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Rudy Huyn'dan Windows Phone platformuna özel Snapchat uygulaması: 6snap

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
775
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14
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rudy Huyn'dan Windows Phone platformuna özel Snapchat uygulaması: 6snap
Market eksiklikleri özellikle son zamanlarda ciddi oranda kapatılan Windows Phone Platformu için 6tag ve 6sec gibi uygulamaların da altında imzası bulunan Rudy Huyn, 6snap isimli Snaphat uygulamasını kullanıma sundu.
Kişilerin fotoğraf temelli sohbetler edebilmesini sağlayan Snapchat, iOS ve Android için kullanılıyor olsa da Windows Phone platformu için henüz yayınlanmış değil. Bu eksiği gören Rudy Huyn'ın yeni uygulaması 6snap ise, kişilerin fotoğraf ve videolarını diğer Snapchat kullanıcıları ile paylaşılmasına, fotoğraflar üzerine farklı yazıların yazılmasına, ön ve arka kameranın kullanılmasına, canlı kutucuk desteğine, telefon üzerinden Snapchat kullanan diğer kişilerin aranmasına ve genel olarak servis gizliğinin yönetilmesine imkan tanıyor. Oldukça başarılı bir ara yüz ile hazırlanan resmi olmayan Snapchat uygulaması 6snap, bildirimler için farklı zil sesleri de atayabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan 6snap uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/6snap/82fa6341-28dc-4203-bd08-9749b167bc4b Yorum Yaz
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kpln04 6 yıl en beğenilen
bu adamda olmasa :D elop gelirse ms i bu adam alsın
1 Yanıt Yanıtla +5
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Nokia Specialist 6 yıl
Rudy arkadaşımdır kendisiyle skype da konuşuruz genelde. Bu adamın kafasında ne fikirler var bir bilseniz
şu an Windows Phone sistem geliştirici takımına girmeye çalışıyor ben de biraz torpil geçtim bakalım bu adam girerse fena dağıtacak Windows Phone ortalığı
kendisini de tebrik ederim ayrıca şu an bu konunun linkini attım teşekkür ediyor
Rudy arkadaşımdır kendisiyle skype da konuşuruz genelde. Bu adamın kafasında ne fikirler var bir bilsenizşu an Windows Phone sistem geliştirici ta...
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DH Misafiri 4 yıl
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Dogu-E 6 yıl
Aslında şöyle sağlam bir Media Player yapsa fena olmaz

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Dogu-E 6 yıl
Microsoft bu adamı bir an evvel kendi safına çekmeli kazanan hem Microsoft hem de Rudy olur
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Paul Klee 6 yıl
Youtube için de bi güzellik yapsa
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Simple Man 6 yıl
Reklam da koymuyor uygulamalarına canını yidiğim. Ne de güzel bir insan.

edit: reklam varmış la
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doctor5945 6 yıl
kayınçom bir tanedir.
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MagicSnipeR 6 yıl
Bu adamın yeri ayrı Windows Phone kullananlar için :D
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Nokia Specialist 6 yıl
Rudy arkadaşımdır kendisiyle skype da konuşuruz genelde. Bu adamın kafasında ne fikirler var bir bilseniz
şu an Windows Phone sistem geliştirici takımına girmeye çalışıyor ben de biraz torpil geçtim bakalım bu adam girerse fena dağıtacak Windows Phone ortalığı
kendisini de tebrik ederim ayrıca şu an bu konunun linkini attım teşekkür ediyor
Yanıtla +4
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kpln04 6 yıl en beğenilen
bu adamda olmasa :D elop gelirse ms i bu adam alsın
1 Yanıt Yanıtla +5
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wolf silver 6 yıl kpln04
kpln04
bu adamda olmasa :D elop gelirse ms i bu adam alsın

Elop almıyor, satıyor
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71212514 6 yıl
tam olarak ne oluyor bu
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