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Rus tasarımcılar uçan ev tasarladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Rus tasarımcılar uçan ev tasarladı

Havacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler herşeyin uçabilmesine imkan tanıyor. Uçan araba, uçan humvee gibi projelerden sonra şimdi de uçan ev konsepti gündemde. Proje Rus tasarımcılardan geliyor. 

Rus tasarımcılar Dmitry Ulitin ve Anstasiya Taratuta, insanların ikamet edebileceği şekilde tasarlanabilen veya gerektiğinde bir hava aracı olabilen Freedom adında uçan bir ev konsepti geliştirdi. 

Konsept insanların alandan bağımsız bir ev sahibi olmasını ve evini istediği her yere götürebilmesini amaçlıyor. Yani kullanıcı evine bindiği gibi soluğu örneğin İspanya'nın yeşil kırsallarında alabilecek ve birkaç gün kendi evinde tatil yapabilecek. Bazı detaylar karanlıkta kalmakla birlikte sınırların nasıl geçileceği merak konusu.

300kg ağırlık taşıyabilen Freedom, hidrojen veya petrol yakıtları ile çalışabiliyor. 4'lü pervane ise yere indikten sonra rüzgar türbini moduna geçiyor ve enerji elde etmeye başlıyor. Bu sayede yakıt sıkıntısı yaşanmıyor. Ayrıca yakıt bittiğinde de saniyede 3 metre süzülebiliyor. 

Manuel veya otomatik modlarda yönetilebilen araç, en erken 4 yıl sonra hayata geçebilecek. Bu tarz bir eve sahip olmak isteyen vatandaşlar ise 6 milyon Avro'yu gözden çıkarmak zorunda. Tabi bu paraya ikamet amacıyla dünyanın pek çok şehrinden ev alarak geniş bir ağ da oluşturabilirsiniz. 

http://www.sott.net/article/294454-Freedom-in-the-clouds-Russia-unveils-Flying-House-project Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ParS7 4 yıl en beğenilen
Türk mucitlerden yürüyen uçak yapmalarını bekliyoruz
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Manchester United 4 yıl
Yiyorsa yürüyen uçak yapsın.
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aalastshot 4 yıl
ne keşfetmek isterdiiim?
-yürüyen ev ...
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fenakesim 4 yıl
bende bu ev yerdeyken enerji üretme olayı nasıl oluyor onu anlamadım.
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xmasx 4 yıl
Fantastiko
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halitozbasli 4 yıl
Önümüzdeki 20 yıl içinde süper iletken miknatıslar ve fuzyon jenaratörleri yavaş yavaş piyasaya çıkacak. Belkide uçan araba veya uçan karavanlar o kadarda uzak olmayan bir gelecekte görmemiz mümkün olacak.
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01001101 4 yıl
300kg dediği sadece insanlar+kıyafetler falandır. koltuk-çamaşır makinası falan bunlar düşünülmüştür heraldi.

uçan araç işte, hafiflik zaten önemliyken içine gavur ölüsü gibi bellona koltuk takımı almana izin verecek değil adam


ben asıl su işini falan merak ettim, havada uçarken duş alacam mesela su nerden geliyo


sevdim lan gırgır ama güzel proje bu
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Mr. Jingles 4 yıl
Yok ebesinin...
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lido 4 yıl
bu tasarımcılar büyük ihtimalle 5 yaşında anaokulu öğrencileri falandır onlara çok resim yaptırırlar hayal gücü işte..
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cof 4 yıl
anaa uçan daire
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OverClocK1ng 4 yıl
O koca evi, içinde 300 kg yük ile o 4 pervane kaldırsın, sonra da gelsin...
Töbe töbe...
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Technotronic 4 yıl
Son dönemde ruslar kendilerini aştılar teknolojide, uçan arabadan sonra şimdide uçan ev
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Emre Kocakaya 4 yıl
Adi iyiymis evin.free DOM, Ozgur EV .
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Manchester United 4 yıl
Yiyorsa yürüyen uçak yapsın.
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erkurt02 4 yıl
Çöp
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