Rudy Hyun'dan 6tag için bir güncelleme daha

Rudy Huyn tarafından hazırlanan alternatif Instagram istemcisi 6tag, yeni güncelleme daha aldı.

Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, yayınlanan 4.2 güncellemesiyle ise doğrulanmış hesaplarda etiket göstermete başladı ve böylece özellikle ünlü kişilerin takibini ciddi seviyede kolaylaştırdı. Ayrıca kaydedilen fotoğraf kopyalarının kalitesini arttıran güncelleme, yorum ve başlıklar için de yeni destekler kazandı.

Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın mevcut sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/6tag-grabs-three-new-features-latest-42-update