Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması Bundle yenilendi!

Bundle dünyanın dört bir yanından 10 bin’in üzerinde yayıncıyı kullanıcılara sunan bir içerik platformu. Hem kullanıcının dilediği mecralardan kişisel bir haber akışı oluşturmasını sağlıyor hem de önemli son dakika gelişmelerini anlık bildirimlerle iletiyor. Gündem, teknoloji, spor, finans, eğlence, köşe yazarları gibi 22 farklı kategoriden ve Türkiye’de aklınıza gelebilecek her kaynaktan her gün on binlerce içerik Bundle’da yer alıyor.
Tamamen Türk bir ekibin elinden çıkan Bundle, Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika’da da çok sayıda kullanıcıya sahip. Kullanıcı skoru 4.5 yıldız olan Bundle, Play Store tarafından geçtiğimiz yılın “En iyi haber uygulaması” seçildi ve App Store’da da haber kategorisinde editörün tercihi.
Yeni sürümde haberleri kaydetme gibi özellikler de kullanıcılara sunulmuş. Güncel versiyonun çevrimdışı yetenekleri sayesinde herhangi bir kategoriye bir girdiğiniz anda tüm haberlerin içeriği indirilmiş oluyor. Sonrasında internetiniz olmasa bile haberleri okumaya devam edebiliyorsunuz. Özellikle metroda okuyacak bir şeyler arıyorsanız Bundle çok işinize yarayacaktır.
İndirme Bağlantıları
Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwarfplanet.bundle&hl=tr
iPhone ve iPad için: https://itunes.apple.com/tr/app/bundle-haber/id830521905?l=tr&mt=8
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hiç duymadım.
Kullanan da görmedim.
Bilene de rastlamadım.
N'oldu şimdi?
DH'de gördüğümden beri kullanıyorum.
Kullanmayan da görmedim.
Bilmeyene de rastlamadım.
N'oldu şimdi?