Rovio, Angry Birds'e Samsung Galaxy S II'ye özel olarak altın yumurta bölümünü ekledi

iOS, Android ve Symbian platformunun en popüler oyunları arasındaki yerini alan ve günde 1 milyon defa indirildiği belirtilen Angry Birds'e, Samsung Galaxy S II'ye özel olarak Rovio, altın yumurta bölümünü ekledi. Bu özel bölüme Angry Birds Seasons - Summer Picnic'in 3. bölümünden ulaşılabiliyor.

Angry Birds'de düşmanlarımız tarafından kaçırılan yumurtaları farklı özelliklere sahip kuşlarla kurtarmaya devam ediyoruz. Her zamanki gibi engelleri yıkmak ve düşmanları bertaraf etmek için doğru fırlatma açısını hesaplamak gerekiyor.









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