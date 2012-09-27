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Rovio Games'in yeni oyunu Bag Piggies, Android, iOS ve Mac OS X için yayınlandı

6 yıl
3,1b
1
45
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Mobil oyun sektörünün en başarılı serisi olarak gösterilen Angry Birds'ün yapımcısı Rovio Games,  milyonlarca kişinin oynadığı bu içeriğindeki düşman karakterler olan domuzlar üzerine yeni bir yapım geliştirdiğini bir süre önce müjdelemişti. Angry Birds oyunlarında yok etmeye çalıştığımız domuzlara Bad Piggies ile artık yolculuklarında yardımcı olmaya çalışacağız. 

Yine kızgın kuşlara ait yumurtaların peşine düşen domuzları ulaşmaları gereken konuma 33 farklı nesneyi kullanarak oluşturabileceğiniz çeşitli fonksiyonlardaki araçlarla taşımaya çalışacaksınız. 60 seviye, 4 "sandbox" seviyesi ve bir tane de çok özel, çok gizli ve bir o kadar zorlu bölümde mücadele edeceksiniz. Her bölümden üç yıldız elde ederek 30 bulmacaya erişim hakkı kazanacak ve ücretsiz güncellemelerle maceranızı farklı çevreler ve farklı ögelerle uzun soluklu hale getirebileceksiniz.
Android 2.2 Froyo ve üstü, iOS 4.0 ve üstü iPhone/iPad/iPod Touch'lar ve Mac OS X için hazırlanan HD sürüm içinse OS X 10.6.6 ve üstü işletim sistemi versiyonlarına sahip aygıtlarınızda Rovio'nun en yeni yapımını denemeniz mümkün. Android için reklam içeren ücretsiz versiyon Google Play Store'da, iOS için 0.99$'dan App Store'da, Mac OS X için 4.99$ fiyatla Mac App Store'da yayınlanan Bad Piggies, çok yakında bilgisayarlar, Windows 8 ve Windows Phone sürümleriyle hitap ettiği eğlence severlerin sayısını katlayacak. Şuan için Android sürümünde oyuna başlangıç aşamasında bazı hatalarla karşılaşıldığını belirtelim.
Oyunun tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek Finlandiyalı oyun stüdyosunun son içeriğinde nasıl bir oynanış vaat ettiğini öğrenebilirsiniz.
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http://www.badpiggies.com/ Yorum Yaz
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byJuck 6 yıl
2. bölümde takıldım gidemiyorum
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AndroidSever 6 yıl
Android sahipleri HD versiyonunu paralanmadan beleşe indirsinler. Yakında parayla satılır
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IgorStravinsky 6 yıl
Oynanis cok hoş, yeni bölümleri bekliyorum
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Linkmaster 6 yıl
Oyun gayet güzel Angry birdler sıkmaya başlamıştı zaten
ancak başlıkta BAG piggies yazıyor
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Narthyard 6 yıl
Al birini vur ötekisine. [>:]
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Amedra 6 yıl
fena tokatlarim bu domuzlari
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0RK 6 yıl
Oyunu falan bıraktım müziklerini dinliyorum, şahane ya
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cgdincer 6 yıl
başlıkta harf hatası var bad olacaktı
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theJuDGe_41 6 yıl
Oyun müthiş olmuş. Oynadığım en zevkli oyun
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gopgop 6 yıl
ipad de baya zevkli
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Pinapple 6 yıl
Şirinler walla
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İnsan Çakması 6 yıl
artık düşmanımız kuşlar.
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Bestanden 6 yıl
Oyun guzel gibi sanirim alacagim
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acmtncy 6 yıl
oyun güzel olmuş hatta angry birds'ten daha çok iş yapabilir çünkü geliştirilmeye daha açık.
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Trololo 6 yıl
ipa olarak nerenden bulabilirim arkadaşlar installyus ta daha çıkmamış
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