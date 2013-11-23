Rudy Huyn'dan Windows Phone platformuna özel Snapchat uygulaması: 6snap

Market eksiklikleri özellikle son zamanlarda ciddi oranda kapatılan Windows Phone Platformu için 6tag ve 6sec gibi uygulamaların da altında imzası bulunan Rudy Huyn, 6snap isimli Snaphat uygulamasını kullanıma sundu.

Kişilerin fotoğraf temelli sohbetler edebilmesini sağlayan Snapchat, iOS ve Android için kullanılıyor olsa da Windows Phone platformu için henüz yayınlanmış değil. Bu eksiği gören Rudy Huyn'ın yeni uygulaması 6snap ise, kişilerin fotoğraf ve videolarını diğer Snapchat kullanıcıları ile paylaşılmasına, fotoğraflar üzerine farklı yazıların yazılmasına, ön ve arka kameranın kullanılmasına, canlı kutucuk desteğine, telefon üzerinden Snapchat kullanan diğer kişilerin aranmasına ve genel olarak servis gizliğinin yönetilmesine imkan tanıyor. Oldukça başarılı bir ara yüz ile hazırlanan resmi olmayan Snapchat uygulaması 6snap, bildirimler için farklı zil sesleri de atayabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6snap uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/6snap/82fa6341-28dc-4203-bd08-9749b167bc4b