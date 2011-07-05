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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rovio, Angry Birds'e Samsung Galaxy S II'ye özel olarak altın yumurta bölümünü ekledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,9b
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Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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iOS, Android ve Symbian platformunun en popüler oyunları arasındaki yerini alan ve günde 1 milyon defa indirildiği belirtilen Angry Birds'e, Samsung Galaxy S II'ye özel olarak Rovio, altın yumurta bölümünü ekledi. Bu özel bölüme Angry Birds Seasons - Summer Picnic'in 3. bölümünden ulaşılabiliyor.
Angry Birds'de düşmanlarımız tarafından kaçırılan yumurtaları  farklı özelliklere sahip kuşlarla kurtarmaya devam ediyoruz. Her zamanki gibi engelleri yıkmak ve düşmanları bertaraf etmek için doğru fırlatma açısını hesaplamak gerekiyor. 



http://web.galaxys2angrybirds.com/ Yorum Yaz
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ArtiEksi 8 yıl
ben bu oyunu indirdim fakat oyunu oynarken internete bağlanıyor. internetsiz oynanmıyor
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mert1907 8 yıl
Bada'ya daha normali çıkmadı...
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MeT06. 8 yıl
kopfnickerz
Hadi bakalım bu da güzelmiş..

arkadaş güzel demiş millet eksiyi basmış.Anlayamıyorum şu milleti
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HumWE 8 yıl
işte şimdi alınır bu telefon :) samsung bastı parayı reklamın iyisi kötüsü olmaz buyurun....
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napolyon94 8 yıl
saçma
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séquestre 8 yıl
Hadi bakalım bu da güzelmiş..
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