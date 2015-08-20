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Rudy Hyun "6sec" uygulamasını yeniledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
938
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rudy Hyun


Windows Phone dünyasının bir numaralı geliştiricisi Rudy Hyun, alternatif Vine istemcisi 6sec'i önemli değişiklikler ile güncelledi.

Twitter'ın video odaklı popüler ağı Vine'a erişim için marketin en iyi çözümleri arasında yer alan 6sec, yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak arayüzünü baştan aşağıya yeniledi. Bu sayede daha güzel görünen uygulama, ayrıca ücretsiz video yükleme sunuyor, telefon içinden video seçebiliyor ve son olarak popülerlik ya da güne göre Vine videolarını sıralayabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6sec uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.



http://www.windowscentral.com/6sec-updated-new-ui-new-sorting-options-vines-and-more Yorum Yaz
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