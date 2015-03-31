Rus tasarımcılar uçan ev tasarladı

Havacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler herşeyin uçabilmesine imkan tanıyor. Uçan araba, uçan humvee gibi projelerden sonra şimdi de uçan ev konsepti gündemde. Proje Rus tasarımcılardan geliyor.





Rus tasarımcılar Dmitry Ulitin ve Anstasiya Taratuta, insanların ikamet edebileceği şekilde tasarlanabilen veya gerektiğinde bir hava aracı olabilen Freedom adında uçan bir ev konsepti geliştirdi.





Konsept insanların alandan bağımsız bir ev sahibi olmasını ve evini istediği her yere götürebilmesini amaçlıyor. Yani kullanıcı evine bindiği gibi soluğu örneğin İspanya'nın yeşil kırsallarında alabilecek ve birkaç gün kendi evinde tatil yapabilecek. Bazı detaylar karanlıkta kalmakla birlikte sınırların nasıl geçileceği merak konusu.





300kg ağırlık taşıyabilen Freedom, hidrojen veya petrol yakıtları ile çalışabiliyor. 4'lü pervane ise yere indikten sonra rüzgar türbini moduna geçiyor ve enerji elde etmeye başlıyor. Bu sayede yakıt sıkıntısı yaşanmıyor. Ayrıca yakıt bittiğinde de saniyede 3 metre süzülebiliyor.





Manuel veya otomatik modlarda yönetilebilen araç, en erken 4 yıl sonra hayata geçebilecek. Bu tarz bir eve sahip olmak isteyen vatandaşlar ise 6 milyon Avro'yu gözden çıkarmak zorunda. Tabi bu paraya ikamet amacıyla dünyanın pek çok şehrinden ev alarak geniş bir ağ da oluşturabilirsiniz.

http://www.sott.net/article/294454-Freedom-in-the-clouds-Russia-unveils-Flying-House-project