Rotato ile perspektifinizi değiştirin

Bazı çalışma durumlarında monitörleri dik konumda tutmak büyük verim getiriyor ancak piyasada satılan birçok monitör pivot yani dikey kullanım özelliğine destek vermiyor. Bu konuya odaklanan en yeni Kickstarter projelerinden Rotato ise, motorlu yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Monitör arkası bağlantı noktasında VESA 100x100 standardını kullanan Rotato, gücünü tek bir USB kablosu üzerinden alıyor ve klavye üzerinden verilen basit bir komut yardımıyla bağlı monitörü yatay konumdan dikey konuma çevirebiliyor. Şimdilik sadece Windows işletim sistemiyle uyumlu olarak kullanılabilen ve motorlu yapısıyla hızlı çalışan ürün, sunduğu bu altyapı ile mühendis, web tasarımcı, programcı, ofis çalışanları ve fotoğrafçılara ihtiyaçları olduğu durumlarda etkili bir çözüm oluşturuyor.

Dikey fotoğraf düzenleme, kod yazma ve bir PDF, Word belgesini ya da internet sitesini tam sayfa görüntüleme gibi imkanları bulunan Rotato, Kickstarter'da 35,000$ toplamayı hedefliyor. Bitimine daha 29 gün olan ürün, yapılacak en az 49$ bağış ile şimdilik sadece ABD merkezli olarak elde edilebiliyor. İlerleyen süreçte dünya geneline yayılma ihtimali de bulunan ürünün yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1081430820/rotato?ref=category_newest