Rovio Games'in yeni oyunu Bag Piggies, Android, iOS ve Mac OS X için yayınlandı





Mobil oyun sektörünün en başarılı serisi olarak gösterilen Angry Birds'ün yapımcısı Rovio Games, milyonlarca kişinin oynadığı bu içeriğindeki düşman karakterler olan domuzlar üzerine yeni bir yapım geliştirdiğini bir süre önce müjdelemişti. Angry Birds oyunlarında yok etmeye çalıştığımız domuzlara Bad Piggies ile artık yolculuklarında yardımcı olmaya çalışacağız.





Yine kızgın kuşlara ait yumurtaların peşine düşen domuzları ulaşmaları gereken konuma 33 farklı nesneyi kullanarak oluşturabileceğiniz çeşitli fonksiyonlardaki araçlarla taşımaya çalışacaksınız. 60 seviye, 4 "sandbox" seviyesi ve bir tane de çok özel, çok gizli ve bir o kadar zorlu bölümde mücadele edeceksiniz. Her bölümden üç yıldız elde ederek 30 bulmacaya erişim hakkı kazanacak ve ücretsiz güncellemelerle maceranızı farklı çevreler ve farklı ögelerle uzun soluklu hale getirebileceksiniz.

Android 2.2 Froyo ve üstü, iOS 4.0 ve üstü iPhone/iPad/iPod Touch'lar ve Mac OS X için hazırlanan HD sürüm içinse OS X 10.6.6 ve üstü işletim sistemi versiyonlarına sahip aygıtlarınızda Rovio'nun en yeni yapımını denemeniz mümkün. Android için reklam içeren ücretsiz versiyon Google Play Store 'da, iOS için 0.99$'dan App Store 'da, Mac OS X için 4.99$ fiyatla Mac App Store 'da yayınlanan Bad Piggies, çok yakında bilgisayarlar, Windows 8 ve Windows Phone sürümleriyle hitap ettiği eğlence severlerin sayısını katlayacak. Şuan için Android sürümünde oyuna başlangıç aşamasında bazı hatalarla karşılaşıldığını belirtelim.

Oyunun tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek Finlandiyalı oyun stüdyosunun son içeriğinde nasıl bir oynanış vaat ettiğini öğrenebilirsiniz.

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http://www.badpiggies.com/