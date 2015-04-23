Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rudy Hyun'dan 6tag için bir güncelleme daha

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
847
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rudy Hyun'dan 6tag için bir güncelleme daha
 
Rudy Huyn tarafından hazırlanan alternatif Instagram istemcisi 6tag, yeni güncelleme daha aldı.
Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, yayınlanan 4.2 güncellemesiyle ise doğrulanmış hesaplarda etiket göstermete başladı ve böylece özellikle ünlü kişilerin takibini ciddi seviyede kolaylaştırdı. Ayrıca kaydedilen fotoğraf kopyalarının kalitesini arttıran güncelleme, yorum ve başlıklar için de yeni destekler kazandı. 
Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın mevcut sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/6tag-grabs-three-new-features-latest-42-update Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doğuştannicksiz 4 yıl
Ben 6tag'de arama yapamıyorum bayadır.Herkeste aynı mı durum?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi 4 yıl Vodafone Akıllı değişim kampanyası Samsung Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 4 yıl Razer Kraken 7.1 Chroma Oyuncu Kulaklığı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim