yanıtla +29
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AğlayacaksanOynamayalım 12 ay
Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması!
DH'de gördüğümden beri kullanıyorum.
Kullanmayan da görmedim.
Bilmeyene de rastlamadım.
N'oldu şimdi?
Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması!DH'de gördüğümden beri kullanıyorum.Kullanmayan da görmedim.Bilmeyene de rastlamadım.N'oldu şim...
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Yanıtla +25
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Atif Zafrak 12 ay
Ya bu bundle yenileni çok oldu, sizin oralarda teknoloji geriden mi geliyor anlamadım?
Yeni arayüz piyasaya 15 martta sürüldü siz şimdi haberini yapıyorsunuz. Abi resmen çok geriden geliyorsunuz, diğer teknoloji siteleri sizden daha erken haber yayınlıyorlar. Shiftdelete'de gördüğüm bir haberi sizin sayfanızda görmek için 2 gün geçmesi gerekiyor.
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MonitörKertenkelesi 12 ay
Bundle uzunca bir süredir kullanıyorum. Bence ismi Türçe olmalıydı. Böyle çok yabancı olunca ne olduğu anlaşılmıyor. Bundle yani Demet olarak bütün haber kaynaklarını bir demet gibi sunuyor.
İyi yönü şu ki haber kaynaklarınızı kendiniz seçiyorsunuz. Ama sadece Andoid APP'de gördüm bunu. Mesela sadece beğendiğiniz haber kanallarının veya teknoloji kanallarının haberlerinden derlemesini istemeye hakkınız var. Ayrıca küfür ve trollü yarındıran kullanıcı yorumlarına da yer yok.
Sizin sevdiğiniz muhalif veya iktidar yanlısı kaber kaynaklarından haberler geliyor istemediklerinizden de gelmiyor. Ayrıca kültür sanat teknoloji ve daha bir çok haber kanalından da haberler yollanmasını istiyorusunz ve sizi sinir eden şeylerden uzak durmanızı sağlıyor. Bir deneyin. Hem mobil hem de PC internet uygulaması var.
Kötü yanı, bilgisayar uygulamasında haber kaynaklarınızı seçmenize izin vermiyor. Ayrıca mobil üzerinden web tarayıcınız ile girerseniz sizi illa uygulama app indirmeye zorlayıp haber kaynaklarının sadece 4+5 tanesini görmenize izin veriyor onnu dışında haber kaynağı görmenize izin vermiyor!!!! Gördüğüm en aptalca ve despotca şey. Bunu düzeltirlerse iyi olur.
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Guhong01 12 ay
ne kadar kazaniyorsunuz bu anlasmadan?
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ezimuse 12 ay
Derli toplu gayet güzel. Reklamları da rahatsız etmiyor.
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The Tosba 12 ay
Yandaş medya gereksiz
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fakasupi 12 ay
Al benden de o kadar.
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12 Angry Men 12 ay
R E K L A M L A N D I N
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AğlayacaksanOynamayalım 12 ay
Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması!
DH'de gördüğümden beri kullanıyorum.
Kullanmayan da görmedim.
Bilmeyene de rastlamadım.
N'oldu şimdi?
Yanıtla +25
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Lord Melkor 12 ay
Kullanıyorum. Büyük ihtimal yurtdışında daha fazla indiriliyordur. Google ın her sene ödül verdiği uygulamalardan.
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aesca 12 ay en beğenilen
Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması mı?
Hiç duymadım.
Kullanan da görmedim.
Bilene de rastlamadım.
N'oldu şimdi?
1 Yanıt Yanıtla +29
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fakasupi 12 ay
Al benden de o kadar.
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sdelta 12 ay aesca
Valla ben kullanıyorum, aynı şekilde çevremdeki herkes de kullanıyor. Sürekli haberleri bundle üzerinden takip ediyoruz. Önemli haberleri de bildirim olarak gönderiyor, çok iyi bir uygulama.
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